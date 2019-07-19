МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром перешел к росту по отношению к большинству мировых валют после снижения днем ранее на фоне комментариев представителя ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1262 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1275 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,29 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,84 пункта.

В пятницу утром доллар отыгрывает падение четверга, вызванное заявлениями представителя ФРС США, которые усилили ожидания смягчения монетарной политики в стране в текущем году.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams) в четверг, говоря о монетарной политике центробанков, выразил мнение, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа". Данное заявление укрепило уверенность в том, что ФРС США в конце текущего месяца понизит ставку, и возможно, оно будет более масштабным, чем 25 базисных пунктов. Главный стратег Sumitomo Mitsui Bank Дайсуке Уно (Daisuke Uno), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что комментарии Уильямса "были неожиданно мягкими".