МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг страховой компании "РЕСО-Гарантия" на уровне "ВВВ-", говорится в релизе агентства.

Кредитный рейтинг эмитента также подтвержден на уровне "ВВВ-". Агентство также повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента дочерней компании "РЕСО-Гарантия" "РЕСО-Лизинг" до "ВВ+" с "ВВ", краткосрочный рейтинг эмитента подтвержден на уровне "В". Прогноз по обеим компаниям остается стабильным.

"Мы подтвердили рейтинги "РЕСО-Гарантии", поскольку считаем, что в ближайшие два года она продолжит извлекать выгоду из своей позиции на рынке в качестве одного из ведущих российских страховщиков", — отмечается в релизе S&P.

Агентство объясняет свое рейтинговое действие в отношение "РЕСО-Лизинга" тем, что компания играет стратегически важную роль для "РЕСО-Гарантии", которая оказывает поддержку дочерней компании.

Стабильный прогноз по "РЕСО-Гарантии" отражает ожидания агентства, что страховая компания сохранит свою финансовую устойчивость в течение следующих двух лет, в то время как уровень капитала останется стабильным.

S&P уточнило, что рейтинг "РЕСО-Гарантии" может быть понижен в случае ухудшения бизнес-профиля компании или появления финансовых рисков. Любое позитивное рейтинговое действие зависит от того, пройдет ли страховая компания суверенный стресс-тест. Агентство также будет обращать внимание на привлечение долгового левериджа и расширение бизнеса.