МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Большинство россиян положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, однако считают, что размер коммунальных платежей все же высок, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч во всех федеральных округах. Респондентам задавался ряд вопросов о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в домах, где они проживают.

"Россиянам было предложено оценить общее состояние системы коммунальных услуг в районе проживания, на что большинство респондентов дали положительные оценки. 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую. С 2013 года это значение лишь растет — тогда оно составляло 57%, а в 2016 — 69%. Высшую оценку — очень хорошо — поставили 5% россиян, что также больше значения 2016 года (2%)", — говорится в исследовании.

В свою очередь 15% опрошенных считают систему ЖКХ в своем районе плохой (в 2013 году — 21%, в 2016 году — 16%), а оценку "очень плохо" в отношении жилищно-коммунальных услуг дали лишь 4% россиян (в 2013 году — 15%, в 2016 году — 13%). Отвечая на вопрос, что доставляет больше всего проблем в системе ЖКХ района, 31% респондентов сообщили, что не видят никаких проблем.

"Основным проблемным пунктом по-прежнему остается качество услуг персонала и управляющей компании", — указывает холдинг. Подобный ответ в опросе текущего года дали 21% респондентов. На втором месте среди недостатков проблемы в системе водоснабжения (15%), на третьем — в системе отопления (10%). Проблемы в системе канализации отметили 9% россиян, в электросетях — 8%.

Доля россиян, для которых размеры коммунальных платежей являются доступными, чтобы без проблем их оплачивать, выросла до 8% с 6% в 2016 году. В свою очередь 27% респондентов хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше (против 33% в 2016 году). "Для 42% опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49%. Кроме того, 23% россиян заявили, что платежи неподъемны для них, из-за чего не все могут оплачивать счета. Количество подобных заявлений выросло за три года почти в два раза — с 12% в 2016 году", — говорится в исследовании.