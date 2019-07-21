Рябков: на встречах в Каракасе обсудили расширение присутствия компаний РФ в Венесуэле
КАРАКАС, 20 июл /ПРАЙМ/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на встречах в Каракасе он обсудил расширение присутствия российских компаний в Венесуэле.
"Мы также обсудили подробно область нашего двустороннего сотрудничества и инициатив, торговли, которая растет. В частности, идеи, как расширить присутствие российских компаний здесь, производство в различных областях: машиностроение, фармацевтика, углеводороды", — сказал он журналистам.
Ранее Рябков рассказал, что в ходе визита в Каракас у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
https://1prime.ru/News/20190721/830175694.html