ВАШИНГТОН, 1 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей США и Китая по торговле ожидается в начале сентября, но до тех пор, пока сделка не будет достигнута, Соединенные Штаты продолжат взимать с КНР пошлины на их товары.

"Мои люди вернулись оттуда (с торговых переговоров из Пекина), они сказали, что в начале сентября ожидается новая встреча. Я сказал: хорошо. Но до тех пор, пока мы не заключим сделку, мы будем взимать с них пошлины", — сказал Трамп, общаясь с журналистами.

Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.