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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Блогосостояние растет на глазах — Интернет-пользователи увеличили продажи через социальные сети и Telegram — Россияне все больше зарабатывают в мессенджерах и социальных сетях: по итогам первого полугодия 2019 года объем продаж товаров через блогеров и "лидеров мнений", по данным аналитиков, достиг 60 млрд руб. Самой быстрорастущей площадкой стал блокируемый в стране Telegram, по темпам роста продаж обогнавший более популярные, но уже нагруженные рекламой YouTube и Instagram.

— Скорбная живучесть — "Ъ" стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 — "Ъ" стало известно, как развивалась аварийная ситуация на атомной глубоководной станции АС-31, приведшая к гибели 14 офицеров-гидронавтов. Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть". Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства.

— Верфи пробиваются к ледоколам — "Звезда" и крымский "Залив" поборются с Балтзаводом за новый заказ — После борьбы за сверхмощный ледокол "Лидер", заказ на который получила дальневосточная "Звезда", российские верфи начинают гонку за еще два атомных ледокола мощностью 60 МВт и стоимостью 100 млрд руб. Как выяснил "Ъ", помимо входящего в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавода, который уже строит три ЛК-60, в конкурсе планируют участвовать "Звезда" и подконтрольный группе "Ак Барс" керченский "Залив".

— Еда просит скидку на выезд — Минсельхоз добивается от Белого дома новых льгот для аграрного экспорта — Ради развития агроэкспорта на фоне несколько снижающихся видов на урожай Минсельхоз добивается от Белого дома возвращения субсидий для поддержки кредитования таких поставок, расширения тарифных льгот на перевозки зерна, а также включения ряда логистических инвестпроектов сектора в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Об этом в понедельник заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на аграрном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в Курской области.

— Малый бизнес возьмут в новый реестр — Чиновники хотят больше знать о получателях поддержки — Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о создании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих поддержку. Новый реестр, вести который будет Федеральная налоговая служба, позволит помогать малому бизнесу более централизованно и адресно. Потенциально в него могут войти компании и индивидуальные предприниматели, создавшие четверть всех рабочих мест в стране.

— Опыт пришел без предупреждения — Институт Петерсена подвел итоги экономического кризиса 2008 года — Результатом кризиса 2008 года стало институциональное усиление координации правительств крупнейших экономик и центробанков мира, однако позднее, лишь в апреле 2009 года, включение этих механизмов в полную силу имеет свои издержки, констатируют авторы Института Петерсена в работе, посвященной этому вопросу.

— Мозги стали кормить хуже — Мониторинг уровня жизни — Изменение числа занятых в разных профессиях и сокращение доли среднеквалифицированных рабочих (поляризация рынка труда) в странах ОЭСР мало повлияли на размер среднего класса, но заметно отразились на его составе, следует из нового доклада этой организации. Влияние поляризации рынка труда на уровень жизни работников оставалось вне фокуса исследователей, отмечают в ОЭСР.

— Мосгоризбирком потренируется на кошках — В Москве стартовал второй этап тестирования системы электронных выборов — Сегодня московские власти повторно протестируют систему электронного голосования, где тайна голосования будет защищена блокчейном. В качестве эксперимента она будет введена в трех избирательных округах 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Почти полмиллиона жителей должны получить возможность проголосовать за кандидата через личный кабинет на сайте мэра Москвы. Однако первый этап тестирования 11 июля провалился, и разработчики пообещали устранить все неполадки.

— Верховный суд Башкирии расписался в поддержке горизбиркома — Судьи не нашли нарушений при выбраковке подписей кандидата в горсовет — Суды Башкирии признали законным отказ горизбиркома Уфы в регистрации на дополнительные выборы в городской совет главе местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Эксперты МВД забраковали в подписных листах кандидата 27 из 246 подписей, при этом, например, дали заключение о том, что одна из подписанток мертва, хотя она жива. Назначить независимую экспертизу и опросить на процессе самих подписантов, которые пришли в суд, судьи отказались.

— Иркутску перечеркивают подписи — "Голос" заявил о массовых снятиях кандидатов в гордуму по надуманным причинам — Движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о массовых нарушениях прав граждан при регистрации кандидатов в депутаты думы города Иркутска, выборы которых пройдут 8 сентября. По данным организации, в участии в выборах уже отказано 21 кандидату-самовыдвиженцу, во всех случаях речь идет о признании недостоверными подписей избирателей. "Выборы депутатов думы Иркутска объединили в себе худшие черты текущих выборов в Москве и Санкт-Петербурге: использование технологии отказа в регистрации неугодным кандидатам по подписям и самоуправство муниципальных избирательных комиссий",— указывают правозащитники. "Голос" призвал ЦИК "пересмотреть механизмы регистрации кандидатов".

— Следствие закончило со сварочными работами — Передано в суд дело о гибели девяти рабочих в шахте — В Пермском крае направлено в суд уголовное дело в отношении пяти сотрудников ФГУП "Управление строительства №30". Следствие считает их виновными в гибели девяти коллег в ходе пожара в строящемся шахтном стволе в Соликамске. В результате пожара, который начался из-за проведения сварочных работ вблизи горючих объектов, горностроители не смогли выбраться на поверхность и задохнулись.

— С-400 наводят на семью — По делу о хищениях при строительстве оборонного завода арестовали отца и дочь — Как стало известно "Ъ", помимо владельца ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Сергея Дегтярева еще одним фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве объектов АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", производящего элементы зенитных ракетных систем С-400, стала его дочь Евгения Дегтярева, которую суд определил под домашний арест. Ее адвокат уверен, что оснований для уголовного преследования не было.

— Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете — Судья получал взятки в кабинете и машине — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела, возбужденного председателем СКР Александром Бастрыкиным в отношении судья Кузьминского райсуда Москвы в отставке Руслана Якубаева. По версии следствия, с которой согласилась квалификационная коллегия столичных судей, за полмиллиона рублей, из которых 300 тыс. оказались помеченными спецсоставом, судья отправил под домашний арест обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, которого полицейское следствие просило поместить в СИЗО.

— Москва покупает еще 900 км бордюров — На новые ограждения из гранита выделяют почти 3 млрд рублей — Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 км ограждений на общую сумму 2,99 млрд руб. При этом в 2019 году структуры столичных властей уже закупали бордюры из камня на 2,3 млрд руб. Всего за последнюю пятилетку Москва приобрела ограждения почти на 13 млрд руб. Один из участников рынка заявил "Ъ", что "был бы счастлив", если бы город приобрел у него бордюры по заявленной в нынешних тендерах цене.

— Протест детей-инвалидов не дорос до несогласованной акции — Глава Кунгура отказался от заявления в прокуратуру на демонстрантов с лозунгом "Отстоим школу Кунгура" — Вчера мэр Кунгура (Пермский край) Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру о проверке родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, настаивающих на сохранении специализированной школы. Ранее сторонники сохранения школы пришли на городской фестиваль в футболках с лозунгами "Отстоим школу Кунгура". Администрация города расценила это как несанкционированную акцию протеста, потребовав от прокуратуры дать правовую оценку этому событию.

— Визит спустили на подземный уровень — Пакистанского премьера холодно встретили в США — Премьер Пакистана Имран Хан посетил с первым визитом Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча была призвана восстановить отношения двух стран, достигшие низшей точки, несмотря на предоставленный Исламабаду Вашингтоном статус "основного союзника вне НАТО". США ищут новые пути сближения с Пакистаном, рассчитывая на его содействие в достижении мирных договоренностей с талибами в Афганистане и отказ от поддержки боевиков, воюющих против Индии.

— Первые среди радных — Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции — Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство. Четырем другим партиям, прошедшим в парламент, по большому счету нечего противопоставить победителям.

— Историю уйгуров переписали набело — Власти Китая считают, что ислам и тюркская идентичность были им навязаны — Власти Китая выпустили новую "Белую книгу" о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, которую внешние завоеватели насаждали силой. Посредством этого доклада Пекин сделал еще одну попытку защитить свою политику в СУАР, где, как утверждают представители западных государств, в "лагерях перевоспитания" содержатся без суда и следствия от одного до трех миллионов человек.

— Utair прилетело за проценты — Банки ответили исками на план реструктуризации — Банки, недовольные условиями Utair по реструктуризации синдицированных кредитов на 39 млрд руб., начали подавать к авиакомпании иски о взыскании невыплаченных процентов. Первым такой иск на 155 млн руб. подал банк "Россия", за ним, по данным "Ъ", может последовать МТС-банк. Общая сумма задолженности по процентам, по данным "Ъ", составляет около 1,5 млрд руб. При этом выплата одному кредитору может повлечь иски остальных участников синдиката, полагают источники "Ъ".

— Клиенты форекса сократили индивидуальные убытки благодаря низкой волатильности рынка — Форекс-дилеры впервые отчитались по новому стандарту саморегулируемой организации (СРО). Такая обязанность появилась у них в середине апреля. Согласно опубликованным данным, во втором квартале отрасль нарастила как количество клиентов, как и объем сделок и торговый оборот. При этом в среднем сократились убытки по клиентским счетам. Форекс-дилеры связывают это с отсутствием серьезных движений на валютном рынке, а также с ростом клиентской базы.

— Ритейлу добавят аналитики — Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей — Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий. Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon, инвестором которого стал фонд АФК "Система" и "Роснано", разработал устройство для подключения к инфраструктуре устаревших камер. Проблемы продукту может создать необходимость передачи данных в облако, что повышает риски утечек.

— Пенсия — дело добровольное — Работники сами будут определять размер отчислений на ИПК — В полностью добровольной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС), гражданин сам должен будет установить, какую ставку отчислений он хочет направлять в ИПК. Эта ставка должна быть указана в согласии гражданина на включение его в реестр ИПК.

— Комиссия пошла в ход — В борьбе за клиента управляющие компании ограничивают свои доходы — Российскому рынку биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) меньше года, но борьба за клиента среди управляющих компаний уже обостряется. За обслуживание своих БПИФов "Газпромбанк — Управление активами" уже сейчас готов брать вчетверо меньше, чем другие компании за аналогичные продукты. В условиях растущей конкуренции и информированности инвесторов стоит ждать дальнейшего снижения комиссионных тарифов, считают участники рынка.

— Краудфандингу прописали лимиты — Ограничения получат и инвесторы, и заемщики — Предложенные ко второму чтению поправки в законопроект о краудфандинге вводят годовые лимиты не только для инвесторов (600 тыс. руб.), но и для заемщиков (1 млрд руб.). Последнее ограничение позволяет избежать регуляторного арбитража, чтобы эмитенты облигаций не использовали краудфандинговые площадки для размещений ценных бумаг.

— Минфин поспорил с ЦБ о кредитном риске — Правительство настаивает на оценке заемщиков силами рейтинговых агентств — Минфин выступил против идеи ЦБ по переходу на новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. В министерстве настаивают на внедрении схемы, рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору и опирающейся на оценку заемщиков не банками, а рейтинговыми агентствами. Эксперты согласны, что второй подход в большей степени отражает интересы экономики, но его внедрение вряд ли возможно в ближайшей перспективе.

— Белому дому не до СУГ — Одобрение льгот для нефтехимии задерживается — Правительство так и не смогло договориться о введении отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы, от которого во многом зависит мощность Амурского ГХК СИБУРа. Более того в Минфине не собираются торопиться с утверждением льгот и на этан, которые планируется ввести с 2022 года. Эксперты считают, что без льгот маржинальность крупнейших запланированных нефтехимических проектов — Амурского ГХК и Балтийского ГХК — не превысит 10%.

— "Стараемся работать в тех условиях, которые есть сегодня" — Глава "Даймлер КамАЗ Рус" Андреас Дойшле о рынке грузовиков — Продажи грузовиков в России снижаются — за первые пять месяцев, по данным "Автостата", падение составило 5,1%. О прогнозах развития рынка во втором полугодии, сотрудничестве с КамАЗом и беспилотных технологиях "Ъ" рассказал гендиректор официального дистрибутора и производителя грузовиков Mercedes-Benz в России "Даймлер КамАЗ Рус"Андреас Дойшле.

— В ферромарганце выплавляют монополиста — Два крупнейших в РФ производителя сырья планируют объединение — Саткинский чугуноплавильный завод, крупнейший производитель ферромарганца в РФ, собирается купить своего основного конкурента — Косогорский металлургический завод. Ферромарганец используется как добавка для улучшения свойств стали. Если сделка состоится, объединенная компания сможет контролировать 85% российского рынка ферромарганца, но ФАС пока не дала разрешение.

— Promt столкнулся с трудностями перевода — Суд отказал компании в жалобе на "Яндекс" — Компании Promt, развивающей одноименный онлайн-переводчик, не удалось убедить суд в том, что "Яндекс" нарушает закон "О конкуренции", продвигая собственные сервисы. С подобной жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ранее обратился билетный сервис "Кассир.ру", похожие претензии к поисковику есть и у других онлайн-компаний. Решение суда не обязательно станет прецедентным, считают юристы.

— ВТБ избавляется от лишнего — Госбанк продал бывший участок "Мосметростроя" — Группа ВТБ, начавшая вести переговоры о передаче городу 49% акций "Мосметростроя", приступила к распродаже непрофильных активов компании. Так, участок на Газгольдерной улице на юго-востоке Москвы приобрела девелоперская компания "Гранель", которая строит жилые комплексы преимущественно в Подмосковье. Сумма сделки могла превысить 1,5 млрд руб. А инвестиции в строительство на площадке еще 70 тыс. кв. м жилья могут достигнуть 7 млрд руб.

— "Олег" займется бизнесом — Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам — Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий. На их основе уже работает голосовой помощник Тинькофф-банка "Олег", а сторонние компании, как предполагается, смогут развивать собственных голосовых ассистентов или роботов для колл-центров. На этом рынке объемом около 3 млрд руб. в год TCS Group придется конкурировать с "Яндексом" и целым рядом крупнейших компаний, развивающих подобные технологии.

— "Детский мир" наигрался с ELC — Группа может продать сеть магазинов развивающих товаров — Крупнейший продавец детских товаров "Детский мир" может отказаться от развития в России британской сети развивающих игрушек Early Learning Centre (ELC), работающей по франшизе. На актив уже есть интересанты, которые пока обсуждают сделку оценочной стоимостью до 250 млн руб. Продажа позволит "Детскому миру" сосредоточиться на развитии собственной сети ABC с более доступным ассортиментом.

— "Главная задача — уважать и соблюдать интересы чистых спортсменов" — Президент ОКР Станислав Поздняков о перспективах российских олимпийцев и борьбе с допингом — Через год в Токио открывается летняя Олимпиада, первая для России после затяжного "допингового кризиса", негативно повлиявшего на выступление отечественной сборной на двух предыдущих Олимпийских играх. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал "Ъ", почему уверен в том, что ситуация, в которой российская делегация оказалась в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Пхёнчхане в 2018-м, не повторится, как идет процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), чего ждать от олимпийской команды в Японии и какие меры принимает ОКР, чтобы повысить эффективность своей маркетинговой деятельности.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия вводит мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников — Под него не попадет лишь один проект – Приобское месторождение "Роснефти" — Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов несколько недель назад на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросил ввести до 2024 г. мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника и близкий к одной из крупных нефтяных компаний человек. Просьба удовлетворена, но лишь частично, говорят четверо собеседников "Ведомостей".

— Партия Зеленского получит простое большинство в парламенте — Это стало возможным благодаря сенсационным победам одномандатников — 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По заявлению центризбиркома страны, к установлению окончательных итогов голосования он приступит 23 июля, но о тенденциях можно уже уверенно говорить. По партийным спискам лидирует президентская партия "Слуга народа" (42,85%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" вторая (12,97%), далее "Европейская солидарность" (8,33%), "Батькивщина" (8,10%) и "Голос" (6,07%).

— Национальным проектам не хватает позитивного восприятия — Пока в общественном мнении доминируют их критические оценки, выяснили эксперты — Среди оценок национальных проектов в общественном мнении доминируют критические и формально позитивные, причем первых больше, говорится в докладе фонда "Петербургская политика" об итогах первого года реализации нацпроектов. Среди основных подходов к этой теме в публичном пространстве эксперты выделяют подчеркнуто комплиментарный, осторожно позитивный, заведомо скептический (разговоры о нереализуемости нацпроектов и несоразмерности расходов и достижений) и изначально негативный.

— Москва и Пекин обновляют соглашение о военном сотрудничестве — Оно будет носить более тесный характер на море, в воздухе и при проведении учений — Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации), которым одобрил предложение Министерства обороны заключить с минобороны Китая соглашение о военном сотрудничестве. В тексте распоряжения помимо поручения провести переговоры с китайской стороной содержится и упоминание о том, что предложение согласовано с российским Министерством иностранных дел.

— Раздельный сбор отходов невыгоден операторам — Чтобы это изменить, необходимо поменять расчет тарифа, призывают они — Власти рассчитывают на рост обработки отходов и вовлечение их во вторичный оборот для охраны окружающей среды. Но система тарифов не стимулирует, а, наоборот, снижает заинтересованность операторов в извлечении вторичного сырья из мусора, обращают внимание авторы исследования юрфирмы Lecap и опрошенные "Ведомостями" участники рынка.

— Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны — В том числе из популярных офшоров – например, BVI — Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. На этот раз Минэкономразвития хочет разрешить переезжать компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval). Законопроект опубликован в понедельник.

— Как заработать миллиарды долларов, помогая ЦРУ — Подрядчик американских спецслужб Palantir Technologies оценивает себя в $41 млрд и, возможно, проведет IPO — Идея тотальной слежки привлекает власти многих стран. В Москве, например, два года тестировали систему распознавания лиц на 1500 камерах наблюдения в городе и метро. Было найдено более 200 человек, находившихся в розыске. В этом году Москва хочет установить систему распознавания на 105 000 камер, пишет The Bell.

— Москва одобрила четверть застройки по программе реновации — Программа в целом принесет Москве 50 млн кв. м жилья — С января по май 2019 г. московские власти одобрили более 20 проектов планировки по программе реновации, рассказали "Ведомостям" сотрудники мэрии, видевшие протоколы градостроительно-земельной комиссии. Реновация планируется в 119 районах Москвы во всех 12 округах, сейчас проекты подготовлены для 24 районов в 8 округах.

— "Газпром" заплатит 51 млрд рублей за обустройство Киринского месторождения — Стоимость проекта за год увеличилась почти в полтора раза — В июне "Газпром" заключил контракт на дообустройство под ключ Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные системы госзакупок. В начале прошлого года компания оценивала стоимость этого проекта примерно в 35 млрд руб. Стоимость контракта увеличилась сначала до 46 млрд руб., затем до 51 млрд. Выступив в качестве единственного участника конкурса, контракт с "Газпромом" заключило АО "Русгаздобыча".

— Рунет не поверил аудитору рекламы — Подсчеты Sizmek вводят рекламодателей в заблуждение, заявляют интернет-компании — Крупнейшие компании рунета — Mail.ru Group, Rambler Group, Gazprom-media digital (GPMD) и РБК, — официально предупредили рекламные агентства, что отказываются дальше использовать технологию компании Sizmek, которая специализируется на аудите показов рекламы в интернете, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких медиакомпаний и агентств. Это первое столь массовое выступление игроков против одной компании, указывают они.

— "Ростех" просит 300 млрд рублей из бюджета — Деньги нужны в основном на поддержание военного производства ОАК — Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; 92,31% ее акций Росимущество в прошлом году передало госкорпорации "Ростех") нужна докапитализация со стороны государства – более 300 млрд руб., чтобы завершить финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным, указано в стенограмме на сайте Кремля.

— Россияне стали чаще жаловаться на незаконное использование их персональных данных — Граждан напугали частые сообщения об утечках, а законодательство работает плохо — Роскомнадзор сообщил, что число жалоб граждан и юридических лиц на незаконную обработку персональных данных за первое полугодие 2019 г. выросло на 44% и превысило 25 000.

— Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% — Так они пытаются поддержать спрос во время падения доходов россиян — С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.

— Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр — Ее новый партнер покупает британскую Slightly Mad Studios — Mail.ru Group недавно очень дорого оценила практически неизвестную на рынке Modern Pick. Как выяснили "Ведомости", эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Как знать — Подготовлен проект закона о создании единого реестра населения страны — а значит, каждого из нас — Правительство России одобрило проект закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации". В ближайшее время инициатива будет внесена в Госдуму.

— Проценты хорошо пошли — Банк России в пятницу еще раз снизит ключевую ставку — Банк России в пятницу, 26 июля, может второй раз подряд понизить ключевую ставку, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Но, несмотря на заметное снижение инфляции, ЦБ, скорее всего, не рискнет опустить ставку сразу на полпроцента, выбрав более умеренный шаг в 0,25 процентных пункта. В конце года ключевая ставка, по прогнозам экспертов, может впервые за последние пять лет опуститься ниже 7 процентов.

— Уступи место знаниям — Бюджетный набор в вузы будет расти — Что будет с бюджетными местами в вузах? Поменяется ли схема их распределения? Каким специальностям в будущем дадут "зеленый коридор"? Эти вопросы обсуждали на заседании думского Комитета по образованию и науке.

— Всем по вкусу — Дмитрий Медведев призвал увеличить экспорт сельхозпродукции — Оказывая господдержку аграриям, правительство будет отдавать предпочтение инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции, в том числе чтобы в структуре экспорта готовая продукция преобладала над сырьем.

— Маркировка качества — Владимиру Путину рассказали о проектах "Ростеха" — О новой вакцине от гриппа, поддельной питьевой воде и рекордах "Ростеха" Владимиру Путину рассказал глава корпорации Сергей Чемезов. В понедельник он представил президенту ежегодный отчет о деятельности компании.

— Не личное дело — Операторам, не перенесшим персональные данные россиян из-за границы, назначат крупные штрафы — Операторам, не перенесшим персональные данные россиян из-за границы, будут грозить многомиллионные штрафы. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть в среду 24 июля в первом чтении, сообщили "Российской газете" в ответственном за поправки комитете нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.

— Трубный интерес — Жильцам расскажут всю правду об утечках газа — Министерство строительства и ЖКХ до конца года выпустит памятку по безопасному использованию газа в квартирах. Проверки показали, что часто люди самовольно устанавливают газовое оборудование, а затем не пускают в квартиры проверяющих. Впрочем, утвержденная министерством аналогичная инструкция уже давно существует.

— Защита под расчет — Счетная палата предложила обнародовать данные о выплатах назначенным адвокатам — Счетная палата предложила повысить прозрачность расходов на выплату вознаграждения адвокатам, назначенным гражданам от государства. Сообщение об этом появилось на официальном сайте палаты.

— Подсластили пилюлю — Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства — Вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств для себя, супруга, родителей или детей, стало проще. Для этого достаточно иметь рецепт врача и чеки из аптеки. Список медикаментов не ограничен.

— Три букета в одни руки — В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже — Ввезти в Россию из-за рубежа в багаже можно не более трех букетов и пяти килограммов овощей, фруктов, орехов и прочей растительной продукции. Для более крупных партий на границе потребуется фитосанитарный сертификат.

— За аренду сбор не платят — КС освободил бизнесменов от незаконных платежей — Не надо платить утилизационный сбор за оборудование, которое российский предприниматель взял в аренду и после ее окончания вернет хозяину.

— Над Канадой небо синее — Наши военные пролетят над Америкой — Всю эту неделю некоторые военные базы Канады будут находиться в прицеле фотообъективов, установленных на самолете российских ВКС Ту-154М Лк-1. В рамках международного Договора "Открытое небо" наши инспекторы проведут наблюдательный полет над режимными объектами североамериканского государства.

— Рейс снова задержан — Отдыхающие застряли в аэропортах — У более чем 500 россиян отдых продлился, а еще у стольких же сократился из-за технических проблем, возникших у авиаперевозчика.

— Две логики — Компания по выборам в Мосгордуму идет эффектно — зрелищно, с большим шумом и ожесточением. Почти все страсти связаны с допуском/недопуском кандидатов от "внепарламентской оппозиции", подписями "первой/второй свежести".

— Ливни размыли пути — В Республике Коми сошли с путей 23 вагона грузового состава — На железнодорожной станции Керки с полотна сошли 23 вагона (из 54) грузового состава Воркута — Череповец. ЧП парализовало движение поездов на этом участке на двое суток. Основная версия аварии — проливные дожди, которые размыли пути.

— Своя рубашка — Покупатели стали чаще выбирать одежду российских брендов — Популярность отечественных брендов одежды и обуви растет. В глазах покупателей наши дизайнеры уже способны конкурировать с западными, а слова "российское производство" больше не ассоциируются с низким качеством и неактуальными моделями, показал опрос поисковой fashion-платформы GLAMI.

— Анонимные фейки — Военное ведомство РФ опровергло сообщения о российских военных в Идлибе — Минобороны России второй раз за последние дни опровергло появившуюся на Западе информацию об участии наших военных в боевых действиях на северо-западе Сирии.

— Особенности национальной органики — Что может измениться с появлением нового закона "о допуске химии" в экологически чистые продукты — Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистых продуктах. Предлагается разрешить использование в "экологически чистой" продукции химических веществ. Но примут ли такую продукцию в Европе и как это может повлиять на развитие российского рынка органики?

— Сдаст ли охотник экзамен по биологии?— Инициатива ужесточить требования к охотникам требует серьезной проработки — Минприроды предложило увязать выдачу разрешения на охотничье оружие с знанием охотником повадок животных свыше охотминимума. Проект поправок вызвал серию замечаний заинтересованных ведомств. Так, например, в Росгвардии сообщили "РГ", что вряд ли станут увязывать оружейную лицензию с зоологическими познаниями гражданина. При этом озабоченность работников минприроды защитой животных от истребления охотниками, высказанную на страницах "Коммерсанта", полностью здесь разделяют.

— Искусство мусора и счета — Тарифы на вывоз мусора для жильцов частных и многоквартирных домов можно снизить на треть — Корреспонденты "Российской газеты" продолжают выяснять, что изменилось за полгода мусорной реформы в регионах. Сегодня главная тема — тарифы.

— Шах и мат на зоне — Тюремное ведомство проводит чемпионат по шахматам среди осужденных — В местах не столь отдаленных стартовал первый в истории Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных. За корону короля тюремных шахмат сразятся несколько тысяч заключенных.

— Отсидела — Суд освободил из-под стражи фигурантку громкого дела — Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор Ларисе Марчуковой — сестре бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой.

— Левый алкоголь — Дело бутлегеров дошло до суда — В Орехово-Зуевском городском суде Подмосковья принято к производству уголовное дело, возбужденное за организацию и сбыт поддельного алкоголя под известными торговыми марками.

— Фуд лиха — 80 москвичей отравились едой из автоматов Healthy food — Число москвичей, отравившихся едой из автоматов Healthy food, выросло до 80. Об этом в понедельник сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

— Поедут на клик — Часть дорожных аварий можно будет оформить через госуслуги — Осенью российские автовладельцы смогут оформлять несложные дорожно-транспортные происшествия по европротоколу через портал госуслуг. В силу вступят поправки в законодательство об ОСАГО. Банк России подготовил проект указаний, которыми будут руководствоваться водители и страховщики.

— Украл, чтобы прославиться — Похититель картины Куинджи признал вину — В замоскворецком районном суде столицы начались слушания по существу уголовного дела о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи.

— Капиталы растут летом — У россиян стало больше свободных денег — В бюджете россиян стало больше свободных денег — за год и месяц их прибавилось более чем на 11 процентов, показало очередное исследование "Ромир". Только по итогам июня таких денег у россиян оказалось около 33,1 тысячи рублей.

— Посол безопасности — Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано — Печальное сообщение пришло из Вены, где находится штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии: секретариат МАГАТЭ известил в понедельник, 22 июля, о кончине генерального директора агентства Юкия Амано.

— Шоу должно продолжаться — Партия Зеленского "Слуга народа" получает большинство мест в Верховной раде — Центризбирком Украины продолжил подводить итоги внеочередных парламентских выборов, которые, скорее всего, будут мало отличаться от уже оглашенных результатов опросов на выходе с избирательных участков. Экзитполы — та красная линия ангажированности, за которую украинские социологи, в силу негласного цехового соглашения, стараются не переходить. Отдадим должное: сколь бы ни разнились прогнозы различных контор в зависимости от заказчика в ходе кампании, итоговые исследования проводятся по возможности честно и за редкими исключениями сходятся.

— Надолго ли Борис сменит жилье?— В премьерской резиденции на Даунинг-стрит готовятся к приему нового хозяина — Во вторник британцы узнают имя нового главы правящей в стране Консервативной партии, который станет также премьером Соединенного Королевства. Мало кто сомневается в том, что это будет Борис Джонсон.

— Может дело дойти до ракет — Британия приступила к замораживанию иранских активов — В Британии состоялось экстренное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra. Главным вопросом на нем стала безопасность судоходства через Ормузский пролив, где проходит единственный путь экспорта нефти и газа с месторождений Персидского залива. При этом, как заявил глава британской дипломатии Джереми Хант после консультаций с немецкими и французскими коллегами, "надо избегать любой эскалации напряженности". Впрочем, британская сторона уже начала заморозку иранских активов.

— Пешеход пошел на таран — Австрия заморозила испытания беспилотных автомобилей — В Вене после ДТП с пешеходом временно приостановлены испытания беспилотных автономных автобусов. По сообщениям очевидцев, женщина в возрасте примерно 30 лет по неизвестной причине резко побежала в направлении ехавшего автобуса, врезавшись ему в боковую часть. По счастливой случайности, пострадавшая отделалась легкими травмами колена.

— Диктатура абсурда — Политкорректность и толерантность на Западе порой принимают самые уродливые формы — Германия стала мировым лидером по числу официально зарегистрированных однополых браков. С 2001 года, когда правительство и церковь узаконили столь причудливые по меркам традиционных ценностей семейные отношения, их установили между собой четыреста тысяч пар. Но это далеко не все. Согласно статистике, два с половиной миллиона граждан этой страны не могут определиться со своим полом. Иначе говоря, эти немцы не знают, кто они — мужчины или женщины. Два с половиной миллиона!

— Коктейль от робота — В миланский бар наняли умные машины — В одном из миланских баров начали трудиться роботы. Они молчаливы, очень быстры и способны удовлетворить все запросы клиентов.

— С ума не сойти — В США учащимся разрешили отсутствовать на занятиях ради психического здоровья — Власти штата Орегон одобрили закон, расширяющий список официальных причин пропуска занятий для школьников и студентов. Теперь, помимо традиционного больничного, учащиеся получили право отсутствовать под предлогом восстановления своего психического состояния. Идея "дня психического здоровья" воплотилась в жизнь благодаря инициативе местных школьных активистов, которые таким образом решили поспособствовать решению проблемы с количеством самоубийств в штате.

— Основан в 1038 году, восстановлен… — Древнейший монастырь в России нуждается в реставрации — Патриарх Кирилл назвал работу по восстановлению древнейшего Новоторжского Борисоглебского монастыря, расположенного в Тверской области, христианским и патриотическим долгом. Предстоятель РПЦ совершил в этой обители литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери.

— Первый и не последний — Тайфун "Данас" затопил юг и восток Приморья — В плену первого в текущем сезоне тайфуна — "Данаса" — оказалось Приморье. В воскресенье и в ночь на понедельник — всего в течение 12 часов — над регионом шли проливные дожди, и количество осадков на юге и востоке края превысило критерии опасного явления. Здесь выпало 68-105 миллиметров, что составило 50-95 процентов от месячной нормы.

— Не дай себе заглохнуть — В Сочи по трассе "Формулы-1" можно погонять на своем автомобиле — С 1 августа "Сочи Автодром" уже пятый год запускает трек-дни: трасса, принимающая российский этап "Формулы-1", снова станет доступна для каждого автомобилиста. Любой желающий старше 18 лет с паспортом и водительским удостоверением категории "В" может почувствовать себя пилотом "королевских гонок", например, Льюисом Хэмилтоном или Даниилом Квятом, и погонять с ветерком по треку со скоростью более 200 километров в час.

— Не поделили обочину — В ГИБДД начали проверку после ссоры автомобилистов — В ГИБДД началась проверка по инциденту, который случился на трассе, ведущей из Екатеринбурга в Каменск-Уральский: водитель, объезжая пробку по обочине, несколько раз подтолкнул капотом пешехода с маленьким ребенком на руках.

— Остановил огонь — На степном пожаре погиб сотрудник МЧС — В понедельник в Оренбургской области, спасая от огня местное село, погиб пожарный Александр Стаценко. Печальную весть сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

— Вызов "под мухой" — Будущая мать погибла по вине пьяного водителя "скорой помощи" — Сотрудники ГУВД по Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на трассе "Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово". Как стало известно, водитель "скорой помощи" при обгоне не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Беременная женщина, которую он вез на роды в Усть-Ордынский, от полученных травм скончалась на месте. Ее ребенок тоже погиб. Госпитализирована и фельдшер — она получила серьезные травмы, однако ее жизни ничто не угрожает.

— На тренажер — по закону — Тренеры в фитнес-залах будут проходить независимую проверку — Госдума готовит ко второму чтению законопроект, прописывающий правила для фитнес-центров.

— Колесо под бревном — Кто должен отвечать, если на машину во дворе упало дерево — Предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях не снимает с коммунальных служб обязанности по контролю за зелеными насаждениями. А значит, не оправдывает их бездействие, когда в результате падения дерева пострадал автомобиль.

— Штрафная дача — Верховный суд разъяснил, за что отвечает рублем продавец недвижимости — В разгар летнего сезона Верховный суд РФ рассмотрел интересный спор о плохой даче и о рублевом эквиваленте ответственности продавца за продажу некачественной постройки. Для тех, кто пытается быстрее сбыть с рук негодную недвижимость, решение Верховного суда может оказаться неприятным сюрпризом, потому что платить таким гражданам за обман придется много и не один раз.

— В аварии не попадал — Спрос на проверку автомобилей вырос — Проверка машин и водителей на сайте ГИБДД — востребованная услуга. Но гораздо чаще автомобилисты интересуются наложенными на них штрафами. Это показывает статистика Госавтоинспекции по пользованию интерактивными сервисами.

— Пройдите в кассу — Как учителям платят за экзамены — Министерство просвещения проверит, как регионы оплачивают учителям работу на ЕГЭ и ОГЭ (экзамен для девятиклассников). Каждый год в проведении госэкзаменов участвуют около 300 тысяч педагогов. Это и организаторы, и руководители, и технические специалисты, и члены предметных комиссий.

— Математика успеха — Российские школьники завоевали 15 медалей международных олимпиад — Сезон международных олимпиад для школьников в разгаре. Уже прошли состязания по физике, математике, биологии. В "копилке" нашей сборной уже 15 медалей: шесть золотых, 8 серебряных и одна бронзовая.

— Урок после уроков — В классы придет культурный норматив — В сентябре должен заработать совместный проект минкультуры и минпросвещения — "Культурный норматив" для школьников. После уроков ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в "культурном дневнике".

— Диплом теряет в цене?— Выпускники вузов будут сдавать экзамен на профпригодность — Все чаще в объявлениях о найме на работу вместо специальности просто указан набор навыков и умений — квалификаций, необходимых потенциальному сотруднику.

ИЗВЕСТИЯ

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— Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места — Автомобили на уличных стоянках предлагают "уплотнить" — Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал "Известиям" руководитель проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. Это позволит "нарисовать" машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части.

— Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи — Так называемый модальный показатель заработка в стране оказался вдвое ниже цифр, которые обычно называют чиновники — Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

— Отдать — не взять: 20 регионов вышли в лидеры по просрочке кредитов — В составленном коллекторами антирейтинге оказались малообеспеченные субъекты — Сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Это показала вторая часть исследования СРО НАПКА, специально подготовленного для "Известий".

— Все флоты в гости: Главный военно-морской парад стал международным — Подготовка к торжественной церемонии в Санкт-Петербурге вышла на финишную прямую — В морском параде по случаю Дня ВМФ в этом году примут участие силы трех российских флотов и корабли под флагами зарубежных государств. Китайский эсминец Xiang и индийский фрегат Tarkash прибыли к берегам РФ, после того как с визитом в Индии и КНР побывал новейший российский фрегат "Адмирал Горшков". В масштабном мероприятии в честь праздника военных моряков примут участие несколько тысяч человек, более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 самолет.

— "Минога" мороженая: Ка-65 модернизируют для работы в Арктике — Боевой вертолет будет готов выполнять задачи при сверхнизких температурах — Вертолет Ка-65 "Минога" получит арктическую версию. Минобороны сформулировало к ней тактико-технические требования, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Модель предназначена для действий с борта боевых кораблей, аэродромов Крайнего Севера, а также с морских баз типа Арктический трилистник. Для работы при сверхнизких температурах технику серьезно доработают. Также вертолет получит уникальную навигационную систему, которая даже без использования GPS/ГЛОНАСС с высокой точностью определит координаты.

— Десант на автомате: в Крыму испытали умную систему управления огнем — Масштабными учениями руководили с помощью единого информационного контура — Принципиально новая система управления войсками отработана в ходе крупных учений ВДВ в Крыму, где одновременно десантировались почти 2,5 тыс. военнослужащих. Контроль боевого порядка Ил-76 в это время осуществлял боевой расчет "воздушного радара" А-50У. А через самолет-ретранслятор Ил-22 информацию в режиме реального времени передавали на командный пункт военно-транспортной авиации, а также в штаб на полигоне в Крыму.

— "Мы судимся с компаниями, которые осознанно не хотят ничего возвращать" — Генеральный директор АСВ Юрий Исаев — о тяжбах с собственниками лопнувших банков и изменении системы страхования вкладов — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается получить выведенные из лопнувших банков 7,3 трлн рублей. На такую сумму организация подала 470 тыс. исков о взыскании средств, рассказал в интервью "Известиям" генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

— Аэро-план: на развитие ОАК потребуется 300 млрд рублей — Глава "Ростеха" обратился за поддержкой к президенту — На докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется более 300 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он отметил, что в этом вопросе компания рассчитывает на поддержку главы государства. Средства пойдут на оздоровление проблемных активов и создание авиапроизводителя национального уровня, подчеркнули в "Ростехе".

— "Тишина с непривычки вызывает у меня тревогу" — В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не используется — В Донецке подводят первые итоги перемирия. В силу оно вступило 21 июля в полночь, получило название "бессрочное" и стало по-настоящему долгожданным. Дело в том, что интенсивность огня со стороны ВФУ за последние два месяца была такой же как 2015 году. При этом новые украинские власти заявили о твердом намерении "добиться в ближайшее время мира в Донбассе". Специальный корреспондент "Известий" узнал, как прошли первые сутки после вступления в силу договоренности.

— "Снималась я с радостью, в том числе с одиозным Шнуровым" — Актриса Светлана Немоляева — о новом фильме, правильнои? цензуре и деликатности Шукшина — В свои 82 года Светлана Немоляева активна и в театре, и в кино. Сейчас она снимается вместе с Сергеем Шнуровым, но не приемлет мат ни в искусстве, ни в частной жизни. А еще — считает, что актеры потеряли очаровательную глупость. Об этом народная артистка РСФСР рассказала "Известиям" на съемочной площадке картины Стаса Мареева "Этаж", которая выйдет на экраны уже в этом году.

— Стоп-слито: служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами — В профильных ассоциациях разрабатывают рекомендации для защиты от утечек фото с данными клиентов — Банковских служащих могут ограничить в использовании смартфонов на рабочем месте. С инициативой ужесточить контроль за сотрудниками финансовых организаций выступают профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ), рассказали "Известиям" представители объединений. Там пояснили: это необходимо для того, чтобы пресечь утечки данных в виде снимков на телефоны.

— Служить бы раде: партия Зеленского близка к самостоятельному формированию кабмина — Результат "Слуги народа" на выборах открывает перед президентом возможности для урегулирования в Донбассе — Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная рада после безоговорочной победы "Слуги народа" на выборах должны приступить к выполнению Минских соглашений. Теперь ни одна ветвь власти не сможет объяснить пробуксовку договоренностей нежеланием другой следовать комплексу мер. Об этом "Известиям" заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

РБК daily

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— Учителя выбились в отстающие — Росстат представил данные о сферах с самой низкой оплатой труда — Среди работников сферы образования самый большой процент людей, зарабатывающих меньше МРОТ, следует из данных Росстата. В регионах не согласны с оценками, эксперты признают, что цифры малореалистичные.

— Малый бизнес предпочел большие города — Сбербанк оценил структуру занятости в МСП малый бизнес предпочел большие города — Более 18 млн россиян работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, подсчитали в Сбербанке. Для выполнения майского указа властям необходимо увеличить число занятых в этом секторе более чем на треть.

— Триумвират в три тура — победа "Слуги народа" позволит команде Владимира Зеленского начать полномасштабные реформы — "Слуга народа" с большим отрывом победила на парламентских выборах на Украине, и Владимир Зеленский получил карт-бланш на формирование кабинета и проведение реформ. за счет чего партия повторила успех своего лидера, разбирался РБК.

— Танкерная война получила шпионское продолжение — Иран пошел на обострение конфликта с западом — Отношения Ирана и стран Запада продолжают ухудшаться. Великобритания, США и ЕС требуют от Тегерана отпустить задержанный им британский танкер, грозя новыми санкциями. Затягивание конфликта невыгодно Ирану, уверены эксперты.

— Вычет не перейдет границу — ЦБ предложил сузить налоговые льготы для обладателей инвестиционных счетов — ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета —это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты.

— Банкиры просят восстановить удаленный доступ — Ассоциация "Россия" предупредила о сокращении доступности платежных устройств — Терминалы QIWI и других игроков, подключенные к кассам через интернет, оказались под угрозой запрета. Из-за нового закона сети уйдут из небольших городов, заявляют банкиры. Причина запрета— риски скрытого от ФНС приема наличных.

— Минкомсвязи поймали на навязывании VPN — РСПП раскритиковал нормативную базу закона о "Суверенном рунете" — Сплошной переход на VPN, де-факто предполагаемый одним из проектов нормативных актов к закону о "суверенном рунете", нереален, считают эксперты РСПП. Другой подзаконный акт фактически запрещает посещение зарубежных сайтов.

— Стартап с лохматой лапой — Как московский предприниматель превратил плюшевого мишку в робота-воспитателя — Инвестором проекта MISHKA AI стал Сбербанк, давший разработчикам неожиданную возможность показать свою игрушку всей стране. Однако еще до этого команде удалось продать первую партию, получив за три месяца более 6 млн руб. выручки.