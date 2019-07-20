МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии текущего года нарастили выдачу займов россиянам на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,5 миллиона микрозаймов, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.

Эксперты указывают, что на ситуацию с агрессивным ростом выдач, который наблюдался в первом полугодии, могут повлиять меры по сдерживанию необеспеченного потребкредитования. В первую очередь, подчеркивают аналитики, это ограничение годовых процентов, которое заработало с 1 июля, и расчет с 1 октября показателя долговой нагрузки. Если эти меры будут успешными, то быстрый рост несколько замедлится, поскольку наименее платежеспособные и закредитованные клиенты начнут получать отказы в микрофинансовых организациях.

Отмечается, что 30% заемщиков, которые в первом полугодии брали займы в МФО, на момент получения займа не имели постоянного места работы либо относили себя к категории самозанятых. Президент НАПКА Эльман Мехтиев указал, что у именно среди этой группы заемщиков наблюдается высокий уровень просроченной задолженности. "Однако это далеко не означает, что люди не имеют денег, поэтому и берут займы. На практике они подрабатывают таксистами, грузчиками, помощниками по хозяйству и так далее, то есть работают в местах, где их не могут трудоустроить по разным причинам, но этот труд приносит им заработок", — подчеркнул он.

При этом порядка 40% клиентов МФО работали менеджерами, продавцами, водителями, рабочими, охранниками, медиками, работники сельского хозяйства. Остальные 30% равно представлены заемщиками из разных сфер занятостей.

По данным ЦБ, микрофинансовые организации в первом квартале текущего года нарастили выдачи микрозаймов на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 93,8 миллиарда рублей.