МИНСК, 25 июл /ПРАЙМ/. Председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович заявил, что введение единой валюты Белоруссии и РФ является вопросом отдаленной перспективы.

"Если сегодня рассматривать вопрос (о единой валюте Белоруссии и России — ред.), я считаю, что нет в этом необходимости — во введении некой единой валюты, неважно рубль — не рубль или третья валюта, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства", — сказал Мясникович в интервью телеканалу ОНТ, показанном в четверг.

По его словам, в текущих условиях "это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже, это будет, может быть, даже во вред". "Вопросы единой валютной политики — это финальная, завершающая стадия,… когда выполнены все (условия — ред.)", — подчеркнул Мясникович. Он уточнил, что "с повестки дня этот вопрос снимать нельзя, но это еще отдаленная перспектива".

"Договор (о Союзном государстве — ред.) и сегодня, я полагаю, актуален, нормы его работающие, но нужна обновленная программа действий с учетом реальностей", — сказал спикер верхней палаты парламента. Мясникович отметил, что союзный договор незыблем, "сегодня нет абсолютно необходимости пересматривать те или иные положения договора и договор в целом".

Мясникович считает реальным принять к 8 декабря программу действий по развитию интеграции Белоруссии и России. "Я считаю, это реально, если не будет каких-то амбиций или непонятных подходов", — добавил он.