МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным торговые отношения между странами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Белого дома.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, его российский коллега ответил, что воспользуется предложением при необходимости, и расценил этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.

В заявлении Белого дома сообщается, что Трамп и Путин обсудили торговые отношения между двумя странами, пишет Блумберг. Также отмечается, что президент США выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Сибири.