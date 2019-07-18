МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Процесс торговых переговоров между США и Китаем застопорился в связи с тем, что администрация президента США Дональда Трампа пытается разрешить вопрос с ослаблением ограничений в отношении китайской Huawei по требованию Пекина, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

До сих пор представители американской администрации не достигли согласия относительно того, какие полупроводниковые микросхемы и другие продукты, произведенные в США, могут быть предоставлены Huawei, не влияя на безопасность страны и не давая компании стратегическое преимущество, пишет газета.

"Проблема с Huawei действительно все изменила. Скорость (переговоров — ред.) будет не такой быстрой, как надеются США", — приводит газета слова основателя и президента аналитического центра Center for China and Globalization Вана Хуияо.

Как отмечает издание, на прошлой неделе представители США и Китая провели телефонный разговор, чтобы обсудить дальнейшие шаги, однако после этого чиновники не сообщили о каком-либо прогрессе. На этой неделе ожидаются еще одни телефонные переговоры.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.