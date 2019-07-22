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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Служебное соответствие — Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах на Украине — На Украине завершились досрочные всеобщие выборы, по итогам которых произойдет смена Верховной рады и будет сформировано новое правительство. Голосование стало общенациональным референдумом о доверии реформам, провозглашенным президентом Зеленским. Обнародованные в воскресенье вечером данные экзит-полов показывают: Рада обновится более чем наполовину, при этом значительная часть депутатов ранее в парламент не избиралась. Полный решимости довести перезагрузку украинской политики до конца, Владимир Зеленский уже предупредил, что не видит коалиции его партии "Слуга народа" ни с кем "из старой власти", и пообещал, что новым премьером станет экономист, не связанный ни с одной из партий.

— Ипотека под залог бюджета — АКРА критикует схему госстимулирования рынка жилой недвижимости — Рейтинговое агентство АКРА в работе "Как избежать ипотечного кризиса в РФ" выступило с критикой рабочей модели ипотечного рынка, стимулируемой работой группы ДОМ.РФ. По мнению аналитиков, эта схема приведет к концентрации рисков ипотечного рынка на федеральном бюджете, и АКРА предлагает развивать систему "многотраншевой" секьюритизации. Минфин, однако, уже заявил о сознательном выборе нынешней модели как учитывающей негативный опыт США. Проблема в том, что АКРА указывает в качестве ключевого риска огосударствление ипотеки — но критики видят в нем не ошибку, а монопольную схему стимулирования роста этого рынка.

— "Газпром" разморозил "Южный поток" — Строительство российской части его инфраструктуры возобновлено — По официальной версии, "Газпром" неожиданно разморозил проект расширения своей инфраструктуры на юге России под отмененный экспортный газопровод "Южный поток" для нужд внутреннего рынка. Однако источники "Ъ" на рынке сомневаются в этой причине: мощность новой трубы явно избыточна для задачи газификации соседних регионов. Гораздо более вероятным выглядит экспортное обоснование проекта, например, для дополнительного увеличения производительности "Турецкого потока", фактически заменившего "Южный поток".

— Петербургу и неба мало — Пулково пытается привлечь иностранные авиакомпании — Власти Петербурга и управляющая компания аэропорта Пулково пытаются получить для него статус открытого неба с 2020 года. Теоретически это может позволить иностранным авиакомпаниям летать в Петербург и из него в третьи страны без ограничений. Идею уже поддержал Владимир Путин. Однако она предсказуемо вызвала резкие возражения российских авиакомпаний, кроме того, далеко не все зарубежные страны согласятся поддержать этот статус.

— Вырастить то, что растет — Минсельхоз потратит почти половину субсидий на поддержку приоритетов в АПК — Минсельхоз предлагает Белому дому разделить господдержку АПК с 2020 года на две почти равные части, чтобы поддержать аграрную специализацию регионов. Из 61 млрд руб. господдержки в рамках госпрограммы развития АПК министерство готово направить 27 млрд руб. на стимулирование федеральных сельхозприоритетов в конкретных регионах. Еще 34 млрд руб. будет истрачено традиционным способом — на компенсацию расходов на несвязанную поддержку, племенное животноводство, элитное семеноводство и сельхозстрахование. Однако если "компенсирующие" субсидии будут равномерно распределены по субъектам РФ, то потолок доли одного региона-лидера в сумме "стимулирующих" субсидий поднят ведомством до 40%.

— Самозанятых допустят до нужд госкомпаний — Минфин предлагает им преференции при закупках — Власти продолжают кампанию по популяризации идеи привлекательности выхода самозанятых "из тени". Эксперимент по льготному налогообложению таких граждан дополнен проектом Минфина о распространении на них преференций при закупках госкомпаний, действующих сейчас для малого бизнеса. Эксперты полагают, что части самозанятых найдется что предложить крупным заказчикам, но высказывают сомнения в том, что такие физлица смогут предоставить достаточное обеспечение своих заявок для участия в закупках.

— Финансисты закрыли цифровую амбразуру — Мониторинг занятости — Число занятых в профессиях, связанных с интенсивным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 2018 году в РФ превышало 8 млн человек, или 11,1% общего числа трудящихся,— однако айтишников среди них всего 2,5%, подсчитали исследователи Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ).

— Охотминимум введут по максимуму — Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников — Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием. Действующие правила "не гарантируют приобретения гражданином минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков и являются формальной процедурой", объясняют в ведомстве. "Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность",— подтверждают в Росохотрыболовсоюзе. Не исключено, что с введением полноценного экзамена в России могут появиться и охотшколы или образовательные курсы для будущих охотников — по аналогии с автошколами.

— Инвалидность выбрала молодость — В России стало меньше взрослых и больше детей с ней — По данным Минтруда, в 2016–2018 годах в России заметно уменьшилось количество граждан, имеющих инвалидность. Сократилось как количество выданных свидетельств об инвалидности, так и количество обратившихся за ней в бюро медико-социальной экспертизы. Уменьшение численности инвалидов было зафиксировано во всех возрастах, включая предпенсионный и пенсионный, несмотря на повышение последнего, граждане старших возрастов все реже обращаются за назначением пенсий по инвалидности. В то же время детская инвалидность в РФ растет на 15–25 тыс. человек в год — в основном по причине психических и нервных расстройств и врожденных аномалий.

— Сергей Хачатуров не встретил понимания у суда — Бизнесмена не отпустили под домашний арест и после завершения следствия — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд продлил до середины сентября срок ареста бывшего основного собственника "Росгосстраха" Сергея Хачатурова. Защита бизнесмена указывала, что следствие по делу завершено, поэтому господин Хачатуров в случае его помещения под домашний арест никак не сможет воспрепятствовать расследованию дела или повлиять на уже допрошенных свидетелей, однако суд принял сторону Федеральной службы безопасности (ФСБ), требовавшей продлить срок содержания под стражей. Сам бизнесмен, находящийся в СИЗО "Лефортово", как и инициировавший его дело скандально известный полковник ФСБ Кирилл Черкалин, на финальной стадии следствия отказался от дачи показаний и личного участия в обжаловании собственного ареста, поскольку посчитал, что ни следствие, ни суд даже не пытаются разобраться в его деле.

— Банкирам и их деловым партнерам нашли место в криминальной схеме — Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке — Как стало известно "Ъ", Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства остался должен клиентам 83 млрд руб. Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд руб. и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными обвиняемыми в рамках расследования стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев и генеральный директор коллекторского агентства "Лайф" Сергей Калачев. Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка. Отметим, что рассмотренный судом эпизод не последний в деле.

— Следствие подготовило кредит для прокуратуры — Завершено дело о хищении в АКБ "Легион" — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование одного из эпизодов хищений денежных средств из лишенного лицензии банка "Легион". Речь идет о выдаче многомиллионного кредита ООО "Тулз ин Тайм". Перед судом предстанут учредитель этой коммерческой структуры Дмитрий Хайков и экс-советник председателя правления "Легиона" Андрей Батищев. Сам бывший глава банка Игорь Сокеркин находится в международном розыске; следствие считает его организатором махинаций, ущерб от которых в общей сложности превышает 13 млрд руб.

— В историю болезни вписали взятку — Подполковник-орденоносец считает себя жертвой оговора — Как стало известно "Ъ", военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Южному военному округу (ЮВО) завершило расследование уголовного дела бывшего начальника филиала №2 ФГКУ "Главный центр военно-врачебной экспертизы" (ГЦ ВВЭ) Минобороны России подполковника-орденоносца Евгения Выдыша. Он обвиняется в создании преступной группы с целью получения взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Господин Выдыш не признает вины, утверждая, что дело было сфабриковано для того, чтобы его дискредитировать и снять с должности. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести объективное расследование его уголовного дела.

— Приюты на передержке — Минприроды критикуют за затягивание с новыми правилами обращения с бездомными животными — Запуск в России с 1 января 2020 года новой схемы обращения с бездомными животными в рамках вступившего в силу закона "Об ответственном обращении с животными" находится под угрозой срыва, заявляют зоозащитники. Умерщвление животных запрещено, вместо этого предстоит проводить их отлов, стерилизацию и вакцинацию. Однако в Госдуме указывают, что правительство не приняло нормативные акты, регламентирующие эти процессы, а в работе не были учтены замечания представителей сообществ защиты животных. Законодательное собрание Хабаровского края уже обратилось с просьбой "перенести вступление в силу статьи об организации деятельности приютов для животных на более поздний срок", уточнив, что соответствующая статья расходов не была учтена при формировании бюджета, поэтому на приюты не хватит средств.

— Экологический долг продолжает расти — Мировая экономика исчерпает возобновляемые ресурсы планеты к 29 июля — По данным международной организации "Глобальная сеть экологического следа", в 2019 году мировая экономика израсходует условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, уже 29 июля — на три дня раньше, чем год назад. Для обеспечения потребностей в природных ресурсах и восстановления экосистем от загрязнений окружающей среды и выбросов парниковых газов глобальной экономике уже требуется 1,75 планеты Земля. РФ при этом остается экологическим донором планеты, но экологи отмечают, что расточительное расходование ее ресурсов не приводит к росту благосостояния населения.

— "Причиной смерти стало игнорирование прав" — Правозащитники изучили состояние здоровья заключенных с ВИЧ — Правозащитники призывают Госдуму внести срочные коррективы в действующее законодательство, регламентирующее пребывание в неволе заключенных с ВИЧ, туберкулезом и другими тяжелыми заболеваниями. Такой вывод содержится в исследовании проекта "Группа риска", посвященном защите прав этих категорий осужденных. Обращаясь к ФСИН, участники проекта просят вывести медицинские подразделения из подчинения администрации колонии и СИЗО, запретить помещение в ШИЗО тяжелобольных заключенных и не чинить препятствий общественным контролерам. Правозащитники указывают, что 7% от всех живущих с ВИЧ в России содержатся в местах лишения свободы, поэтому облегчение положения заключенных с ВИЧ может оказать положительный эффект на борьбу с распространением инфекции в стране в целом.

— Танкерная война переходит в санкционную — Лондон выбирает ответ на захват своего судна Тегераном — Кризис в отношениях между Ираном и странами Запада в конце минувшей недели заметно обострился. Захват иранцами британского судна в Ормузском проливе вынудил правительство Соединенного Королевства задуматься о жестких санкциях в отношении Тегерана. При этом Великобритания надеется договориться о совместных действиях с другими членами Евросоюза, которые до сих пор сообща поддерживали Тегеран в его конфликте с США.

— Рыба не ловится без приказа — Участники рынка опасаются остановки промысла — Задержка с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования рыбопромысловыми участками (РПУ) может привести к остановке промысла у части предприятий. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже уведомила о проблеме Совет федерации. Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб.

— "Интер РАО" уходит из Казахстана — Компания продает половину Экибастузской ГРЭС-2 за $20 млн — По данным "Ъ", "Интер РАО" готовится продать 50% Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане ее второму совладельцу "Самрук-Энерго" за $20 млн — это гораздо ниже изначальных оценок, заложенных самой компанией. Казахстанский покупатель, согласно условиям, также должен будет взять на себя поручительства по старым кредитам перед Евразийским банком развития и ВЭБ.РФ. Аналитики считают, что с учетом регуляторных изменений и ухудшением экономической ситуации в Казахстане продажа станции даже по такой "незначительной цене" выглядит оправданной.

— Топ-менеджер с отсрочкой платежа — Руководству банков, лишенных лицензий, вернут вклады через год — Поправки к закону "О страховании вкладов" не только увеличивают сумму компенсации для отдельных случаев до 10 млн руб., но и вводят отсрочку выплат топ-менеджерам банков, лишившихся лицензии. По истечении года страховку по вкладу они получат, если к тому времени против руководства не возникнет обвинений в причинении убытков банку.

— Бумагам из уголовного дела ищут инвестора — "Восточный" попытается продать акции IFTG — Банк "Восточный" разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Они появились на балансе банка в результате замены кредита в размере 2,5 млрд руб., выданного "Восточным" "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ). Сделка стала причиной ареста основателя и других сотрудников Baring Vostok — на тот момент контролирующего акционера "Восточного". Если бумаги удастся продать, это позволит банку восстановить капитал, но на уголовное дело сделка вряд ли повлияет, считают эксперты.

— Инвестсоветники требуют идентификации — Но Росфинмониторинг не спешит открывать им удаленный канал — Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства. Сейчас идентификация возможна только по документу, удостоверяющему личность, то есть при личном присутствии с паспортом. Изменения должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств, но Росфинмониторинг настаивает на предварительной оценке рисков.

— Кредиты в счет потребления — По микрозаймам можно будет расплатиться кэшбэком — Микрофинансисты запустили мобильное приложение, позволяющее заемщикам гасить займы за счет кэшбэка за приобретение товаров для повседневных нужд. Авторы идеи считают, что это поможет улучшить платежеспособность клиентов и снизить их долговую нагрузку. Впрочем, эксперты отмечают, что подобный сервис подошел бы клиентам банков в крупных городах, а у людей с небольшими доходами может спровоцировать дополнительный рост закредитованности.

— Биометрию заверят электронной подписью — Для идентификации представителей юрлиц — Вопрос удаленного подтверждения полномочий и личности представителя юрлица, в том числе с помощью биометрии, будет решен через запись в квалифицированной электронной подписи (КЭП). Согласно новому законопроекту, полномочия будут определены в квалифицированном сертификате КЭП. Уполномоченные сотрудники компаний должны получать сертификат в ФНС, банков — в ЦБ. После этого они смогут реализовать полномочия для получения услуг юрлицом в кредитных организациях дистанционно, через биометрические данные конкретных сотрудников.

— "Транснефть" взыщет за причал — Компания требует 640 млн рублей за аварию в Новороссийске — Как стало известно "Ъ", "Транснефть" требует через суд около 640 млн руб. с судовладельца танкера, навалившегося на причал в Новороссийске в конце июня. Суд уже наложил арест на танкер, что позволит "Транснефти" хотя бы частично покрыть убытки. Сейчас причал работает в ограниченном режиме из-за ремонта, но авария практически не привела к снижению нефтеналивных грузов, говорят источники "Ъ".

— Катки пошли в гору — Продажи спецтехники продолжили рост — Крупные производители дорожно-строительной техники по итогам полугодия нарастили реализацию на треть, основной спрос пришелся на начало дорожно-строительного сезона — конец апреля—май. Объем таких работ в 2019 году только на федеральных трассах включает 1,5 тыс. объектов, общее финансирование дорожного ремонта — 589,5 млрд руб. Отечественные производители профильной техники говорят, что результаты полугодия могли бы быть лучше: программа льготного лизинга, позволяющая им наращивать долю на рынке, формально заработала только в конце июня.

— Вино разбавят инвестициями — Роман Абрамович может профинансировать алкогольные проекты — Структура Романа Абрамовича стала залогодержателем долей в новых компаниях бывшего топ-менеджера дистрибуторов алкоголя "Виником" и Classica Дениса Полякова, которые также связаны с торговлей вином. Чтобы занять существенные для рынка 2–3%, может потребоваться €150 млн. Источники "Ъ" полагают, что инвестором выступит господин Абрамович.

— "Газпром" разморозил "Южный поток" — Строительство российской части его инфраструктуры возобновлено — По официальной версии, "Газпром" неожиданно разморозил проект расширения своей инфраструктуры на юге России под отмененный экспортный газопровод "Южный поток" для нужд внутреннего рынка. Однако источники "Ъ" на рынке сомневаются в этой причине: мощность новой трубы явно избыточна для задачи газификации соседних регионов. Гораздо более вероятным выглядит экспортное обоснование проекта, например, для дополнительного увеличения производительности "Турецкого потока", фактически заменившего "Южный поток".

— Инвесторы берут Центральный телеграф — "Ростелеком" нашел желающих купить здание у Кремля — Госкомпания "Ростелеком" только назначила дату торгов своей части площадей в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице, в пешей доступности от Красной площади, а объектом уже интересуются крупные инвесторы. Так, возможность поучаствовать в аукционе рассматривают, в числе прочих, структуры бывшего совладельца инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна.

— Зрители согрелись в кинотеатрах — Погода повлияла на кассовые сборы — Киносети отмечают рекордный за несколько лет прирост аудитории в начале июля. Его связывают как с прохладной погодой, из-за которой горожане реже уезжают на дачу, так и с успехами в прокате новой части "Человека-паука". Еще больше на сборы этим летом должен повлиять выход "Короля Льва", который уже за первый уикенд собрал больше 1 млрд руб.

— Lenovo решила перезвонить — Бренд вернется на российский рынок смартфонов — Китайская Lenovo возвращается на российский рынок со своим брендом смартфонов. В прошлом компания занимала заметную долю на этом рынке, но затем не слишком удачно попыталась сделать ставку на приобретенный у Google бренд Motorola. У Lenovo есть шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте, который сейчас активно растет, считают ритейлеры.

— "Шоколадница" просится навынос — Компания планирует запустить новый формат — Группа компаний "Шоколадница" хоть и с опозданием, но решила создать отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос. Сейчас ресторанный холдинг решает, будет ли искать под новые заведения отдельные площадки или для них отведут корнеры в действующих кафе. Эксперты предостерегают: рынок продажи еды и кофе навынос в России достаточно насыщен и компания может столкнуться с трудностями при поиске хороших площадок.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минэкономразвития готово поддержать закредитованное население — Взрыв перекредитованности людей может случится уже в 2021 году, опасается министерство — Минэкономразвития готовит предложения, чтобы помочь закредитованному населению. "Что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти", – сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на "Эхе Москвы". По его прогнозу, проблема закредитованности людей взорвется в 2021 г.

— Политический кризис в Москве может усилиться — Оппозиционеры требуют регистрации на выборах в Мосгордуму, угрожая протестами у мэрии — Субботний митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, собравший, по данным "Белого счетчика", 22 500 человек, стал самой массовой согласованной акцией с политическими требованиями за последние годы. Оппозиционеры потребовали от властей города регистрации всех кандидатов, снятых из-за брака в подписных листах, и пригрозили через неделю собраться у мэрии. Об этом заявил Алексей Навальный, который ранее в акциях за допуск кандидатов к выборам в Мосгордуму не участвовал.

— Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука — "Слуга народа" уверенно выигрывает выборы по партспискам, а "Голос" с запасом преодолевает 5%-ный барьер — Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов). По данным нескольких опросов на выходе с участков, "Слуга народа" набирает от 42,7 до 44,7% голосов, значительно опережая пророссийскую "Оппозиционную платформу – За жизнь" (от 11,5 до 12,9%).

— Захват Ираном британского танкера усиливает напряженность в Персидском заливе — Любой новый инцидент может стать поводом для вмешательства американских и британских военных — Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в пятницу в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk. На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое россиян. Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на военный источник, танкер задержали после того, как он "выключил свой трекер и проигнорировал несколько полученных от Ирана сигналов, основанных на международных морских правилах".

— Воронежские чиновники и судьи проигнорировали позицию Конституционного суда — Бывший предприниматель снова добивается регистрации безработным через КС — Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу бывшего индивидуального предпринимателя из Воронежа Михаила Чайковского, который уже на протяжении четырех лет пытается зарегистрироваться в качестве безработного. Об этом сообщается на сайте суда. Заявитель оспаривает нормы закона о занятости населения, которые позволяют чиновникам отказывать в постановке на учет из-за отсутствия различных справок. В 2017 г. Коминтерновский райсуд, а затем и Воронежский облсуд признали обоснованным отказ районного центра занятости населения зарегистрировать Чайковского в качестве безработного из-за отсутствия у него справки о высшем образовании, т. е. документа, удостоверяющего квалификацию.

— Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу — Импортозамещение не привело к заметному росту отечественного производства — Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя. "Ведомости" ознакомились с копией текста поручения, подлинность содержания подтвердил федеральный чиновник.

— Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых — Их могут допустить к закупкам госкомпаний — Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний. Силуанов поручил разобраться. И в пятницу Минфин опубликовал законопроект, наделяющий самозанятых теми же льготами.

— Силовики провели выемку документов в ЦБ — Следственные действия связаны с делом о недостоверной отчетности бывшего страховщика МВД — В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании "Центральное страховое общество" (ЦСО), об этом "Ведомостям" рассказал человек, видевший письмо СК в регулятор о проведении выемки документов, подтвердили собеседник в правоохранительных органах и человек, знающий это от сотрудника ЦБ.

— Оливер Ципзе подключит электричество на BMW — Новому гендиректору BMW предстоит повысить рентабельность и серьезно заняться электромобилями — Оливер Ципзе – человек, мало известный за пределами автоконцерна. Разве что англичане могут быть о нем наслышаны: когда-то Ципзе руководил заводом в Оксфорде, где выпускают Mini.

— Авиакомпания "Победа" стала туроператором — Авиакомпания начала продажу путевок по всей своей маршрутной сети — "Дочка" "Аэрофлота" – лоукостер "Победа" в понедельник, 22 июля, запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков. В тур входит перелет и проживание в гостинице, а также, по желанию клиента, трансфер. У "Победы сейчас около 70 направлений, в том числе около 25 – международные, следует из информации на сайте авиакомпании.

— Банк "Жилкредит" мог потонуть из-за танкера — На судно "Александр Невский" приходилось 70% активов банка, но продать корабль никак не получалось — В пятницу, 19 июля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка "Жилкредит". Это небольшой банк, занимающий по состоянию на 1 апреля 420-е место по активам. Причем две трети, или 355 млн руб., приходилось на нефтеналивной танкер класса "река – море" "Александр Невский". А денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли "Жилкредиту" своевременно исполнять обязательства.

— "Газпром" достроит трубу для отмененного "Южного потока" — Труба может понадобиться для поставок газа в Европу через строящийся "Турецкий поток", считают эксперты — "Газпром" решил достроить газопровод компрессорная станция (КС) "Починки" (Нижегородская обл.) – КС "Русская" (Краснодарский край), сообщил "Интерфакс". Эта труба протяженностью 1625,6 км была спроектирована как часть системы трубопроводов "Южный коридор". Она, в свою очередь, создавалась для подачи газа в экспортную трубу "Южный поток", которую по дну Черного моря планировалось протянуть в Болгарию.

— Маркировка кефира и сыра обойдется производителям более чем в 25 млрд рублей — Оператор системы маркировки считает их оценку завышенной — Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на внедрение новой системы маркировки их товаров более чем в 25 млрд руб. Такие деньги потребуются на покупку и установку принтеров для печати марок, заявила пресс-служба Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"; в него входят "Эконива", Danone, PepsiCo, "Молвест" и др.). Кроме того, предприятиям придется тратить от 20 млрд руб. в год на оплату непосредственно марок – по 50 коп. на каждую единицу продукции.

— "Национальная медиа группа" купила агентство по работе с блогерами — Холдинг приобрел 50% Hype Agency — "Национальная медиа группа" (НМГ) приобрела 50% долей Hype Agency, сделка закрыта, рассказал "Ведомостям" представитель холдинга. Агентство занимается проведением рекламных кампаний в сети с помощью блогеров и созданием контента для таких кампаний. Сделка позволит группе выйти на рынок инфлюэнс-маркетинга, одного из самых быстрорастущих сегментов видеорекламы в рунете, объяснил представитель НМГ.

— На здание Центрального телеграфа рядом с Кремлем появились первые претенденты — Объект могут купить O1 Properties и акционеры ритейлера "Мария-Ра" — Торги по продаже площадей, принадлежащих "дочке" "Ростелекома" – ПАО "Центральный телеграф" в одноименном здании на ул. Тверской, состоятся 10 сентября. В лот включено три помещения общей площадью 37 614 кв. м, сказано на сайте электронной площадки "Сбербанк-АСТ", которая занимается их реализацией. За эту недвижимость "Центральный телеграф" планирует выручить не менее 3,5 млрд руб. Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов считает эту цену адекватной рынку.

— Последний фильм о мстителях побьет абсолютный рекорд "Аватара" по сборам — Комикс о супергероях собрал почти $2,8 млрд — Фильм "Мстители: Финал", последняя часть франшизы Marvel о супергероях, уже собрал в мире почти $2,8 млрд, сообщил на конференции Comic-Con президент студии Кевин Фейдж. Это позволит картине после этих выходных обойти по сборам "Аватар" Джеймса Кэмерона, который больше 10 лет удерживал позицию самого кассового фильма в истории. По итогам субботы фантастическая история Кэмерона обгоняла супергероев только на $0,5 млн, уточнил Фейдж.

— Как Tele2 догоняла "большую тройку" — И на какие болезненные реформы ей пришлось ради этого пойти — После покупки "Ростелекомом" и ВТБ в 2013 г. к Tele2 были присоединены восемь мобильных "дочек" "Ростелекома". Число городов присутствия Tele2 увеличилось с 41 до более чем 60 (сейчас их 67), компания получила дополнительно около 12 млн абонентов к имеющимся 23,7 млн, лицензии на третье поколение связи во всех федеральных округах, в том числе в Москве, и лицензию четвертого поколения на всю страну – и это после 10 лет работы Tele2 по модели жесткого дискаунтера, с сетями второго поколения.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Из края в край — Региональные перелеты могут подешеветь. Где и на сколько?— Доступных авиаперелетов по стране будет больше. Для этого правительство обновило правила субсидирования региональных авиаперевозок. Документ опубликован на сайте "Российской газеты".

— Вес урожая-2019 — Эксперты снизили прогноз по урожаю пшеницы — Где-то поля заливают дожди, а где-то земля изнывает от палящего зноя. В такой непростой обстановке проходит новый полевой сезон, который взял старт в июле.

— На чем строится расчет — Госдума рассмотрит резонансные поправки по карточным платежам — Госдума во вторник в третьем чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Поправки ранее вызвали резонанс, связанный с предположениями об уходе с российского рынка систем Visa и Mastercard. В таком исходе, правда, сомневаются все — от самих платежных систем до минфина и ЦБ. Но формулировки законопроекта, по экспертному мнению, стоит сузить.

— Один не дома — Забытого в автобусе ребенка оставили в лагере на третью смену — Скандальная история с семилетним мальчиком из поселка Верхнетуломский Мурманской области, которого забыли в автобусе воспитатели детского лагеря "Золотой колос" при возвращении домой очередной детской смены, прогремела на всю страну.

— После стихии — Владимир Путин оценил ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области — Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области. Вместе с президентом в регион также прибыла почти половина правительства. За один день дважды пообщавшись с местными жителями, пострадавшими от паводка, президент заявил, что остался недоволен работой власти на этом направлении. На итоговом совещании в Братске Путин жестко раскритиковал чиновников. Главные проблемы, на которые обратил внимание президент: плохая организация с информированием граждан, осуществлением выплат, возведением жилья и инфраструктуры.

— Экология развития — Владимир Путин поздравил металлургов и рассказал об ипотеке, ценах на бензин и пенсионных льготах — Владимир Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах не планируется. Он также не исключил снижения ставки по ипотеке. Кроме того, глава государства пообещал оставить пенсионные льготы металлургам.

— Опасные сети — Молодежь и энергетику защитят от западного влияния — Зависимость российской энергетики от иностранных технологий, программного обеспечения и оборудования создает угрозу несанкционированного вмешательства в ее работу.

— Курс на сближение — Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну об Украине, США и Скрипале — О своем отношении к идеям украинского политика Виктора Медведчука, о том, чем грозит противостояние США и Ирана, а также о несогласии с теорией заговора вокруг "дела Скрипаля" президент России рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну (запись состоялась 19 июня).

— Задача на пять — Валентина Матвиенко оценила планы развития Астраханской области — Новой команде во главе Астраханской области предстоит работать засучив рукава, чтобы справиться с имеющимися трудностями и выполнить намеченные планы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В пятницу она посетила регион с рабочим визитом и провела совещание по социально-экономическому развитию.

— Жилью подобрали ключи — Для решения жилищных вопросов граждан необходимо не только снижать процентную ставку по ипотеке, но и активнее развивать рынок арендного жилья, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В некоторых странах на него приходится до половины случаев предоставления жилья.

— Статус не меняется — КС РФ разрешил адвокатам становиться депутатами — Конституционный суд РФ разрешил адвокатам становиться депутатами муниципальных советов на непостоянной основе. По мнению судей высшей юридической инстанции, это не влечет нарушения принципа независимости советника по правовым вопросам и равноправия адвокатов.

— Нефть пошла на поправки — Федеральный бюджет получил новую структуру доходов и курс рубля — В обновленной версии федерального бюджета на 2019 год предусмотрен рост доходов и расходов. Структура поступлений тоже поменяется. Также в сторону ослабления пересмотрен и среднегодовой прогноз по курсу рубля.

— Командная игра — Правительство разрешило Орешкину увеличить число заместителей до 14 — Постановлением правительства министру экономического развития разрешено увеличить число заместителей до 14, в том числе придать статус замминистра руководителю Росаккредитации (им сейчас является Алексей Херсонцев).

— Цена не устраивает — Интересные цифры обнародовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). По ее сведениям, за шесть месяцев этого года больше 63% решений комиссий по пересмотру кадастровой стоимости было принято в пользу граждан.

— Гектар прирос Сибирью — С 1 августа жители Бурятии и Забайкалья смогут получать бесплатные участки — Действие программы "Дальневосточный гектар" с 1 августа 2019 года распространяется на Забайкальский край и Бурятию.

— Бумагой меньше — Инвалидам будет проще оформить льготы — Инвалидам вскоре не нужно будет при обращении за госуслугами предоставлять бумажные оригиналы документов об инвалидности. Органы власти сами запросят сведения из документов, которые выдают учреждения медико-социальной экспертизы, в Федеральном реестре инвалидов. Закон об этом публикует "Российская газета".

— С водки сдуют пену — Минпромторг предложил вывести пиво из-под жестких правил торговли крепким алкоголем — Минпромторг предложил регулировать продажу пива по специальным правилам, отдельно от другого алкоголя.

— Взяли в штат — В России достаточно учителей и бухгалтеров — В России в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, сообщили во ВНИИ труда.

— Шорт-лист для чиновника — Мужчине в мэрию в шортах нельзя, а в юбке можно?— Проход облаченного в юбку бородача в мэрию закрытого административного образования (ЗАТО) Железногорск оказался срежиссированным актом против "ханжества бюрократов".

— Судьям дали срок — Судья в течение месяца после назначения на должность принесет присягу — Закон ввел фиксированный срок, в течение которого судья должен принести присягу — месяц после назначения на должность.

— Призовут к ответу — Граждане смогут подавать коллективные иски — Обманутые потребители или настрадавшиеся от управляющей компании жильцы получили право объединиться, чтобы подать коллективный иск.

— Бес паники — Разбор прерванного полета Boeing 737 в аэропорту Шереметьево продолжается — На этот раз обошлось без трагедий. Все живы. Авиапроисшествие с Boeing 737 в аэропорту Шереметьево быстро ушло с новостных лент, успокоились и соцсети. Можно было бы забыть о нем. Не получается.

— Сядут по делу — При крупных предприятиях откроются филиалы колоний — Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс публикует "Российская газета".

— Без права на ошибку — Может ли конфликт вокруг танкеров между Ираном и Западом привести к войне — Иран и страны Запада на словах заявляют о стремлении снизить военную напряженность в районе Персидского залива, но пока действия сторон все больше нагнетают обстановку. Очередным витком эскалации стало задержание иранскими военными двух танкеров в водах Ормузского пролива, в том числе Stena Impero, следовавшего под британским флагом.

— Спектакль с судом — Премьер Косово ушел в отставку, чтобы остаться премьером — Премьер самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке, которую связал со своим предстоящим допросом в Гаагском трибунале. Харадиная подозревают в совершении военных преступлений. Это решение спровоцировало ряд вполне аргументированных предположений в Белграде о наличии корыстного умысла у косовского политика, согласованного, прежде всего, с Вашингтоном. Ведь в ходе апрельского визита в США сам Харадинай назвал себя "американским солдатом", который "выполняет приказы США в целях усиления Косово".

— Взорвать "Логово волка" — В Германии почтили память организаторов покушения на Гитлера — На выходных в Берлине почтили память заговорщиков из германского Сопротивления, которые 75 лет назад организовали одно из покушений на Адольфа Гитлера.

— Явка подвела — На Украине прошли досрочные парламентские выборы — В воскресенье граждане Украины избирали себе новый парламент. Центризбирком констатировал явку намного ниже, чем на выборах президентских, а наблюдатели и МВД зафиксировали сотни нарушений. Впрочем, это будет фактором исключительно внутренней политики: международных наблюдателей на эти выборы также прибыло намного меньше, чем на голосование за главу государства. Так, в ПАСЕ отказались от посещения Украины: обиженная на возвращение российской делегации Рада отозвала свое приглашение, а в Страсбурге и не настаивали.

— Как защитить пчел и людей — Пасечникам компенсируют потери от гибели пчел — В Курской и Липецкой областях пчеловоды забили тревогу — после обработки полей пестицидами сотни пчелосемей попросту погибли. Оглушенные непривычной тишиной ульев, стали пасечники бить во все колокола. Теперь принято решение, которое уже назвали беспрецедентным: регионы выделят пчеловодам средства на приобретение новых насекомых.

— Нокаутировал себя — Зампред правительства Сахалинской области уволен за драку в кафе — В воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности зампреда правительства региона Кирилла Подберезного. Поводом для отставки стал устроенный им пьяный дебош в кафе.

— Остановил движение — Из-за ливней провалился участок федеральной трассы "Амур" — В воскресенье на территории Сковородинского района Амурской области из-за образовавшегося провала было перекрыто движение по федеральной автодороге Р 27 Чита — Хабаровск.

— Трамвай без проводов — В Санкт-Петербурге появится транспорт на водородном топливе — Петербургский Горэлектротранс совместно с учеными филиала "ЦНИИ СЭТ" "Крыловский государственный научный центр" реализуют проект по созданию действующего макета трамвая на водородных топливных элементах.

— По волнам на досках — В Санкт-Петербурге в фестивале сапсерфинга приняли участие журналисты "РГ" — В Петербурге прошел IV международный фестиваль сапсерфинга "ФонтанкаSUP", в котором приняли участие более 1300 человек из четырех стран. Среди них на досках-сапбордах по рекам и каналам города прошли и журналистки "Российской газеты".

— Кадр особой ценности — Росстат пересчитал работников с миллионными зарплатами — Росстат подсчитал: более миллиона рублей в месяц зарабатывают 11 287 граждан. Самые высокие зарплаты — в культуре, спорте и нефтянке.

— Как потратить шесть триллионов — В советское время у экономистов люди спрашивали, почему то одного, то другого в магазинах нет, не достать. На что я отвечал: почему нет — легко объяснить, трудно понять, почему все-таки что-то есть.

— Время взрослой веры — Владимир Легойда: Почему святой не должен спорить со скоморохом — Почему уважение к людям важнее идеологии "мы вас заставим"? Почему так легко приписать "Мерседес" тому, у кого его нет? Почему святому не надо спорить со скоморохом?— на эти и другие вопросы "РГ" отвечает известный церковный интеллектуал, глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Свежая голова — Андрей Туманов, главный редактор газеты "Ваши 6 соток".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Перешли на рысь: зоопаркам прописали новые нормы содержания животных — Стандарт предлагает защищать питомцев от излишне агрессивных зрителей — Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади. Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году. Документ рекомендует не пускать в зоопарки агрессивных посетителей, а для зверей предусмотреть укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз. Сегодня новым требованиям не соответствуют около половины зоопарков, утверждают опрошенные "Известиями" специалисты.

— Фрейд на проводе: как искусственное сознание станет психологом — Новый голосовой помощник проследит за физическим и психическим состоянием пользователя и даст рекомендации по изменению образа жизни — Ученые создают умного голосового помощника, который сможет позаботиться не только о физическом, но и о психическом здоровье пользователя. В основе программы –– новый подход в области искусственного интеллекта, модель искусственного сознания. Это новое передовое направление в когнитивных исследованиях, суть которого в том, что машина использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть она может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.

— Поколение без смены: сети 5G не станут массовыми еще десять лет — Необходимых сервисов для пользователей этой сети пока не создано — Массовой технологией сотовой связи в Европе и, в частности, в России, 5G станет не ранее чем через 10 лет. К такому мнению пришли аналитики Deloitte, "Известия" ознакомились с прогнозом компании. Распространяться 5G будет значительно медленнее, чем ее предшественница, –– связь четвертого поколения LTE, считают эксперты.

— Рада верховного — Победа "Слуги народа" дает возможность Зеленскому выполнить предвыборные обещания — Новая коалиция на базе победившей на парламентских выборах партии "Слуга народа" позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому начать курс на обещанные изменения как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты. Тем не менее, каким бы ни было желание украинского лидера отправить страну в плавание преобразований, на его пути встанет еще множество преград, и не факт, что ему удастся все их преодолеть. Между тем, по предварительным данным ЦИК Украины, явка на выборах составила около 50%. Согласно экзитполам, в новый состав Верховной рады проходят пять партий: "Слуга народа" (43%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ — 12%), "Европейская солидарность" (ЕС Петра Порошенко — 8,5%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,5%), а также "Голос" певца Святослава Вакарчука (6%).

— Счет и меч — У клиентов крупнейших банков пытались похитить 24 млрд — Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляют банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей, принадлежащих клиентам крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом, по уточненным данным регулятора, в 2018-м из-за действий злоумышленников с карт граждан было несанкционированно списано около 1,4 млрд рублей — на 44% больше, чем годом ранее. Информации об ущербе в 2019-м пока нет — ЦБ раскрывает ее раз в году, а банки и вовсе не делятся такими данными. Как утверждают в кредитных организациях, похитить деньги мошенникам удается только в 3–4% случаев. Но эксперты по информбезопасности считают, что несанкционированные списания происходят намного чаще, а самое слабое место в защите банков — человеческий фактор, который приводит к утечкам данных клиентов.

— Вышинский суд — Защита обжалует арест главреда — Сторона защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского намерена уже на этой неделе обжаловать решение суда о продлении ему ареста. Об этом "Известиям" сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский. Он подчеркнул: для изменения меры пресечения есть все основания, а потому остается шанс, что дожидаться приговора Кирилл Вышинский будет не в СИЗО. Заседание суда 19 июля шло на фоне заявлений украинского президента Владимира Зеленского о возможности обменять главреда "РИА Новости Украина" на Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме. Однако журналист категорически отказался от какой-либо процедуры обмена и заявил о намерении добиваться оправдательного приговора. По мнению адвокатов, речь идет не о взаимной выдаче, а об одновременном снятии уголовной ответственности с Кирилла Вышинского и Олега Сенцова. Однако эта идея вызывает ряд юридических вопросов "РИА Новости Украина".

— "Отчеты и галочки никому не нужны" — Владимир Путин раскритиковал работу иркутских властей по ликвидации последствий паводка — Президент Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Во время посещения пострадавшего от стихии региона глава государства заявил, что в начале сентября приедет сюда еще раз, чтобы лично проконтролировать, как местные власти помогают людям вернуться к нормальной жизни. Уже через день, 21 июля, прокуратура области объявила предостережение региональному министру экологии и природных ресурсов Андрею Крючкову о недопустимости нарушения закона при проведении восстановительных работ на затопленных территориях.

— Чей блокчейн — Половина цифровых проектов банков уязвима для хакеров — Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для "Известий". По оценкам аналитиков, половина пилотных проектов банков и более 70% заключаемых смарт-контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам. Отчасти это связано с новизной технологии для программистов, что приводит к большому количеству ошибок при написании кода. Другие крупные компании в области киберзащиты выводы Positive Technologies в целом подтверждают. Крупнейшие банки, опрошенные "Известиями", пока не видят значительных рисков в использовании блокчейна, поскольку на данном этапе большинство проектов пилотируется в закрытом режиме. Впрочем, они признают, что технология недостаточно изучена и прецеденты с хищением средств с криптобирж подтверждают ее уязвимость.

— В еде сидел кузнечик — Панцирями саранчи обогатят продукты для россиян — Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности. Добавка также обогатит молочные продукты и хлебобулочные изделия. Ученые уверены: высокое содержание хитина и хитозана позволит создать на ее основе линейку лечебного питания, которое подойдет людям с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Иркутские власти подмочили репутацию — Как июньские паводки отразятся на судьбе губернатора Сергея Левченко — Во вторник президент России Владимир Путин во второй раз после катастрофических паводков в регионе прибыл в Иркутскую область. Во время совещания в аэропорту Братска глава государства раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.

— МВД связалось не с тем страховым агентом — Следственный комитет завел дело в отношении компании ЦСО — Компания, получившая контракт на 13,7 млрд руб. на страхование сотрудников МВД, могла предоставлять в Центробанк недостоверную отчетность. Возбуждено дело, следователи запросили документы Центрального страхового общества в ЦБ.

— Иностранцы получили надежду на "третьего лишнего" — Три вопроса о возвращении импортных товаров в сегмент госзакупок — Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил внести в правительство проект акта, предусматривающий переход от прямого запрета при госзакупках импортных товаров к правилу "третий лишний" (запрет на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей) или ценовым преференциям для отечественной продукции в виде 15%. Об этом говорится в письме Козака, направленном в Минпромторг, Минэкономразвития, Минкомсвязь и другим адресатам (копия есть у РБК, первым документ опубликовал Telegram-канал "Незыгарь"). "Такое поручение было",—подтвердил РБК представитель вице-премьера Илья Джус.

— "Слуга народа" присматривает помощников — Партия Владимира Зеленского побеждает на выборах в Раду — Партия президента Украины "Слуга народа" побеждает на выборах в Верховную раду. Однако ей вряд ли удастся в одиночку сформировать кабинет, а значит, придется вступать в коалицию с одной из пяти прошедших в парламент партий.

— Абэ выиграл право на реформу — Как итоги выборов в японский парламент повлияют на отношения Токио и Москвы — Возглавляемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ Либерально-демократическая партия (ЛДП) в коалиции с правоцентристской "Комэйто" по итогам прошедших 21 июля выборов половины состава верхней палаты парламента получит в ней от 137 до 147 мест (с учетом уже имеющихся у коалиции), следует из экзитпола телеканала NHK. Чтобы получить большинство в палате советников без коалиции, ЛДП потребуется 123 места, тогда как, по данным опроса, партия получит от 111 до 119 кресел. "Комэйто" набирает от 26 до 28 мест.

— Пиво снова отделят от водки — Минпромторг предложил пересмотреть правила розничной торговли алкоголем — Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019– 2025 годы. Документ, датированный 18 июля, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе Минпромторга подтвердили его подлинность. Сейчас министерство, по словам его представителя, готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

— "Бухта Медуза" покинула Арктику — Минприроды изменило границы крупнейшего северного заповедника ради компании "Востокуголь" — Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вицепремьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Представитель ведомства от комментариев отказался. Представитель "Востокугля" не ответил на запрос РБК.

— Акции — только после экзаменов — ЦБ настоял на ужесточении условий инвестирования в иностранные ценные бумаги — Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом). Это ограничение содержалось в версии законопроекта, принятой в первом чтении, и вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков. Но, несмотря на это, готовивший поправки ЦБ от него не отказался.

— Western Union перевела рекомендации ЦБ — Международная платежная система установила новый лимит отправки денег за границу — Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля. Информация об этом содержится в письме, которое платежная система разослала своим партнерам (с ним ознакомился РБК), а также на официальном сайте Western Union.

— Дело пахнет силиконом — Четыре вопроса о борьбе с опасными примесями в российском авиатопливе — Эксперты подведомственного Минтрансу НИИ признали примеси в российском авиатопливе угрозой безопасности полетов. Это риск, в том числе для международных авиакомпаний, указали они в отчете, сделанном по поручению Минэнерго.