Компании из США будут участвовать в импортном ЭКСПО в Шанхае
ПЕКИН, 26 июл — ПРАЙМ. Компании из США будут участвовать во Второй китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае в ноябре этого года, несмотря на торговую войну, заявил на пресс-конференции в пятницу помощник министра коммерции, заместитель главы оргкомитета CIIE Жэнь Хунбинь.
"Как вы знаете, в прошлом году в выставке приняли участие более 170 компаний из США, по общей занимаемой выставочной площади на выставке они вошли в первую тройку. В этом году американские компании еще активнее проявляют интерес. Если в прошлом году они занимали общую площадь в 30 тысяч квадратных метров, то в этом году под них выделено на 35% больше площади", — сообщил
По его словам, "китайский рынок отличается большой привлекательностью для компаний как китайских, так и иностранных, включая американские".
"Пусть даже в настоящий момент (у Китая-ред.) с США и есть двусторонние разногласия в сфере торговли, это не может повлиять на то, какое большое значение и интерес для американских компаний представляет китайский рынок", — сказал он.
Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) пройдет в Шанхае 5-10 ноября этого года, к настоящему моменту подтверждено участие представителей и компаний из 61 страны.
Согласно информации организаторов, в CIIE в 2018 году приняли участие более 220 компаний из списка Fortune 500, а также ведущие предприятия из различных отраслей бизнеса и промышленности. На выставке были представлены более 50 тысяч товаров.
Китай и США проведут 12-й раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
https://1prime.ru/News/20190726/830191605.html