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ВАШИНГТОН, 26 июл /ПРАЙМ/. США будут использовать все законные средства для недопущения предоставления послаблений в рамках ВТО странам, которые объявили себя развивающимися, в частности Китаю, говорится в распространенном в пятницу Белым домом тексте указа президента Дональда Трампа.

"Торговый представитель Соединенных Штатов будет по мере необходимости и в соответствии с применимым законодательством использовать все доступные средства для обеспечения изменений в ВТО, которые не позволят объявившим себя развивающимися странам получать послабления в правилах ВТО и при переговорах, не подкрепленных соответствующими экономическими и другими показателями", — сказано в документе.

В качестве наглядного примера в документе назван Китай.

Китай обратился в ВТО в 2012 году с просьбой разобраться в оправданности введения заградительных пошлин США на китайские товары стоимостью 7,3 миллиарда долларов. Речь шла о пошлинах на солнечные панели и металлургическую продукцию. Ряд СМИ со ссылкой на источники в ВТО заявил, что апелляция во вторник поддержала выводы третейской группы, опубликовавшей свои выводы еще в марте 2018 года. Там была поддержана позиция Китая, что пошлины были введены в противоречии принципам ВТО.

Позднее данные источников официально подтвердили сами США.