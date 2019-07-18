МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Управление бюджетной ответственности Великобритании опубликует в четверг прогноз, согласно которому страна столкнется с экономическим спадом в следующем году в случае выхода из ЕС без итогового соглашения, сообщает газета Times.

Как отмечает газета, Управление бюджетной ответственности Великобритании собирается дать свою первую оценку экономического воздействия Brexit без соглашения. Издание подчеркивает, что британская экономика, согласно прогнозу, вступит в рецессию в 2020 году.

Сообщается, что по прогнозу ВВП Великобритании станет по меньшей мере на 3% ниже в следующем году в случае Brexit без сделки.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit — теперь он должен состояться до 31 октября.