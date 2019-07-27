БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл /ПРАЙМ/. Венесуэла начинает новый путь в своем экономическом развитии, который позволит снизить зависимость страны от нефти, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию).

В пятницу Мадуро провел встречу с руководителем направления по Латинской Америке и странам Карибского бассейна ЮНИДО Диего Масерой, на ней присутствовали представители бизнеса и послы разных стран, включая Россию и Китай. Мероприятие транслировалось в Twitter президента.

"Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты", — сказал Мадуро.

"Мы только начинаем идти по дороге, которая превратит Венесуэлу в регион с экономическим потенциалом, которая будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах", — добавил он.

ЮНИДО отметила позитивные изменения в производственном секторе Венесуэлы, передала первый доклад об исследовании агропромышленного комплекса президенту страны.

У ЮНИДО и Венесуэлы есть совместная страновая программа на 2018-2022 год по увеличению производства, улучшению продуктивности и безопасности сельхозпродукции. Согласно докладу, за год в Венесуэле, несмотря на непростую экономическую ситуацию, "появились первые доказательства того, что новая политика (в сфере АПК – ред.) дает позитивные результаты в производственном секторе".