МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Россия и Мальдивы отменят визы для своих граждан с 25 июля. Соответствующее соглашение страны подписали в конце июня.

Граждане России и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать в обеих странах без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется для осуществления трудовой деятельности, учебы или постоянного проживания.

Отмена визовых требований будет способствовать увеличению туристического потока, сообщил РИА Новости посол России на Шри-Ланке Юрий Материй. Представительские функции РФ на Мальдивах по совместительству исполняет российское посольство на Шри-Ланке.

"Этот шаг будет способствовать увеличению туристического потока, развитию контактов между деловыми кругами, связям между двумя странами по другим линиям и другим секторам сотрудничества", — отметил посол.

По его словам, "если срок пребывания превышает 90 дней, то необходимо будет получать визу для въезда в соответствующих посольствах".

По данным Росстата, в 2018 году на островах архипелага отдохнуло более 38 тысяч россиян. Прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Мале с октября 2010 года выполняет "Аэрофлот".

Планируя сейчас поездку на Мальдивы в декабре, можно сэкономить до 61% от цены перелета по сравнению с аналогичным приобретением в конце года, сообщили РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию билетов и отелей Skyscanner. По данным сайта, авиабилеты на Новый год, купленные летом, обходятся значительно дешевле.