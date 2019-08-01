ЧИТА, 1 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею субсидирования ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке.

Как рассказал главе правительства вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий регион, сейчас рассматривается предложение по субсидирования и введению процентной ставки по ипотеке для индивидуального жилищного строительства под два процента.

"Если такую ипотеку удастся предложить людям, то это, конечно, будет очень здорово, потому что два процента — это весьма гуманная ставка. Давайте попробуем", — ответил Медведев.