МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Приложение FaceApp в период с 9 по 19 июля заработало не менее миллиона долларов на фоне резкого роста его популярности, сообщает российское издание Forbes.

За последние десять дней пользователи установили приложение 6,5 миллиона раз — 2 миллиона раз на iPhone и 4,5 миллиона раз на Android, пишет издание, ссылаясь на данные аналитической компании App Annie. Так, приложение попало в 50 самых популярных приложений в Ботсване и ЮАР, а через несколько дней заняло первые места в топах App Store и Google Play в России, США и других странах.

"Данные App Annie свидетельствуют, что за десять дней с 9 по 19 июля приложение заработало более 1 миллиона долларов, причем большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие 746 тысяч долларов. Пользоваться фильтрами FaceApp можно бесплатно, однако чтобы отключить рекламу в приложении, убрать водяной знак FaceApp на фото и получить доступ к дополнительным фильтрам, придется купить расширенную версию, которая стоит 290 рублей в месяц или 1490 рублей в год", — пишет издание.

Отмечается, что за все время своего существования FaceApp принесло своим создателям 11,6 миллиона долларов, при этом его скачали 73,2 миллиона раз.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.

Ранее, в четверг, лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя. В пятницу основатель FaceApp опроверг сообщения о передаче данных пользователей третьим лицам.