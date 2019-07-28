МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28-29 июля посетит с рабочим визитом Севастополь, где проведет ряд встреч, а также совещание по реализации нацпроектов в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.

"Двадцать восьмого-двадцать девятого июля Д.А. Медведев будет находиться с рабочей поездкой в Севастополе", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 28 июля премьер примет участие в военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота и посетит парад кораблей. На следующий день, отмечает пресс-служба, Медведев "проведет совещание о ходе реализации национальных проектов на территории Республики Крым и Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры".

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский и глава Росмолодежи Александр Бугаев.

Кроме того, в рамках поездки Медведева запланированы встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.