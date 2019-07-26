ПЕКИН, 26 июл — ПРАЙМ. Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) пройдет в Шанхае 5-10 ноября этого года, к настоящему моменту подтверждено участие представителей и компаний из 61 страны, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра коммерции Китая Ван Биннань.

"Вторая китайская международная выставка импортных товаров пройдет с 5 по 10 ноября этого года в Национальном выставочном центре Шанхая. К настоящему моменту 61 страна подтвердила свое участие в выставке, 15 стран, включая Италию и Францию, подтвердили, что берут на себя ответственность выступить в качестве главных гостей мероприятия", — сообщил Ван Биннань.

По его словам, выставка в этом году будет значительно больше прошлогодней, выставочная территория увеличена в 2 раза и достигнет 300 тысяч квадратных метров, к настоящему моменту свое участие уже подтвердили более 3 тысяч компаний, включая 250 компаний из списка Fortune 500.

Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организацией (WTO).

Согласно информации организаторов, в CIIE в 2018 году приняли участие более 220 компаний из списка Fortune 500, а также ведущие предприятия из различных отраслей бизнеса и промышленности. На выставке были представлены более 50 тысяч товаров. Россия была на выставке главным гостем, в церемонии открытия участвовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.