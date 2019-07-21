Добавлены подробности (после пятого абзаца).

МИНСК, 21 июл /ПРАЙМ/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие союза РФ и Белоруссии потребует в будущем единой валюты.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не вопрос ближайшего времени.

"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", — сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По ее словам, "неразрешимых проблем между Россией и Белоруссией не существует, они всегда находят решение".

"На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, — никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, — нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику", — отметила Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, в таком союзе должны быть одинаковые подходы к системе налогообложения, должны быть отработаны и другие вопросы. "Это касается экономических вопросов. И нам надо на этом этапе сегодня договориться, чего мы хотим, как мы будем двигаться", — заявила спикер.

Матвиенко отметила, что при более глубокой экономической интеграции в Белоруссии и России будут понимать, сколько нужно производить той или иной продукции и поставлять ее на экспорт. "Не будет попыток защиты внутреннего производителя, мы будем заинтересованы развиваться", — подчеркнула политик, заметив, что странам нужно в декабре определиться со скоростью и направлениями интеграции.

В то же время она заметила, что речь идет не только об экономической интеграции. "Благодаря созданию Союзного государства люди могут свободно передвигаться из одной страны в другую. Бизнес может регистрировать свои предприятия или в Беларуси, или в России… Это самая большая ценность — люди получают большую степень свободы. На не в чем конкурировать. Каждый это должен осознавать. Вместе мы будем сильнее, врозь — слабее", — сказала спикер.

Она также подчеркнула, что проект Союзного государства Белоруссии и России выгоден и нужен народам обеих стран. Матвиенко считает, что противники развития интеграции двух стран есть как в России, так и в Белоруссии, но их немного. "Думаю, что это — люди, которые заблуждаются", — добавила Матвиенко.

"В России на политическом уровне, на правительственном уровне, на уровне Федерального собрания, да и в обществе у нас консенсус… У нас с огромным уважением и любовью относятся к Беларуси и белорусскому народу… В любой стране есть политическая оппозиция, которой всегда что-то не нравится, что бы ни происходило", — считает она.