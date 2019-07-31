ПЕКИН, 31 июл /ПРАЙМ/. Завершившиеся в среду китайско-американские консультации по торговым вопросам были конструктивными и стали началом нового прогресса, заявил глава МИД КНР Ван И.

Очередной раунд торговых переговоров Китая и США завершился в среду в Шанхае. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

"Нынешний раунд переговоров был искренним, высокоэффективным и конструктивным, стал началом нового прогресса, новым важным шагом", — заявил Ван И в Бангкоке на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Таиланда Дон Праматвинай. Заявление министра опубликовано на сайте МИД КНР.

Ван И выразил уверенность в том, что если стороны будут придерживаться духа взаимоуважения, проводить равноправные переговоры, учитывать оправданные озабоченности друг друга, то в конечном итоге смогут достичь взаимовыгодного соглашения.

"В последние два дня делегации Китая и США возобновили консультации по торгово-экономическим вопросам, это не только реализация консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, но и ответ на ожидания всего международного сообщества", — сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.

Он добавил, что это соответствует интересам не только Китая и США, но и интересам всего международного сообщества.