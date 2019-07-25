ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА новости. Основные американские фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии показали смешанную динамику после новостей относительно возобновления торговых переговоров между США и Китаем и отчетности Boeing, свидетельствуют данные торгов.

На 17:00 по местному времени (00.00 мск) индекс Dow Jones снизился на 0,29% — до 27269,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,85%, до 8321,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,047% — до 3019,56 пункта.

Большинство индексов перешли к росту после сообщения Белого дома о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся 30 июля. Возобновление переговоров двух стран ослабило напряжение на рынке.

Кроме того, на темпы роста индексов оказывает давление отчетность американского концерна Boeing Co. По данным релиза компании, чистый убыток в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов. Годом ранее компания получила чистую прибыль в 4,673 миллиарда долларов. Рост индексов также сдерживает антимонопольное расследование министерства юстиции США относительно крупных технологических компаний. Минюст США планирует оценить конкурентные условия на онлайн-рынке, чтобы обеспечить американцам доступ к свободным рынкам, где компании конкурируют в предоставлении услуг.

Трейдеры также обращают внимание на статистику по продажам новостроек в США. Как сообщает бюро переписи населения министерства торговли США, продажи новых домов в стране увеличились до 646 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя до 660 тысяч.