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КОММЕРСАНТ

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— Ваше право истекло — Минэкономики предложило срок годности любых обязательных требований к бизнесу в пять лет — Минэкономики начало обсуждение законопроекта "Об обязательных требованиях", разработанного в рамках проекта "регуляторной гильотины". Главные положения новой "регуляторной конституции", предлагаемой проектом и в основном касающейся предпринимательской деятельности,— любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.

— Владимир Зеленский выведен из-под обстрела — Москва увидела возможность договариваться с новой властью Украины — Вокруг конфликта в Донбассе начал формироваться позитивный информационный фон. В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины говорят о чуть ли не беспрецедентном соблюдении перемирия. Кроме того, переговорщики согласились немедленно начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской.

— Бюджет поставлен перед трудным выбуром — Список претендентов на льготы по Приобскому месторождению расширяется на "Газпром нефть" — Борьба за льготы для Приобского месторождения, разные части которого разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть", может обостриться. Как выяснил "Ъ", президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот не только для участка "Роснефти", но и для "Газпром нефти", которая просит налоговый вычет на 13,5 млрд руб. в год на десять лет. Против преференций выступает Минфин, так как в случае их одобрения бюджет может лишиться 600 млрд руб. в 2020–2029 годах.

— Банки выходят на предпенсию — Финансисты заинтересовались новой категорией клиентов. Банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров — Кредитные организации планируют привлекать граждан специальными условиями обслуживания и мотивировать на дальнейший перевод к ним пенсий. Интерес банкиров понятен — эти клиенты финансово ответственны и имеют стабильный доход. Однако эксперты отмечают, что для самих граждан финансовая выгода от подобных предложений не всегда очевидна.

— ФРС пошла на снижение — Регулятор снизил ставку впервые за десять лет — Федеральная резервная система (ФРС) США 31 июля сократила ключевую ставку до 2–2,25% годовых. Снижение ее уровня произошло впервые с конца кризисного 2008 года. Этим решением американский Центробанк намерен поддержать экономику США на фоне замедления глобального роста и конфликтов в мировой торговле.

— Отнять и перестроить — Городские земли и недвижимость не дают покоя законодателям — Возможность изъятия земель для муниципальных нужд вернется в повестку парламента осенью — возможность избавляться от "депрессивных" территорий в городской черте намерены предоставить муниципалитетам и регионам сенаторы. Ранее схожая норма по изъятию жилья и земельных участков для "комплексного развития" городских территорий вызвала беспокойство рынка и граждан — и была упразднена из правительственных поправок к Градостроительному кодексу.

— Норма потребления граждан снижается второй квартал — Мониторинг частного спроса — Основываясь на уточненных данных Росстата о потреблении домохозяйств, в ЦМАКП произвели новую оценку нормы потребления граждан. Оказалось, что с учетом сезонности показатель, который рассчитывается как потребление домохозяйств (оборот розничной торговли, объемы платных услуг и расходов в ресторанах, кафе и барах на территории РФ) к их располагаемым доходам, снижается второй квартал подряд (см. график).

— Авиацию перебросили к линии огня — Военных мобилизовали на помощь пожарным в Сибири — Правительство РФ готовится к масштабным финансовым затратам для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом 31 июля заявил специально прилетевший в Красноярск для координации помощи премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее по поручению президента Владимира Путина из семи регионов в Красноярский край в помощь пожарным была направлена авиация Минобороны.

— Тушению пожаров подыскивают плательщиков — Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов — На фоне потерь от лесных пожаров страховое лобби предлагает возродить дискуссию о страховании лесного фонда. Идея обязать арендаторов лесных участков покупать полис была отвергнута депутатами два года назад, теперь же в поисках чиновниками экономических оснований для тушения лесных пожаров отношение к страховому механизму может быть пересмотрено.

— "На Заречной" не нашли денег дольщиков — Главу строительного холдинга "Норманн" подозревают в хищении 1,4 млрд рублей — Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест генерального директора ГК "Норманн" Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК "На Заречной" в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд руб. Весной Владимиру Смирнову уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд руб.

— В батальоне пропал полк двигателей — Известному экс-комбату предъявили новое обвинение — Как стало известно "Ъ", бывший командир ремонтно-восстановительного батальона (в/ч 93436) Балтийского флота подполковник Роман Коваленко, получивший широкую известность после того, как он снял с постамента танк Т-34, восстановил его и принял с боевой машиной участие в Параде Победы, стал фигурантом нового уголовного дела.

— У рыбопромышленника не проверили алиби — Дело Юрия Тузова вернули из прокуратуры следствию. Как стало известно "Ъ", прокуратура Москвы отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу известного мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, который обвинялся в организации похищения другого предпринимателя и вымогательстве у него крупной суммы. По мнению надзорного ведомства, следователи СКР допустили ряд нарушений УПК, а также не указали мотивы преступления и не проверили алиби бизнесмена.

— Банкира освободили, не дожидаясь продления ареста — Мосгорсуд признал незаконным содержание под стражей бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка — Как стало известно "Ъ", после более двух с половиной лет пребывания в СИЗО вышел на свободу бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов. Он является фигурантом двух уголовных дел — о растрате в ПЧРБ и мошенничестве в банке "Таурус".

— Дивизия камер ГИБДД рассекречена — Все 16 тысяч точек их дислокации раскрыты для водителей — Госавтоинспекция впервые раскрыла полные данные о стационарных и мобильных комплексах фиксации нарушений на российских дорогах. Речь идет о более чем 16 тыс. камер. Сервис был запущен после того, как президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по безопасности дорожного движения призвал не скрывать места установки камер от граждан. Данные будут очень полезны разработчикам приложений и навигаторов, говорят эксперты.

— ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы — Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин — В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина. На торги снова не вышли поставщики из-за низких цен, установленных Минздравом.

— Раку приписана неизлечимость — Россияне знают о факторах риска, но не о методах лечения онкологических заболеваний — Главными причинами возникновения рака большинство россиян называют состояние окружающей среды, курение, нездоровое питание и плохую наследственность, следует из данных опроса ВЦИОМа. Существующие методы лечения рака респонденты считают слишком дорогими и неэффективными.

— АСЕАН повела себя экономично — Министры региона встретили Сергея Лаврова как "стратегического партнера" — Отношения России и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перешли на уровень стратегического партнерства, что выражается как в росте товарооборота, так и в "повышении уровня координации на международной арене". Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Бангкоке на министерском совещании Россия—АСЕАН. Министры стран Юго-Восточной Азии, в свою очередь, заверяли в своей готовности развивать экономическое партнерство с РФ.

— Корея метает копии "Искандеров" — Ким Чен Ын подталкивает Дональда Трампа вернуться к переговорам — Две оперативно-тактические ракеты были запущены в среду утром с территории КНДР в сторону Японии. Это уже четвертый за последние три месяца подобный запуск. Одновременно с этим агентства Reuters и AP сообщили, что на прошлой неделе американские и северокорейские дипломаты тайно встретились на границе двух Корей, обговорив условия новой встречи лидеров США и КНДР.

— Рыба застревает в море — С поставками продукции могут возникнуть перебои — У ведущих промысел на арендованных судах компаний могут возникнуть сложности с доставкой продукции. Управления Россельхознадзора требуют указывать в сопроводительных документах собственника судна, который выступает производителем, а не владельца квот и улова. Это противоречит закону "О рыболовстве", предупредила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Проблема может стоить отрасли $450 млн.

— Бизнес положили на стапель — Правительство заставит компании строить суда в РФ — Правительство собирается загрузить российские верфи, обязав бизнес использовать суда местной постройки для некоторых видов деятельности, в том числе перевозок энергетических грузов по Севморпути и каботажных перевозок. В последнем случае создается угроза обновления речного флота и судов "река-море", поскольку критерии признания такой продукции российской сейчас невыполнимы.

— СБП стартовала наполовину — Принимать платежи юрлицам банки могут, а отправлять их — нет — С 1 августа российские банки, подключенные к системе быстрых платежей, должны начать в массовом порядке тестовые переводы платежей по QR-коду. При этом банк "Русский стандарт" подключил первого клиента, который теоретически может принимать платежи по новой технологии.

— ОВК осталась без "Будущего" — Пенсионные фонды ГК "Регион" избавились от вагоностроителя — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), контролируемые группой компаний (ГК) "Регион", продали на бирже принадлежащие им доли в Объединенной вагонной компании (ОВК), получив почти 10 млрд руб. Эти НПФ проходят период "внутренней санации" и избавляются от активов, доставшихся в наследство от прежних собственников.

— "Траст" освобождает площади — Банк продал недвижимость X5 Retail Group — "Траст", намеривающийся распродать непрофильные активы на 30 млрд руб., начал избавляться от них. Банк продал X5 Retail Group два объекта недвижимости на севере Москвы. Но ритейлеры вряд ли станут активными покупателями заложенного имущества, так как сети прекратили агрессивную экспансию. Вся надежда на компании, специализирующиеся на спекулятивных сделках.

— Сбербанк вернулся из Турции — Он продал DenizBank дешевле, чем купил — Сбербанк закрыл сделку по продаже работающего в Турции DenizBank банковской группе Emirates NBD. По расчетам экспертов, как в стабильных валютах, так и по отношению к капиталу он продал актив дешевле, чем купил. DenizBank перешел в собственность арабской финансовой группы Emirates NBD, сообщил Сбербанк.

— Бренды подкрались из-за угла — Международная розница идет в Россию через корнеры — Продолжающееся падение доходов российских потребителей сделало более острожными международные компании. За январь—июнь 2019 года в страну вышли только 12 новых брендов, а компании впервые начали выходить на рынок через корнеры и временные pop-up-магазины. Это позволяет протестировать спрос и минимизировать риски.

— "Металлургические рынки не требуют госрегулирования цен" — Глава управления ФАС Нелли Галимханова о рынке железнодорожных колес — За последний месяц на остродефицитном рынке железнодорожных колес произошло несколько крупных событий. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла с Выксунского метзавода ОМК обвинения в завышении цен в 2017–2018 годах, а Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приостановила действие антидемпинговых пошлин для украинского "Интерпайпа".

— Российский софт предостановился — Смартфоны и компьютеры ждут решения чиновников — Аналитический центр (АЦ) при правительстве, Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не смогли договориться о критериях предустановки отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры. Критике подверглась и сама идея создания специального реестра таких приложений.

— Туристам перезвонят по поводу НДС — Сотовые ритейлеры в России начали внедрять tax free — Российские операторы связи заинтересовались участием в программе tax free, предусматривающей возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных туристов. В ближайшее время вернуть НДС можно будет после покупок в 50 салонах "Вымпелкома", переговоры с операторами tax free ведет и МТС.

ВЕДОМОСТИ

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— Ставки ипотеки резко снизились — В июне они упали на 0,25% годовых, как и ключевая ставка — Средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в июне составила 10,28% годовых, сообщил ЦБ. Это на 0,25 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в мае: тогда она, по данным регулятора, выдавалась под 10,53% годовых. Ставки ипотеки достигли пика этой весной, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. С минимума в 9,41% годовых в сентябре 2018 г. средневзвешенная ставка выдачи ипотеки (ЦБ рассчитывает показатель с 2009 г.) начала расти.

— Племянник директора ФСБ стал владельцем скандально известной свалки "Ядрово" — За право управлять полигоном его компания будет судиться с властями Подмосковья — Собственником 75% ООО "Ядрово" – оператора мусорного полигона рядом с подмосковным Волоколамском – стало ООО "Весна". Об этом сообщили представители "Весны" и бывшего владельца этого пакета – ООО "Центр мусороперерабатывающих технологий" (ЦМПТ). Оставшиеся 25% компании по-прежнему у Волоколамского района.

— Как московские СМИ "засветили" список мэрии на выборах в Мосгордуму — Окружные газеты начали рекламировать провластных кандидатов еще до старта кампании, выяснил "Голос" — Перед началом кампании по выборам в Мосгордуму издания административных округов Москвы проявляли повышенный и систематический интерес к кандидатам из так называемого списка мэрии, выяснили эксперты движения "Голос". Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.

— Военная авиация займется тушением лесных пожаров в Сибири — Участие армии в ликвидации чрезвычайных ситуаций улучшает ее имидж, считают в Минобороны — Министерству обороны поручено подключиться к тушению пожаров в Сибири. Как сообщил в среду сайт Кремля, это решение Владимир Путин принял после доклада министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева о лесных пожарах в ряде сибирских регионов.

— Петр Порошенко уехал отдыхать от следствия — Экс-президента Украины преследует бывший юрист администрации Виктора Януковича — По заявлению главы Госбюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы, экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 11 криминальных производствах, однако уклоняется от следствия. Он "выбрал странную тактику информационной защиты" и "упорно отрицает действительность", написал Труба 30 июля в своем Telegram-канале. На данный момент Порошенко находится за границей.

— Россиянам могут усложнить инвестиции в микрофинансовые компании — Для этого потребуется статус квалифицированного инвестора — Вкладывать средства в микрофинансовые компании (МФК) смогут только квалифицированные инвесторы. Это следует из версии законопроекта о категориях инвесторов, подготовленной ко второму чтению. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два участника обсуждения. Они утверждают, что доработку документа курирует ЦБ.

— В России впервые за два года зафиксирована недельная дефляция — Она может продлиться весь август, считают экономисты — За неделю с 16 по 22 июля цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат, а в годовом выражении – до 4,51% с 4,7% на начало июля. Недельная дефляция произошла впервые за два года – последний раз она была зафиксирована в сентябре 2017 г.

— Гендиректор "Алросы": "Спрос на алмазы начнет восстанавливаться осенью" — Сергей Иванов – о возможном дефиците бриллиантов, судьбе рудника "Мир" и конкуренции натуральных и синтетических камней — Сергей Иванов возглавил крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию "Алроса" в марте 2017-го. Через несколько месяцев произошла серьезная авария на руднике "Мир", который обеспечивал 8% добычи компании, затопленные на руднике запасы оцениваются в 42 млн каратов.

— "Роснефть" покупает крупную сеть АЗС в Санкт-Петербурге — Госкомпании достался один из старейших игроков на этом рынке – Петербургская топливная компания — "Роснефть" покупает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК), сообщила госкомпания. ПТК – крупнейший независимый топливный оператор Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ее заправки есть также в Республике Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Всего у компании 141 АЗС, две нефтебазы и 125 бензовозов.

— Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки — Новинки корпорации перестали удивлять покупателей — Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд. Это составило 48,3% от общей квартальной выручки в $53,8 млрд, следует из отчетности. Чистая прибыль компании сократилась почти на 9% – до $10 млрд.

— Спорные акции из дела Baring Vostok дорожают — Банк "Восточный" просит 3,7 млрд рублей за пакет, который следствие оценило в 600 000 рублей, а Калви – в 2,5 млрд — О люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) стало известно после ареста руководителей инвестфонда Baring Vostok по обвинению в хищении из подконтрольного банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Произошло это так: в качестве отступных по проблемному кредиту на 2,5 млрд руб. банк получил долю в IFTG, но следствие оценило акции в 600 000 руб.

— Сбербанк ушел из Турции — Госбанк наконец продал Denizbank, выручив от сделки $5 млрд — "Мы покинули банк в гораздо лучшей форме, чем он был: количество клиентов выросло в 2 раза, активы – в 3", – заявил зампред правления Сбербанка Лев Хасис во время телеконференции, посвященной закрытию сделки по продаже турецкой "дочки" госбанка Denizbank дубайскому Emirates NBD.

— Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них — "Алроса" объясняет это истощением месторождений алмазов и трудностями с поиском и разработкой новых — В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью "Ведомостям" президент "Алросы" Сергей Иванов.

— В Московском регионе впервые за 50 лет появятся регулярные вертолетные перевозки — Рейсы будут организованы к авиасалону МАКС в августе — Компания "Хелиэкспресс" (входит в "РВС-холдинг") во время авиасалона МАКС организует регулярные пассажирские вертолетные перевозки от своего хелипарка "Подушкино" (Одинцово) до аэропорта "Жуковский", рассказал представитель "РВС-холдинга". Полеты будут выполняться на российском вертолете "Ансат" в конфигурации на семь пассажиров.

— Как уйти на ипотечные каникулы — Закон о них вступил в силу с 31 июля. С 31 июля некоторые ипотечные заемщики смогут на полгода забыть о платежах по кредиту — Вступивший в среду в силу закон об ипотечных каникулах дает им право с этого дня требовать у банка полной приостановки платежей по кредиту или их снижения на срок до шести месяцев. Такие каникулы могут быть предоставлены в том числе лицам с ипотекой, выданной до вступления закона в силу.

— Почему венчурные проекты корпораций не дают результата — И как повысить эффективность работы со стартапами — Исследования, проведенные школой бизнеса IESE совместно с директорами по инновациям в США, Азии и Европе, демонстрируют, что приблизительно три четверти корпоративных венчурных инициатив не достигают желаемых целей. Мы побеседовали более чем со 120 директорами по инновациям из 22 отраслей.

— Компаниям пора переходить на профессиональные контракты — Потому что социальные трудовые контракты – вчерашний день — Трудовые отношения в России между работодателями и работниками, по оценкам BCG, в 50–70% случаев основаны на социальном трудовом контракте. Босс гарантирует работнику трудоустройство, а работник, в свою очередь, – лояльность работодателю. Зарплата низкая, производительность труда – тоже.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Ипотека на каникулах — 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. А сегодня его дополнят еще две льготы для заемщиков, которые уйдут на каникулы, — налоговая и по уплате пошлины — Но обо всем по порядку. С 31 июля россияне, которые попали в сложные жизненные ситуации, могут на срок до шести месяцев приостановить выплаты по ипотеке или снизить их. Банки раньше по собственной воле шли на такие уступки. Теперь это стало их обязанностью.

— Пить охота — Николай Николаев — о наводнениях, дефиците чистой воды и бивнях мамонта — Черные лесорубы и наводнения. 2,5 триллиона рублей, нефть и вода. Байкал и дефицит гостиниц. Как это все связано между собой и влияет на наше здоровье и жизнь? Об этом "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

— Ну и гаджеты — В Европе начинают лечить детей от телефонной зависимости — В итальянском парламенте представлен законопроект, в рамках которого предлагается отправлять в реабилитационные центры смартфонозависимых подростков. Автором документа выступила Виттория Каса, депутат от входящей в правящую коалицию партии Движение "5 звезд". "Ситуация ухудшается с каждым днем, поэтому к ней необходимо относиться как к наркотической зависимости", — утверждает Виттория Каса.

— Свой номер — Автолюбители смогут сами получать регистрационные знаки у их изготовителей — Это случится 1 января 2020 года. В этот день вступит в силу федеральный закон, подписанный президентом страны. Поначалу планировалось, что закон заработает уже в этом году, но потом дату перенесли. По этому закону новые владельцы транспортных средств будут иметь право самостоятельно получать государственные регистрационные знаки у их изготовителей.

— Врач и следователь — Те, кто не дает медикам исполнять свой долг, могут угодить в тюрьму — Даже близкие родственники могут нарваться на серьезные штрафы или даже угодить за решетку, если будут сознательно препятствовать работе медиков, мешая им оказывать необходимую помощь больному. Законы, направленные на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников, подписал президент России Владимир Путин.

— План для республики — Владимир Путин встретился с врио главы Калмыкии — Владимир Путин обсудил с врио главы республики Калмыкии Бату Хасиковым проблемы питьевой воды, развитие животноводства и социально-экономическую ситуацию в регионе. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, только 74% жителей Калмыкии имеют возможность потреблять чистую воду. И это одна из ключевых проблем региона, заявил на встрече с президентом Хасиков.

— Открыто и объективно — ЦИК рассмотрит жалобы выдвиженцев в Мосгордуму — В Центризбирком поступило девять жалоб от тех кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в столичный парламент по итогам проверки подписей. Рассматривать жалобы ЦИК начнет сегодня, глава комиссии Элла Памфилова пообещала максимально объективный и открытый подход.

— Зигзаг выдачи — Короткие микрозаймы "до зарплаты" уходят в прошлое — Микрофинансовые организации (МФО) впервые за два года снизили общую выдачу микрозаймов, следует из обновленных данных бюро кредитных историй. Показатель упал из-за переориентации многих МФО с коротких займов "до зарплаты" в пользу более "длинного" кредитования. Это прямое следствие нового регулирования рынка, инициированного Банком России.

— Остановить огонь — Дмитрий Медведев дал поручения в связи с пожарами в Сибири — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил ряд задач в связи с природными пожарами в Сибирском федеральном округе. Главной из них он назвал недопущение распространения огня на населенные пункты. Кроме того, глава кабмина не исключил изменения нормативной базы.

— Ломбард на учете — Кабинет министров усилит контроль за некредитными финансовыми организациями — Ломбардам и другим некредитным финансовым организациям установят новые требования, чтобы они не превращались в финансовые пирамиды. Правительство на заседании в среду одобрило ряд законопроектов, направленных на совершенствование порядка деятельности некредитных финансовых организаций, предоставляющих займы, а также на пресечение неправомерной деятельности отдельных участников финансового рынка.

— Схвачены вовремя — В Татарстане на железной дороге предотвращен теракт — Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с оперативниками МВД предотвратили террористический акт в Татарстане. Об этом сообщил в среду, 31 июля, Центр общественных связей ФСБ. В результате операции силовиков были задержаны двое сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившие теракт на "одном из объектов инфраструктуры".

— Восточный бастион — Военные обживаются на Курилах — На Курилах будут построены новые здания для расквартирования воинских частей. Об этом сообщил командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. "Особое внимание по обеспечению комфортными жилищными условиями уделено дальним гарнизонам.

— Точно в "десятку" — Лавров обсудил "стратегическое партнерство" с коллегами по АСЕАН — В среду перед началом встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с "десяткой" его коллег, представляющих страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, я искал образ, который мог бы наглядно проиллюстрировать происходящие в этой структуре процессы. Многочисленные политические мероприятия под "зонтиком" АСЕАН — региональные форумы по безопасности, совещания министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, восточноазиатские саммиты — я бы сравнил с судоходством на рассекающей Бангкок реке Чао Прайя.

— На испуг не возьмут — Корреспондент "РГ" поговорил с офицером Росгвардии, стоявшим в оцеплении 27 июля — Неудавшаяся провокация 27 июля в Москве вызвала у оппозиции естественную досаду. Ведь все, казалось, шло по накатанному сценарию: призыв выйти на несанкционированный митинг, перекрытие дорог и тротуаров, стычки с полицейскими и росгвардейцами, в которых метали бутылки, камни, мусорные бачки и взрывпакеты, распыляли перцовый газ, сносили ограждения и прорывали оцепление.

— Доступ разрешен — Пользователям портала госуслуг предложили первые пять прототипов суперсервисов — В открытом доступе появились прототипы пяти суперсервисов по оказанию государственных услуг. Их журналистам представили вице-премьер Максим Акимов и замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

— И целому миру мягче — ФРС США понизила базовую ставку впервые за 10 лет — Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с декабря 2008 года снизила базовую процентную ставку. Начала смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора ждали абсолютное большинство аналитиков. Это фактически превентивное решение для стимулирования роста как американской, так и глобальной экономики, но для такого эффекта ФРС должен продолжить снижение ставки. По итогам заседания 31 июля Комитет по открытым рынкам ФРС США опустил базовую ставку с 2,25-2,5 процента до 2-2,25 процента.

— Пристают к родному берегу — Россияне насытились Турцией — В конце лета российские туристы поедут на отечественные курорты, рассказали представители туриндустрии. Популярны также туры в Турцию, но многие путешественники уже хотят разнообразить свой отдых другими направлениями. "Большинство путешественников проведет отпуск в российских городах", — рассказывают представители поискового сервиса Aviasales. В августе на Россию пришлось 55 процентов купленных авиабилетов.

— Меньше сотки за сотку — Стоимость земельных участков падает по всей России — За год средняя цена за сотку земли в стране преодолела отметку в 90 тысяч рублей, снизившись на 3,3 процента до 87 с небольшим тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты портала "Авито Недвижимость", проанализировав базы предложений. Больше всего, как утверждают в "Авито", земля подешевела в Нижегородской области (минус 6,9 процента за год). Там сейчас средняя цена за сотку составляет чуть более 58 тысяч рублей.

— Не сахар — Проспект Сахарова не устраивает оппозицию для проведения митинга — почему?— Представители Либертарианской партии — организаторы нового митинга, который они планировали на ближайшую субботу, 3 августа, окончательно отвергли предложение столичных властей провести его на проспекте Сахарова. Обеспокоена этим общественность города и страны, обеспокоен мэр Сергей Собянин. Он опасается, что за этим отказом готовится новая провокация для горожан.

— Проверят жучков — Таможенники начнут осматривать на границе цветы и фрукты — Таможенники будут вести карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через госграницу России. Правила вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. Сотрудники таможенной службы начнут осматривать транспортные средства, багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад.

— За качество придется доплатить — Поправки в техрегламент повысят безопасность рыбной продукции — Обновленный техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности рыбы и рыбной продукции" должен защитить потребителей от паразитов в рыбе, но приведет к перестройке отрасли, считают ее представители. Подготовка к вступлению в силу внесенных изменений выходит на финишную прямую.

— Фуры поедут днем — С грузовиков снимут летние запреты — На федеральных трассах восстановят движение большегрузов. В конце лета отменяют ограничения, введенные для фур с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха поднимается выше 32 градусов. Ориентиром для летних правил служили данные Росгидрометцентра. А движение для большегрузного транспорта закрывали на отдельных участках дорог федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень участков включен в приказ Росавтодора.

— Ставок больше нет — ФНС получит право на игру в рулетку — Федеральная налоговая служба получает право делать ставки в казино, букмекерских конторах и тотализаторах, а также покупать лотерейные билеты, но все это в форме контрольной закупки для выявления организаторов нелегальных азартных игр и лотерей в интернете. Закон об этом вступает в силу 6 августа. Ежедневно три сотрудника службы будут делать в среднем по три ставки, на пополнение их виртуальных счетов потребуется около 533 тысяч рублей в год, указывалось в материалах правительства.

— Гектар пошел в рост — С 1 августа бесплатный участок можно получить в Бурятии и Забайкалье — 1 августа в 00.00 по московскому времени программа "Дальневосточный гектар" стартовала еще в двух регионах ДФО — Республике Бурятия и Забайкальском крае. Желающим жить и хозяйствовать на своей земле есть из чего выбирать: в Бурятии под программу отдали 13,8 миллиона гектаров (39 процентов площади региона), в Забайкалье — 19,7 миллиона.

— Королёвский размах — Каршеринг пришел в Зеленоград и несколько городов Подмосковья — Завершать аренду каршеринговых машин теперь можно в новых городах за пределами МКАД — в Зеленограде, Одинцове и Королеве. Об этом "РГ" сообщил один из крупнейших столичных операторов. Это стало одной из причин популярности "шеринга" в столице — число поездок на арендованных машинах только за последние полгода достигло 24 миллионов.

— Соберут по-умному — Вывоз мусора с помощью "цифры" первой начнет Самара — Самарская область станет первым в стране регионом, где будет реализован проект "умного" вывоза мусора в рамках реализации федерального стандарта "Умный город", — это произойдет в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Пилотный этап отработают уже до конца этого лета.

— Галактика в прямом эфире — Один из двух телескопов обсерватории "Спектр-РГ" начал передачу на Землю тестовых изображений — Результаты тестовых включений телескопа ART-XC на обсерватории "Спектр-РГ" и качество работы детекторов высоко оценивают в Институте космических исследований РАН, который стал штабом начавшейся две недели назад большой международной астрофизической экспедиции. Вместе с российскими учеными в ней участвуют коллеги из Германии, где был создан один из двух отправленных в дальний космос рентгеновских телескопов с уникальными характеристиками — eROSITA.

— Не спрятаться, не скрыться — ГИБДД раскрыла местоположение всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД — В среду на сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) в тестовом режиме заработал новый интерактивный сервис. Благодаря ему любой желающий может вмиг узнать расположение всех в стране комплексов, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения на дорогах.

— Конец банды из далеких 90-х — Следственный комитет РФ рассказал детали громкого уголовного дела и сурового приговора — Официальное сообщение Следственного комитета было кратким — в Калужской области семь членов преступного сообщества приговорены к длительным срокам лишения свободы "за совершение убийств и других преступлений в составе банды". Присяжные сказали "виновны" Игорю Галанцеву, Сергею Новгородову, Игорю Семенову, Андрею Гурову, Олегу Терешину, Геннадию Баронову, Петру Турлаеву.

— Наука на колесах — В Башкирии в 2020 году заработают мобильные технопарки для сельских детей — Уже в следующем году дети из сельских районов Башкирии, где нет технических кружков, технопарков и прочих развивающих центров точных наук, смогут бесплатно заниматься робототехникой, промышленным дизайном, создавать виртуальную реальность и изучать IT-технологии. Для них в республике закупят три мобильных технопарка "Кванториум Башкортостана". Это стало возможно благодаря национальному проекту "Образование".

— Хостел приютил — Пресечена деятельность банды, незаконно оформлявшей мигрантов в Москве — Оперативники столичного управления ФСБ совместно с коллегами из московской полиции провели успешную спецоперацию. Ее итогом стало пресечение деятельности межэтнической организованной преступной группы, легализовавшей пребывание в Москве более 2 тысяч мигрантов. Межэтническая преступная группа состояла из граждан России, а также выходцев из нескольких среднеазиатских республик.

— А что скажет Франкенштейн — Испания и Япония объявили об опытах по скрещиванию клеток животных и человека — Команда генетиков под руководством испанского ученого Хуана Карлоса Исписуа впервые в истории создала "химеру" из клеток обезьяны и человека. Уникальный эксперимент был проведен в Китае, где нет законодательных ограничений на подобные опыты.

— Дубликат на пять сезонов — Перед собором Парижской Богоматери может появиться "эфемерный" храм Нотр-Дам-2 — Восстановление пострадавшего от сильнейшего пожара собора Парижской Богоматери в Париже, как не без основания считают многие эксперты, займет не менее пяти лет. Этот срок называл президент Эмманюэль Макрон. Тем временем на площади перед базиликой уже до конца этого года может появиться временный храм.

— Утопия по-американски — Лидеры предвыборной гонки в США рассказали, куда поведут страну — Вторые дебаты кандидатов в президенты США от демократической партии прошли в Детройте при обилии больших идей и дефиците конкретики по их практическому воплощению. Пока тон задают лидеры набирающего силу прогрессивного крыла партии, теснящие умеренных демократов. Фавориты гонки озвучивали такие революционные по американским меркам идеи, как введение бесплатного высшего образования и медицины и даже отказ от концепции превентивного ядерного удара.

— Танцы с историей — Память о войне в Польше снова используют в политических целях — В правительстве Польши возмущены планами городских властей Гданьска "праздновать" 80-летие начала Второй мировой войны "радостным шествием" и танцами совместно с делегацией из Германии. Но к истории и памяти эта реакция не имеет никакого отношения. На городском портале Гданьска Gdansk.pl накануне был опубликован предварительный план городских мероприятий с участием многочисленной немецкой делегации.

— Три года за талак — В Индии начнут наказывать за практику мгновенного развода — После многолетних споров и разбирательств в Индии принято решение не только запретить, но и ввести уголовную ответственность за мусульманскую практику "мгновенного развода". Речь идет о так называемом тройном талаке, когда мужчина имеет право расторгнуть брак, трижды произнеся слово "талак" (развод в переводе с арабского. — Прим. ред.). Женщины при этом оставались фактически беззащитными и в большинстве случаев не могли отстоять свои права в суде.

— Карьера — смысл жизни?— Тема с академиком РАН Юрием Бузиашвили — По данным ВЦИОМа, почти каждый второй россиянин ради успешной карьеры готов пожертвовать отдыхом и личным временем. При этом 13 процентов опрошенных прямо заявляют, что карьера для них — смысл жизни. Карьера всегда требовала и будет требовать жертв. Кто-то ради продвижения по службе, достижения новых высот в профессии готов пожертвовать семьей и детьми, кто-то — отказом от собственного "я", кто-то — моральными принципами.

— Театр на крови — Российскому обществу еще предстоит выиграть Первую мировую войну — Первого августа, после объявления войны Германией, Российская империя вступила в Первую мировую. В этот день в России отдают дань памяти всем погибшим. За минувшие со столетнего юбилея в 2014 году пять лет у нас появилось более 100 памятников и памятных знаков, посвященных "забытой" войне. К ним будут возложены венки. Более-менее сложился отсутствовавший до сих пор ареопаг героев, ежегодно проходит фестиваль реконструкции в Калининградской области.

— Добро пожаловать. Или?— Как родители, отправляя ребенка в детский лагерь, могут контролировать его безопасность — После трагедии в Хабаровском крае миллионы родителей задумались о безопасности своего ребенка в детском лагере. Особенно те, у кого дети сегодня пакуют рюкзаки в августовскую лагерную смену. Пока многочисленные комиссии пожарных, санитарных врачей и чиновников проводят очередные тотальные проверки в лагерях, корреспонденты "РГ" попытались разобраться, что можно сделать, чтобы родители не боялись отправлять в них детей.

— Без зацеперов — Из Воронежа пустят электрички класса "люкс" — На железнодорожном вокзале Воронежа показали новый электропоезд серии ЭП3Д: с автопилотом, мягкими креслами, подъемниками для колясок и защитой от зацеперов. В конце недели электрички выйдут на пригородные маршруты. На головном вагоне алого, стремительных очертаний поезда, причалившего к перрону воронежского вокзала, нанесен логотип "100 лучших товаров России".

— Отважная Ольга — Астраханскую медсестру за спасение утопающего наградили иконой — В министерстве здравоохранения Астраханской области чествовали медсестру онкологического диспансера 26-летнюю Ольгу Солдаткину. За спасение утопающего девушку наградили… иконой.

— Авто обогнали самолет — На такси выгоднее в городе, а на личной машине — в отпуске — Российские туристы чаще всего путешествуют внутри страны на личном автомобиле, выяснили в сервисе бронирования Ostrovok.ru. Так передвигаются в поездках 39 процентов опрошенных туристов. Автомобильные путешествия обогнали по популярности поезда, которым отдают предпочтение только 30 процентов россиян.

— Форс-мажорная ипотека — Как омбудсмен помог спасти более 2000 многодетных семей от разорения долгами по валютной ипотеке — Около 40 тысяч обращений получает ежегодного Уполномоченный по правам человека. Нам удалось помочь 21 759 гражданам, сделавшим ипотечные займы в валюте и заложившие за него свое единственное жилье. Согласно данным Фонда "Общественное мнение", проводившего по нашему заказу социологическое исследование, свыше трети населения уверены: наше общество не становится более справедливым…

— В бантах и с косичками — В Петербурге завершается строительство пансиона для дочерей героев — Сегодня в Смольном работает правительство и губернатор, открыт музей. А образованных девушек, полезных семье и обществу, скоро вновь начнут обучать в другой части Санкт-Петербурга — на острове Бычий завершается строительство питерского филиала "Пансиона воспитанниц минобороны". Бычий остров, он в общем-то небольшой, но стройка там кипит масштабная, мы с фотокорреспондентом пару раз терялись в огромных корпусах. Общая площадь — 8,15 га.

ИЗВЕСТИЯ

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— День возрождения: ВДНХ 80 лет назад и сеи?час — История культового комплекса — от речи Молотова до огромного торта-мороженого. Все на ВДНХ! Популярный в советское время лозунг сегодня звучит актуально. Главный выставочный комплекс России празднует 80-летие. "Известия" воссоздали день старта крупнейшей выставки страны, ориентируясь на номера газеты того времени, а с помощью организаторов юбилейных торжеств заглянули в афишу грядущей праздничной недели.

— Жизненная цель: ПЗРК оснащают элементами дополненной реальности — Уникальные переносные зенитные комплексы "Верба" замкнули в единую сеть — Российские войска защитят от ударов с воздуха "виртуальные" средства ПВО. Переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" получил уникальную систему прицеливания с элементами дополненной реальности, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Теперь ПЗРК может сбивать самолеты, вертолеты и ракеты, даже если объекты еще не вошли в поле зрения стрелка-зенитчика.

— Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ — Глава МИД королевства призвал партнёров не делать голословных заявлений до завершения расследования — Отношения России и Малайзии никак не пострадали из-за инцидента с бортом MH17. Куала-Лумпур выступает за открытое расследование катастрофы и призывает страны Запада отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН "Известиям" заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

— Китайцы волнуются раз: для чего истеблишмент КНР выезжает на море — На берегу Бохайского залива партийцы Поднебесной обсудят Гонконг, Тайвань и США — В ближайшие дни представители высшего китайского политического и партийного истеблишмента, включая председателя КНР Си Цзиньпина, соберутся на ежегодное неформальное совещание в курортном местечке Бэйдайхэ. По традиции никаких официальных решений по итогам выездных консультаций не примут, однако именно на этой встрече без галстуков должны быть очерчены негласные партийные линии по наиболее резонансным и важным для КНР вопросам.

— Гиги по небу: Минобороны тестирует дальнобойный "военный интернет" — Российская армия опробовала высокоскоростные линии обмена информацией — Министерство обороны протестировало работу "военного интернета". Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили "Известиям" в ведомстве. Для создания сверхдальних линий передачи данных Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования.

— За космос ответишь: составлен список абсурдных требований к бизнесу — Предприниматели пожаловались в ОНФ на необоснованные претензии контрольно-надзорных органов — Предъявить акты работ в открытом космосе, заплатить налоги "за того парня" — с такими требованиями в ходе проверок столкнулись предприниматели. Это выяснилось в ходе опроса представителей бизнес-сообщества, который провел "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) в мае–июне этого года. В частности, у предпринимателей накопились претензии к сотрудникам ФНС, противопожарной службы и Роспотребнадзора.

— Нечастный случай: Евгения Никулина лишают адвокатов — Российского гражданина перевели в новую тюрьму и хотят навязать ему государственного защитника — Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого властями США в хакерских атаках на крупные американские компании, перевели в новую тюрьму. С 4 июля он находится в Maguire Correctional Facility в штате Калифорния. Об этом "Известиям" сообщил его адвокат Аркадий Бух.

— Вода на поражение: военные хотят потушить пожары в Сибири за пять дней — Президент подключил Минобороны к борьбе с огненной стихией — Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Первые полёты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа. Накануне после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент Владимир Путин принял решение подключить армию к ликвидации огня.

— Сведут расчеты: Госдума вернется к обсуждению закона о платежных системах — Банки признали новые правила игры дискриминирующими по отношению к Visa и MasterCard — Финансовые организации вступились за иностранные платежные системы. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову с письмом (есть у "Известий"). В нем будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, MasterCard и др.), назван дискриминирующим. Позицию поддержали и в Национальной платежной ассоциации (НПА).

— Разложить по полкам: ритейлерам пригрозили штрафами за молоко — Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку — Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов. Ритейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют нормы, вступившие в силу 1 июля и обязывающие магазины визуально отделять продукцию без растительных жиров.

— ЕС рубят, щепки летят: Евросоюз сократил до минимума полеты в Иран — США подтвердили, что могут ввести санкции против авиаперевозчиков за сотрудничество с Тегераном — Из всех авиакомпаний Евросоюза рейсы в Иран сохранил только концерн Lufthansa — его немецкое и австрийское отделения, выяснили "Известия". Лайнеры летают в Тегеран с 1956 года, и компания не собирается эту практику менять. В Lufthansa также отметили, что благодаря прекращению полетов других перевозчиков в Иран спрос на это направление растет.

— Чудо в каско: в России могут создать полисы для беспилотных машин — Страховщики заинтересовались формирующимся рынком автономных автомобилей — Российские страховщики приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей. Об этом "Известиям" сообщили несколько крупнейших игроков рынка. Цена полиса на первом этапе будет выше стоимости традиционных ОСАГО и каско, но постепенно может снизиться.

— Перенабрали: в России появился класс "заемщиков-маргиналов" — Таким клиентам отказывают даже микрофинансовые организации — В стране постепенно формируется новый класс "заемщиков-маргиналов" — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации. За год действия "Базового стандарта по защите прав потребителей финуслуг МФО", которым установлен лимит на количество таких займов (10 — в 2018 году, девять — с января 2019 года), в эту категорию попали уже 400 тыс. человек. Такую оценку для "Известий" привели в сервисе "Займер".