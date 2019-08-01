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МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Минтруд разрабатывает проект о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года, уведомление об этом опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения" в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" внесены изменения, предусматривающие введение механизма ежегодного установления минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года", — говорится в паспорте проекта.

Согласно опубликованной информации, проект может начать действовать в январе 2020 года.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был повышен до 11 280 рублей. Также Минтруд определил величину прожиточного минимума по РФ за первый квартал года в размере 10 753 рублей и предложил повысить прожиточный минимум на 4%, до 11 185 рублей в месяц. Увеличение прожиточного минимума вызвано ростом цен на продукты в его составе на 3,8%, объяснили в ведомстве.