МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Пополнить электронные кошельки в России возможно будет только после идентификации личности при помощи банковского счета, такие поправки были внесены в закон о национальной платежной системе, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пятницу, 26 июля, Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон "О национальной платежной системе" и в федеральный закон "О Центральном банке РФ" в части уточнения требований к деятельности иностранных платежных систем и иностранных поставщиков платежных услуг. Согласно изменениям, Банк России сможет запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы на территории РФ информацию, в том числе персональные данные.

Раньше такого требования в законе не содержалось, и физлица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности. После вступления в силу изменений, возможности пополнить электронный платеж лишатся владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и ряда других.

"Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг — ред.), так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и так далее. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств", — пояснил Аксаков, чьи слова приводятся на сайте РБК.

В марте президент России Владимир Путин уже подписал закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации. Документ допускает выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств не превышает 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.