НЬЮ-ЙОРК, 19 июл /ПРАЙМ/. Аукционный дом Christie's в Нью-Йорке провел торги, посвященные 50-летию высадки человека на Луну, на них были выставлены документы, карты с корабля "Аполлон 11", фотографии астронавтов и другие предметы ушли с молотка за 907 тысяч долларов, сообщили организаторы мероприятия.

В США в течение всей недели проходят памятные мероприятия в честь годовщины полета на Луну, их кульминация состоится 19-20 июля – в это время 50 лет назад Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в мире достигли лунной поверхности.

Всего на торги были выставлены около 200 предметов. В том числе инструкции к лунному модулю "Аполлона-11" с пометками Нила Армстронга и Базза Олдрина. Планы полета, карта звезд, фотографии, документы. Кроме того организаторы представили предметы из других миссий – например, флаг с "Аполлон-10", или щетку для очистки лунной пыли от линз камеры, работавшей во время миссии "Аполлон-14".

Стоимость некоторых лотов – например, графика полета "Аполлон-11", по оценкам организаторов, составляла до 9 миллионов долларов.

Тем не менее, итог торгов оказался скромнее ожиданий. Окончательный план полета "Аполлон-11" продали за 40 тысяч долларов, а план с пометками астронавтов, который был на борту космического корабля, приобрели за 62,5 тысячи долларов. Фотография Нила Армстронга и Майкла Коллинза, завтракающих в день запуска, с автографами обоих астронавтов ушла с молотка за 25 тысяч долларов. В то же время известную фотографию Базза Олдрина с подписью "База спокойствия" продали в три с лишним раза дороже прогнозируемой цены – за 32,5 тысячи долларов. На ней астронавт стоит в скафандре на лунной поверхности, а в стекле его шлема отражается силуэт снимающего его Нила Армстронга. Фотография была сделана сразу после того, как они ступили на поверхность Луны.