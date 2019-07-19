ВАШИНГТОН, 19 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в пятницу поначалу демонстрировали рост на фоне корпоративной отчетности Microsoft и заявлениях ФРС, однако ситуация изменилась после известия о захвате в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero — нефть начала расти, а ведущие промышленные индексы, напротив, терять в цене.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) взял на себя ответственность за произошедшее. Ожидаемо, что напряжение на одном из самых оживленных морских путей, по которому идёт транспортировка нефти из ряда добывающих стран в Азию, вылилось в изменения на фондовом рынке.

Потенциальные проблемы с мировыми поставками нефти привели к тому, что фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к закрытию торгов на 0,87 доллара (+1,57%) — до 56,36 доллара за баррель.

Хотя в середине торгового дня пятницы нефть, напротив, теряла в цене.

По состоянию на 23.00 мск (16.00 по Нью-Йорку, когда официально закрываются торги) индекс Dow Jones просел на 0,06% — до 27207,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,7% — до 81499,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,36%, опустившись до 2984,39 пункта, при этом, ранее в ходе торгов последние все три индекса показывали противоположную динамику.