ВАШИНГТОН, 26 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп ожидает, что компания Apple объявит о планах по строительству завода в Техасе.

"Я хочу, чтобы Apple строила свои заводы в США, я не хочу, чтобы они строили их в Китае… Я думаю, что Apple объявит о планах по строительству завода с Техасе", — сказал он в пятницу журналистам.

Трамп заявил, что, когда узнал о намерении Apple создать производство в Китае, не стал возражать, но предупредил, что ввезенные оттуда комплектующие будут облагаться пошлинами.

Apple начала собирать в Китае компьютеры MacPro девять лет назад. До этого компания производила их в США. Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer.

В результате обострения торгового спора США и Китая, продукция ввозимая из Китая в Соединенные Штаты стала облагаться пошлинами, что может привести к удорожанию или потерям производителя.