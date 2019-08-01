США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле - СМИ
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг /ПРАЙМ/. США и Бразилия начали переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на бразильского министра экономики Паулу Гедеса.
Данные договоренности были достигнуты в ходе встречи Гедеса с министром торговли США Уилбуром Россом.
"Договорились о следующем: то, что раньше было только мыслью, мы уже начали официально переговоры с США", — приводит издание слова министра.
Гедес добавил, что правительство Бразилии хочет заключить "стратегический альянс" с США, и это уже выходит за рамки торгового соглашения.
https://1prime.ru/News/20190801/830207553.html