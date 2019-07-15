Важный звонок по торговым переговорам между США и Китаем состоится на этой неделе - Мнучин
ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются хорошо и на этой неделе должен состояться очередной важный звонок между Вашингтоном и Пекином по данному вопросу.
"Торговый представитель (США Роберт) Лайтхайзер и я ведем активные переговоры с Китаем. Мы ожидаем еще одного важного звонка на этой неделе. Мы достигли значительного прогресса, и велика вероятность, что мы добьемся этого (заключения сделки)", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме в понедельник.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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