ТОКИО, 26 июл — ПРАЙМ. ВВП Северной Кореи упал на 4,1% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, а объем внешней торговли сократился на 48,8% из-за беспрецедентно жестких международных санкций, сообщило агентство Ренхап, ссылаясь на данные южнокорейского Банка Кореи.

По данным агентства, темпы падения ВВП стали самыми большими с 1997 года, когда сокращение составило 6,5%. Они также стали хуже и показателей предыдущего года, когда падение было равно 3,5%.

После двух ядерных испытаний в 2016 году и одного в сентябре 2017 года международное сообщество принял в отношении КНДР беспрецедентно жесткие экономические санкции, включающие в том числе меры в отношении экспорта и импорта товаров и поставки рабочей силы из КНДР для работы за границей, что также было источником доходов государства.

Внешняя торговля сократилась на 48,8% до уровня 2,84 миллиарда долларов, при этом экспорт упал на 86,3% до уровня 240 миллионов долларов с 1,7 миллиарда в 2017 году, а импорт сократился на 31,2% до уровня 2,6 миллиарда долларов, отмечает агентство.

Валовый национальный доход КНДР составил в 2018 году 30,35 миллиарда долларов, что составляет 1,9% от такого же показателя Южной Кореи.