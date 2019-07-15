ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Причиной замедления экономики Китая и даже рецессии в области производства стала торговая война с США, КНР стало сложно сохранять темпы роста производства из-за сокращения экспорта, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS и старший экономист Smith's Research & Gradings Скотт Макдоналд.

"Китайская экономика замедляется по двум взаимосвязанным причинам. Это воздействие торговой войны, отраженной спадом в торговле, и снижение индекса деловой активности (PMI) в области производства. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin упал до 49,4 пункта в июне с 50,2 пункта в мае. В то время как с 50 пунктов уже начинается рецессия. Трудно поддерживать устойчивый рост производства, когда ваш экспорт падает", — объясняет собеседник РИА Новости.

В понедельник государственное статистическое бюро Китая опубликовало статистику, что рост ВВП Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 6,3% в годовом выражении.

При этом темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 6,2%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали небольшого замедления во втором квартале до 6,2% с 6,4% в первом.

Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП Китая не падал ниже 6,4%. Власти Китая установили планку роста ВВП в 2019 году на уровне около 6% — 6,5%.

В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года — 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 триллиона юаней (около 13,18 триллиона долларов).