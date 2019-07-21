КИЕВ, 21 июл – ПРАЙМ. Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут в воскресенье на Украине по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.

Лидером гонки является партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Кроме нее, на места в Раде претендуют "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, партия "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как Киев отозвал приглашение.

Как и на президентских выборах весной этого года, права голоса лишены около 3 миллионов жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а также более 2 миллионов украинцев, проживающих в России, – Киев закрыл все пять участков на российской территории.

Эксперты не ожидают серьезных нарушений в ходе голосования, однако отмечают, что явка будет существенно ниже, чем на президентских выборах.

Баллотироваться в депутаты может любой гражданин Украины, которому исполнился 21 год, также необходимо проживать в стране в течение последних пяти лет. Депутатом не может стать человек с судимостью за умышленные преступления, если судимость не погашена и не снята. Кандидаты в депутаты могут выдвигаться как от партий, так и самостоятельно.