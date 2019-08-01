МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг принял решение снова сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

За сохранение ставки на текущем уровне в четверг проголосовали единогласно все 9 членов комитета по монетарной политике Банка Англии. В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Регулятор отмечает усиление мировой торговой напряженности, а также риск Brexit без соглашения, что привело к существенному снижению курса фунта стерлинга.

"Рост неопределенности относительно характера выхода из ЕС означает, что в ближайшие годы экономика Великобритании может пойти по ряду путей. Целесообразный путь монетарной политики будет зависеть от влияния Brexit на спрос, предложение и валютный курс. Реакция монетарной политики на Brexit, в какой бы форме он ни был, не будет автоматической, и может быть в любом направлении. При любых обстоятельствах комитет будет определять денежно-кредитную политику таким образом, чтобы она была направлена на достижение целевого показателя инфляции в 2%", — добавляет регулятор.

В прошлую среду в стране сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября. Еврокомиссия уже подтвердила позицию ЕС о том, что согласованный договор об условиях "развода" является единственным возможным и не подлежит пересмотру.

Регулятор понизил прогнозы роста ВВП страны на 2019-2020 годы и повысил прогноз на 2021 год, говорится в сообщении.

Прогноз роста на 2019 год понижен до 1,3% с 1,5%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается также на уровне 1,3% вместо 1,6%. При этом регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год — до 2,3% с 2,1%.