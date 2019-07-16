МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Компания "Доктор Веб" (Dr.Web, российский разработчик антивирусных программ) изучает возможность подачи в суд иска к Роскачеству в связи с опубликованными результатами исследования антивирусных программ, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее во вторник Роскачество опубликовало результаты исследования лучших антивирусов для операционных систем Мас и Windows, проведенного совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing). Для тестирования было выбрано 35 программ 19 производителей, продукты Dr.Web в число лидеров не попали.

В компании рассматривают возможность подачи иска к Роскачеству. "Такая возможность рассматривается. Мы изучаем этот вопрос. Не в столь отдаленной перспективе примем решение. Пока наши юристы изучают это", — сказали в пресс-службе "Доктора Веба". В компании считают, что публикация подобных исследований не только вводит в заблуждение пользователей антивирусных продуктов, но и вредит имиджу российских производителей антивирусных решений.

В компании отметили, что представители Роскачества на предварительной презентации итогов исследования отказались предоставить производителям антивирусов как образцы угроз, с помощью которых велось тестирование, так и общую методику, по которой проходило испытание антивирусов. "В итоговом отчете не были указаны ни версии испытываемых антивирусов, ни конфигурации ПК, на которых проводилось тестирование. Подобный подход вызывает серьезные сомнения в объективности тестирования, подрывает основной принцип любого сравнительного исследования – воспроизводимость, что сводит на нет ценность результатов для потребителей и компаний участников", — считают в компании.

Компания отмечает, что исследование проведено неназванными тестовыми лабораториями в соответствии с техническим заданием, составленным международной ассоциацией ICRT. "Содержание и состав технического задания на тестирования также не было раскрыто", — отмечает "Доктор Веб".

"У компании "Доктор Веб" вызывают сомнение также и компетенции Роскачества в профессиональном проведении подобных исследований, так как не были представлены ответы на следующие вопросы: по каким критериям отбирались тестируемое ПО; по каким критериям тестировались программы; какие именно наборы вредоносных программ использовались для определения "качества" антивирусов; какие именно вредоносные программы были "пропущены" российскими антивирусами?", — добавили в компании.

"Отказ в предоставлении информации лишают компанию "Доктор Веб" и других производителей антивирусных продуктов возможности улучшить качество российского ПО и негативно влияют на проведение политики импортозамещения. Отказ Роскачества раскрыть всем участникам тестирования методологию его проведения и список "пропущенных" угроз может расцениваться нами только как непрофессионализм", — заключили в компании.