ПЕКИН, 26 июл — ПРАЙМ. Компании из США будут участвовать во Второй китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае в ноябре этого года, несмотря на торговую войну, заявил на пресс-конференции в пятницу помощник министра коммерции, заместитель главы оргкомитета CIIE Жэнь Хунбинь.

"Как вы знаете, в прошлом году в выставке приняли участие более 170 компаний из США, по общей занимаемой выставочной площади на выставке они вошли в первую тройку. В этом году американские компании еще активнее проявляют интерес. Если в прошлом году они занимали общую площадь в 30 тысяч квадратных метров, то в этом году под них выделено на 35% больше площади", — сообщил

По его словам, "китайский рынок отличается большой привлекательностью для компаний как китайских, так и иностранных, включая американские".

"Пусть даже в настоящий момент (у Китая-ред.) с США и есть двусторонние разногласия в сфере торговли, это не может повлиять на то, какое большое значение и интерес для американских компаний представляет китайский рынок", — сказал он.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) пройдет в Шанхае 5-10 ноября этого года, к настоящему моменту подтверждено участие представителей и компаний из 61 страны.

Согласно информации организаторов, в CIIE в 2018 году приняли участие более 220 компаний из списка Fortune 500, а также ведущие предприятия из различных отраслей бизнеса и промышленности. На выставке были представлены более 50 тысяч товаров.

Китай и США проведут 12-й раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.