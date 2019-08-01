МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на подготовку к Brexit без соглашения, говорится в заявлении министерства.

"Учитывая, что до выхода Великобритании из Европейского союза остается 92 дня, крайне важно, чтобы мы усилили подготовку, чтобы убедиться, что мы готовы… Мы хотим заключить выгодную сделку, которая устранит антидемократический "бэкстоп" (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией — ред.). Но если мы не сможем добиться хорошей сделки, нам придется выйти из ЕС без нее. Эти дополнительные 2,1 миллиарда фунтов стерлингов дадут нам гарантию того, что мы готовы к выходу (из ЕС — ред.) 31 октября — будь то со сделкой или без нее", — приводятся в заявлении слова Джавида.

Согласно заявлению, средства будут выделяться поэтапно. Сначала 1,1 миллиарда фунтов выделят для ряда секторов и региональных администраций, еще 1 миллиард будет предоставлен для повышения оперативной готовности при необходимости.

"Финансирование ускорит подготовку по вопросам, касающимся границы, поддержит бизнес и обеспечит поставки самых необходимых лекарств", — отмечается в заявлении.