МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины (НБУ) не видит оснований для реальной угрозы дефолта страны, сообщил глава НБУ Яков Смолий во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны продолжать сотрудничать с МВФ.

"Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества. Однако вопрос не стоит как "МВФ или дефолт" — разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований", — приводит слова Смолия издание "Страна.ua".

Ключевыми рисками для экономики глава НБУ назвал замедление реформ, полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и эскалацию военного конфликта в Донбассе.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь. Однако позже Рожкова заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.