МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Пользователи приложения Facebook Messenger из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, проблемы начались около 01.32 мск.

По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с соединением с сервером (55%), получением сообщений (23%) и авторизацией (21%).

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Болгарии, Великобритании, Бельгии, Греции, Сербии и Австралии. В России сбоев пока не наблюдается.