МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двумя полковниками ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника из правоохранительной системы.

"Спустя время после того, как Черкалина арестовали, Полина Цыпина уволилась из ГСУ", — сказал агентству один из источников, он уверен в связи двух этих событий.

Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении было около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий. Как отмечала Цыпина в интервью официальной газете МВД "Петровка, 38", основными направлениями являются дела, связанные с хищениями денег и активов руководителями банка, и дела о незаконной банковской деятельности – так называемый "обнал".

Полковник Черкалин руководил 2-м отделом Управления "К" (кредитно-финансовая сфера) Службы экономической безопасности ФСБ России. Отдел называют "банковским", поскольку в сферу его деятельности входит пресечение преступлений в этом секторе экономики.

Черкалина обвиняют в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и мошенничестве на 490 миллионов рублей. Он и его предполагаемые соучастники – бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев – были арестованы в конце апреля.