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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Контрнаступление под Базелем — Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков — В спор Минфина и Банка России по вопросу о новой системе учета в банковском надзоре кредитных рисков (см. "Ъ" от 23 июля) вмешались крупные заемщики. Главы "Газпрома", "Татнефти", НОВАТЭКа и "Северстали" в письме к Владимиру Путину просят его дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств, а не на предложенную ЦБ переходную "безрейтинговую" схему.

— Процедура подачи аргументов — ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — 1 августа рабочая группа ЦИК рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. После перепроверки подписей эксперты Центризбиркома часть из них засчитали в пользу кандидатов, однако и этого не хватило для допуска к выборам.

— Крымское солнце пригрело инвестора — Покупкой местных СЭС интересуется Сергей Курченко — По данным "Ъ", опальный украинский бизнесмен Сергей Курченко, в последнее время активно интересующийся покупкой энергоактивов в Крыму, хочет приобрести солнечную генерацию на полуострове. Большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков — из-за долгов на сумму около 60 млрд руб.

— Планшеты зависли на прилавках — Хуже других продаются устройства с Windows — На российском рынке ноутбуков, обвалившемся в начале 2019 года, сильнее всего пострадали категории медиабуков и планшетов на операционной системе Windows, сократившиеся на 61% и почти на 42% соответственно.

— Тактика тысячи малых дел — Минэкономики обновляет план трансформации делового климата — К 15 августа Минэкономики должно завершить согласование актуализованной версии плана "Трансформация делового климата". Документ, с которым ознакомился "Ъ", плотнее привязан к субрейтингам Doing Business, в нем полностью переписана программа поддержки малого бизнеса, а сам план стал значительно подробнее.

— Онкология притормозила на нацпроекте — В РФ снижаются темпы прироста заболеваемости раком — По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Это на 1,2% больше, чем было в 2017-м,— однако темпы прироста этого показателя оказались самыми низкими за последние пять лет.

— Гонконг увеличил потребление на время антиправительственных акций — Мониторинг макроэкономики — Статистическое агентство правительства Гонконга (C&SD) опубликовало данные, свидетельствующие о том, что массовые протесты в Специальном административном районе (САР) КНР (фактически — автономном городе-государстве на юге Китая и региональном финансовом центре) все же затронули макропоказатели местной экономики.

— Взятка потребовала дополнительного исследования — Дело бывшего следователя СК рассматривают заново — Как стало известно "Ъ", в Басманном суде Москвы начался повторный процесс по делу в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СК) Александра Сорокина. Ранее он был осужден на восемь лет колонии по делу о взятке.

— Самолеты-амфибии обернулись вертолетами — Завершено следствие по делу бывших высокопоставленных чиновников МЧС — Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении экс-главы финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева и бывшего директора департамента развития МЧС Александра Томашова. Оба обвиняются в нецелевом использовании 1,7 млрд руб.: по версии следствия, средства на самолеты-амфибии они потратили на другую технику.

— Баня с кинотеатром потянули на ОПС — Генпрокуратура предлагает СК ужесточить обвинение экс-главе Клинского района — Генпрокуратура на основании результатов собственной проверки пришла к выводу, что теневая деятельность бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в серии должностных и коррупционных преступлений, может быть квалифицирована как организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

— Планы "Брексита" — планы народа — Борис Джонсон обсудил проблемы выхода из ЕС с жителями и главами регионов — Лондон выделяет дополнительные?2,1 млрд на подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения, об этом заявил глава минфина Великобритании Саджид Джавид. В том, что "жесткий "Брексит" не приведет к катастрофическим последствиям для страны, ранее попытался убедить Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

— Миру на Ближнем Востоке нужны деньги — США призывают союзников оплатить будущую "сделку века" — Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совершает турне по Ближнему Востоку. Его цель — привлечь союзников в регионе к реализации нового мирного плана Белого дома. "Сделка века" предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые позволят превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию "мира и процветания".

— По железным дорогам расставят приоритеты — Участники рынка считают новые правила коррупциогенными — Железные дороги разработали правила пропуска грузов через узкие места сети. В приоритете будет то, что нужно для реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ развития, а также грузы по договорам с ОАО РЖД на условиях предоплаты. Остальных при дефиците пропускной способности могут отправить альтернативным маршрутом или в другое время.

— НДС дозвонился до операторов — "Вымпелком" почувствовал рост налогов и отмену роуминга — "Вымпелком" первым среди сотовых операторов зафиксировал влияние повышения НДС и отмены роуминга в России на финансовые показатели: выручка компании в мобильном сегменте сократилась во втором квартале на 1,1% год к году, до 57 млрд руб.

— Kinross Gold забрала юниорное золото — Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" — Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями. Продавец — юниорная компания N-Mining, бенефициаром которой, по данным "Ъ", является бывший гендиректор "Полюса" Евгений Иванов.

— Компании заняли не по сезону — Объем размещений корпоративных бумаг установил летний рекорд — Объем привлечения корпоративными эмитентами на долговом рынке в июле 2019 года приблизился к отметке 300 млрд руб. Этот результат стал рекордным для летних месяцев за 11 лет. Смягчение монетарной политики финансовыми регуляторами, в том числе Банком России, а также снижение геополитических рисков поддержали интерес к российскому корпоративному долгу.

— "Трехмиллионники" не нашли нишу — Первый из "мини-брокеров" отказался от лицензии — ЦБ аннулировал лицензию клиентского брокера ИК "Юнайтед Трейдерс" на основании добровольного отказа от нее. Таким образом, компания, первой вошедшая в рынок по "облегченной" схеме, первой же с него и уходит.

— Санация Тимер-банка подорожала — ЦБ предоставил поддержку на 2,4 млрд рублей — Тимер-банк, финансовым оздоровлением которого занимается подконтрольный "Ростеху" РФК-банк, в июне привлек 2,4 млрд руб. от Банка России. Эти средства, предположительно, он получил почти под нулевую ставку, после чего большую часть из них вложил в ОФЗ, доходность по которым составляет свыше 7% годовых.

— "Дикси" притягивает топ-менеджмент — Группу может возглавить экс-глава "Магнита" Ольга Наумова — В российском ритейле ожидается крупное назначение. Ольга Наумова, бывший гендиректор "Пятерочки" и "Магнита", теперь может возглавить ГК "Дикси", которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями "Красное & белое" и "Бристоль".

— Кадастровая палата соберет аналитику — Направлением займется бывший топ-менеджер "Эталона" — Заместителем назначенного в конце прошлого года главой Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова станет Даниил Селедчик, ранее возглавлявший московский офис петербургского застройщика "Эталон". Он должен будет создать аналитический центр госучреждения, который сможет на коммерческой основе готовить для девелоперов сведения о конкретных площадках, и запустить федеральный портал по аналогу Airbnb.

— У Delivery Club проверят координаты — К онлайн-сервису предъявили патентную претензию — Онлайн-сервис заказа еды Delivery Club стал ответчиком по иску владельца патента на систему определения местоположения клиентов. Хотя Delivery Club утверждает, что не пользуется этим решением, компания обратилась в Роспатент с просьбой признать его недействительным. Ситуация похожа на "патентный троллинг", шансов у истца мало, считают эксперты.

— Вино отпустят как в аптеке — Экс-владельцы "36,6" начинают новый бизнес — Бывшие акционеры аптечной сети "36,6" Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, которые сейчас развивают аптечную сеть A.V.E Luxury, решили заняться алкогольным бизнесом. Они создали винного дистрибутора AVE Wine и получили соответствующую лицензию, планируя заняться выводом на российский рынок новой продукции. Но эксперты сомневаются в успехе проекта из-за отсутствия у бизнесменов опыта работы на высококонкурентном алкогольном рынке.

— Гидроузел не вяжется — Судоходство на Волге садится на мель — Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды. Отрасль расплачивается за решение властей отказаться от заполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки — оно было принято, чтобы не затапливать почти 1000 кв. км земли.

— "Никто не оценивал возможный ущерб" — Алексей Левкович, глава администрации Балахнинского района — Почему местные власти против проекта Нижегородского гидроузла, "Ъ" рассказал глава администрации Балахнинского района Алексей Левкович.

— "Когда умирает флот, перестает жить и река" — Константин Анисимов, вице-президент Российской палаты судоходства — О проблемах судоходства по Волге в районе Городца и причинах, по которым необходимо построить Нижегородский гидроузел, "Ъ" рассказал вице-президент Российской палаты судоходства, проректор Российского университета транспорта Константин Анисимов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки — Ежемесячно банки должны будут отчитываться перед регулятором о залогах, их стоимости и всех операциях с ними — "Когда банковское кредитование становится ломбардным, банкам, по сути, все равно, кого кредитовать. Банки не анализируют хозяйственную деятельность заемщика – был бы залог", – говорила летом прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в программном выступлении на Международном финансовом конгрессе.

— Будущие соперники Дональда Трампа ставят на левые лозунги — Демократическая партия начала дебаты потенциальных кандидатов в президенты — В ночь на четверг в Детройте завершились вторые двухдневные теледебаты потенциальных кандидатов в президенты США от демократической партии. В них приняли участие 20 кандидатов, в том числе фаворит гонки – бывший вице-президент при Бараке Обаме Джозеф Байден.

— Генпрокуратура нашла у коррупционеров и честных чиновников общие ценности — На первое место они ставят свободу, семью и любовь, но расходятся в отношении к закону — Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры провел психологическое исследование личности преступников, осужденных за коррупционные преступления, рассказала в четверг на форуме "Вместе против коррупции" сотрудник НИИ Наталья Ратинова.

— Госзакупки не становятся прозрачнее — Заказчики все еще предпочитают отдавать их единственным поставщикам — За II квартал 2019 г. государство заключило контрактов на 1,9 трлн руб., говорится в опубликованном мониторинге Минфина (министерство анализирует закупки по данным реестра контрактов). А за все первое полугодие 2019 г. было заключено контрактов на 3 трлн руб. – на 6% меньше, чем за тот же период 2018 г.

— Центробанки приобрели рекордное количество золота на $15,7 млрд — Интерес к нему в первом полугодии проснулся и у рыночных инвесторов — Мировые центробанки приобрели рекордные 374,1 т золота в первой половине 2019 г., сообщил в четверг Всемирный золотой совет (WGC).

— Директор Фонда Louis Vuitton: "Мы хотели удивить российскую публику" — Жан-Поль Клаври – о том, что покупает в коллекцию самый богатый европеец Бернар Арно и почему это нравится публике — Фонд Louis Vuitton был учрежден в 2006 г. по инициативе президента LVMH Бернара Арно (в списке Forbes четвертый в мире и первый в Европе с состоянием $76 млрд), "но идея его создания родилась во время нашей первой встречи в августе 1990 г.", – рассказывает Жан-Поль Клаври, советник по культуре и искусству группы LVMH и лично Бернара Арно, а также нынешний директор фонда.

— Структура "Альфа-групп" заплатит за данные о собственности беглого банкира Беджамова — А1 обещает вознаграждение в обмен на сведения о зарубежных активах совладельца Внешпромбанка — Компания А1 обещает вознаграждение за информацию о зарубежных активах совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры – бывшего президента банка Ларисы Маркус. Такое объявление компания в четверг опубликовала на своем сайте.

— Каждый третий пользователь рунета смотрит стримы, а каждый восьмой стримит сам — Новым форматом начинают интересоваться рекламодатели — 33% активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели прямые трансляции в интернете, 7% пользователей смотрели и стримили сами, а еще 5% только стримили. Такие данные следуют из отчета принадлежащей Mail.ru Group платформы DonationAlerts, подготовленного при участии исследовательской компании Research.me.

— Все больше россиян предпочитает завтракать вне дома — Ради этого в рестораны и кафе приходит 11% посетителей — Чтобы позавтракать, москвичи и жители российских городов-миллионников все чаще ходят в кафе и рестораны, выяснили эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С июля 2018 г. по июнь 2019 г. число желающих позавтракать вне дома выросло в среднем на 13% по сравнению с таким же периодом 2017-2018 гг.

— Почему "Вымпелком" не смог нарастить выручку — А Tele2 наоборот увеличил её почти на 13% — 1 августа "Вымпелком" и Tele2 отчитались за II квартал 2019 г.: пока выручка "Вымпелкома" год к году не изменилась и составила 72,6 млрд руб., выручка Tele2 за тот же период увеличилась на 12,7% до 39,7 млрд руб.

— Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы — Национальный рекламный альянс возглавит сотрудник НМГ и СТС — Гендиректор Национального рекламного альянса (НРА) Эдуард Райкин покинет должность, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух телекомпаний и рекламной группы.

— Петербургский девелопер увеличивает портфель в Московском регионе — Seven Suns Development приобрела часть проекта "Южная долина" на Каширском шоссе — Компания Seven Suns Development приобрела часть проекта жилого поселка "Южная долина", который строит RDI Group в 9 км от МКАД на Каширском шоссе, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к разным сторонам сделки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На случай без страха — Три дня осталось до вступления в силу нового закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций — С 4 августа начинает действовать закон о новой системе страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Регионы смогут разрабатывать свои программы. Само страхование останется добровольным. Закон даже не обязывает включать пункт о страховке в квитанции на оплату услуг ЖКХ.

— Открытый формат — ЦИК рассмотрел первые жалобы выдвиженцев в Мосгордуму — В четверг Центризбирком начал рассматривать жалобы кандидатов в Мосгордуму, получивших отказ в регистрации на выборах. Заседание профильной рабочей группы ЦИК впервые проходило в открытом формате и длилось почти пять часов.

— Дом-призрак — Житель Сочи без всяких документов построил дом и продал в нем 38 квартир — Уникальное уголовное дело направлено накануне в Хостинский районный суд города Сочи. 59-летний местный житель обвиняется в том, что он незаконно построил семиэтажный дом в Хостинском районе и уже успел продать 38 квартир на общую сумму более 95 миллионов рублей.

— Поступили правильно! — 3 августа вузы публикуют приказы о зачислении на бюджетные места — Вступительная кампания в российские вузы достигла пика. 3 августа на сайтах вузов появятся долгожданные первые приказы о зачислении основной части абитуриентов, так называемой первой волны приема. Как правило, в этот заход закрывают около 80 процентов бюджетных мест. Еще двадцать "разыграют" до 6 августа.

— Август, что же будет с летом?— Теплая погода вернется только во второй половине месяца — Все смешалось этим летом в природе. За Полярным кругом температура воздуха в последние дни июля — первые дни августа оказалась выше, чем в средней полосе России.

— Посредник ушел из дома — Стало проще перейти на прямые договоры с поставщиками услуг ЖКХ — В России упростилась процедура перехода оплаты услуг непосредственно их поставщикам, то есть минуя посредника — управляющую компанию.

— "Федор" выйдет на орбиту — Владимиру Путину рассказали о планах "Роскосмоса" — Президент Владимир Путин обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным важнейшие пуски, космических роботов и создание Национального космического центра.

— Переход на личности — Страховщикам упростили онлайн-продажу полисов — Страховщикам разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов через банки. Это упростит доступ граждан к страховым услугам и будет способствовать развитию онлайн-продаж полисов.

— Суперсервис все исполнит — Очереди к судебным приставам уйдут в прошлое — Руководство Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ближайшие годы намерено разгрузить очереди граждан на личный прием к судебным приставам. Для этого будет реализовано сразу несколько масштабных проектов, основной из которых — создание информационного суперсервиса.

— Доступ разрешен — Пользователям портала госуслуг предложили первые пять прототипов суперсервисов — В открытом доступе появились прототипы пяти суперсервисов по оказанию государственных услуг. Их журналистам представили вице-премьер Максим Акимов и замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

— С видом на Байкал — Дмитрий Медведев попросил ускорить выдачу "Дальневосточного гектара" — Власти Забайкальского края должны принять все усилия и правильно использовать льготные механизмы развития дальневосточных территорий, чтобы регион вышел на самодостаточность, обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев им главную задачу.

— Престиж службы растет — Как и было объявлено ранее, с 1 сентября некоторым категориям солдат-профи увеличат денежное содержание. Такое решение принял президент РФ — 1 августа министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подписал соответствующие приказы.

— Ностальгия по СССР — По данным Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, более половины россиян положительно оценивают советский период российской истории.

— От лидеров к лидерам — Главы фракций Госдумы поделились опытом с участниками "Территории смыслов" — В сессии Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" приняли участие главы думских фракций. Опытные политики обсудили с начинающими широкий диапазон тем — от конкретных проблем регионов до внешних угроз.

— Остановить огонь — Дмитрий Медведев дал поручения в связи с пожарами в Сибири — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил ряд задач в связи с природными пожарами в Сибирском федеральном округе. Главной из них он назвал недопущение распространения огня на населенные пункты. Кроме того, глава кабмина не исключил изменения нормативной базы.

— Раздел поляны — Рыба, ягоды и грибы могут получить статус экопродукции — Минсельхоз предлагает распространить нормы законопроекта об экологически чистой сельхозпродукции на рыбу, ягоды и грибы, сообщили в ведомстве. Производители органической продукции опасаются, что в итоге в России будет нарушена система органического земледелия, и готовят свои поправки.

— Поднадзорная труба — Кто на самом деле пострадает от санкций США против "Северного потока-2" — США сделали первый шаг к введению санкций против строящегося газопровода "Северный поток-2". По экспертному мнению, ограничения, связанные с проектом, могут обернуться серьезными рисками для Европы.

— Любая свобода заканчивается там, где начинается свобода другого – Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России — В прошлую субботу многие рестораны и кафе, расположенные в центре Москвы, недосчитались выручки из-за несогласованного митинга. Так обычно и бывает при любых политических выступлениях — страдают посторонние люди, а вовсе не организаторы беспорядков.

— Сети зовут — Интернет-магазины пожаловались на нехватку клиентов — Более трети (37 процентов) российских интернет-компаний испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс.Кассы.

— Следствие по дыму и пеплу — Александр Бастрыкин отправил в Сибирь на пожары сотрудников центрального аппарата своего ведомства — 1 августа Александр Бастрыкин отправил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ туда, где бушуют страшные пожары. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в эти регионы следователи и криминалисты отправились "для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня".

— Все в лес — В Карелии помогут собрать дикорастущие ягоды — Власти Карелии предоставят субсидию организации, которая специализируется на заготовке, механической и электронной очистке лесных ягод. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса она получит 1,9 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования.

— Не доплатили — Автовладельцы стали чаще жаловаться на ОСАГО — В июле в службу финансового уполномоченного поступило в 3,5 раза больше обращений, чем месяцем раньше. Подавляющее большинство, как и раньше, связано с ОСАГО. Автовладельцы недовольны размером выплат страховщиков, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

— Судебные мытарства девелопера Худояна — Уголовные преследования предпринимателей по коммерческим спорам продолжаются — 2 августа в Тверском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей предпринимателя Альберта Худояна.

— Тайны "Форта смерти" — Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса — 1 августа вечером в российской столице дали праздничный салют в честь 75-летия освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Сражение за город, организованное войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с 1-м Прибалтийским и 2-м Белорусским фронтами, было частью стратегической наступательной операции "Багратион".

— Интернет в камуфляже — Военные испытали систему, способную мгновенно передавать за тысячи километров любую секретную информацию — Наши инженеры-связисты завершили развертывание новой коммуникационной системы под названием "Закрытый сегмент передачи данных".

— Деньги прятали в офшорах — Фигурант дела экс-министра Подмосковья Кузнецова осужден заочно — Басманный районный суд столицы вынес обвинительный приговор Дмитрию Котляренко, криминальному пособнику бывшего замглавы подмосковного правительства и экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова.

— Супружеская госизмена — Арест юриста признан законным — 1 августа Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест бывшего сотрудника правительства Калининградской области юриста Константина Антонца, задержанного по делу о госизмене.

— По большому счету — В кафе появится новый способ оставить чаевые с помощью карты — В кафе и ресторанах появится возможность оставить официанту чаевые, включив их в общий счет. После того, как клиент расплатится за обед или ужин, сумма чаевых отправится напрямую официанту на его личный электронный кошелек, сообщили в платежной системе Visa, начавшей реализацию проекта.

— Нарядился для клипа — Актера арестовали за ношение полицейской формы — Полицейские задержали актера столичного театра "Современник". Ему вменяется незаконное ношение формы сотрудника органов внутренних дел.

— СПИК по-китайски — Минпромторг предоставит льготы автокомпании из Поднебесной — Китайский бренд Haval получит льготы для производства автомобилей в России, но должен заняться глубокой локализацией. Об этом стало известно из официального сообщения министерства промышленности и торговли.

— По Бродвею не гуляет — Тегеран отреагировал на санкции минфина США против главы иранского МИД — Многие американские конгрессмены и эксперты критически восприняли беспрецедентное решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Уведомление насчет "дополнительных ограничительных мер" в отношении шефа иранской дипломатии, многолетнего переговорщика по ядерной программе Исламской Республики накануне было опубликовано на сайте американского минфина. Санкции предусматривают "заморозку возможных активов" Зарифа на территории Соединенных Штатов.

— Лед тронулся?— Китай и США возобновили торговые переговоры после длительной паузы — Власти Китая и США с острожным оптимизмом оценили возобновление переговоров, направленных на прекращение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которые стали первыми с момента их коллапса около трех месяцев назад. Китайская Global Times утверждает, что состоявшийся в Шанхае и 12-й по счету раунд консультаций прошел в "конструктивной и эффективной" обстановке и стал "новым началом".

— Паспорт и крылья — Российское гражданство получили тысячи жителей ДНР — Уже три месяца в Донецкой народной республике (ДНР) принимаются заявления от жителей на получение в упрощенном порядке российского гражданства, что стало возможно после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2019 года.

— Отделается испугом?— Виновнику первого в Испании смертельного ДТП с электросамокатом грозит лишь штраф — Дело о первом в Испании ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал пользователь электросамоката, может закончиться всего лишь выплатой штрафа. Завершившееся расследование длилось почти год и привело к жарким дебатам о необходимости регулирования этой сферы, тем более что новые средства передвижения с каждым днем становятся все популярнее.

— Соседи стали строже — Финляндия ужесточит визовый режим для россиян с 1 сентября — Власти Финляндии с 1 сентября будут требовать от россиян прилагать к заявлению на получение визы документы о брони отеля или другого места проживания, проездные билеты или, в случае их отсутствия, письменное описание маршрута, составленным заявителем.

— Лондон готовится к худшему — Британия в полтора раза увеличила фонд на Brexit без сделки — Министерство финансов Великобритании дополнительно выделило 2,1 миллиарда фунтов на подготовку к выходу страны из Евросоюза без соответствующего соглашения. Об этом сообщил глава ведомства Саджид Джавид. В свете отказа лидеров ЕС пересматривать условия Brexit, на чем настаивает новый премьер Борис Джонсон, сценарий "без сделки" выглядит все более вероятным.

— Родом из Верколы — В Архангельской области возродили Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова — В Поморье возрождают Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова, которую не присуждали 12 лет. В феврале 2020-го будет отмечаться 100-летие выдающегося северного писателя-"деревенщика". В юбилейные дни прозаики и литературные критики, которые продолжают традиции его честного и неравнодушного слова, получат премию "Чистая книга".

— Поплыли?— В Косино-Ухтомском открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс — В столичном районе Косино-Ухтомский открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для профессиональных занятий плаванием и отдыха, который смогут посещать более 2,5 тысячи москвичей. Условия, в которых им предстоит тренироваться, 1 августа оценил мэр города Сергей Собянин.

— Арбузы важнее — Торговый центр сдал в аренду стоянку для инвалидов — Продавец арбузов и дынь замахала руками, когда перед ней затормозил автомобиль: "Проезжай мимо, тебе чего, машину негде поставить?" Женщину за прилавком ничуть не смутило, что знаки на лобовом стекле машины и на асфальте под ее ногами полностью совпадают. Они используются для обозначения инвалида за рулем.

— Чердак с глазком — В Петербурге незаконные экскурсии по крышам отследят по видео — Одним из способов борьбы с любителями нелегальных экскурсий по петербургским крышам может стать установка на чердаках сигнализации, считают специалисты жилищного комитета правительства города. Сегодня в 14 домах такая техника уже смонтирована — за счет управляющих компаний.

— Роковая Лозьва — На уральской реке перевернулась лодка, в которой находилась многодетная мама с тремя ребятишками — На севере Урала произошло ЧП, которое уже окрестили трагедией целой народности, — в горной реке Лозьва утонула многодетная мама с тремя ребятишками из селения манси. В уральской тайге сейчас проживает от силы 100 человек этой народности, и для них потеря детей — невосполнимая утрата.

— Наживались на здоровье — Осуждены участники картельного сговора по поставкам медицинского оборудования — В Самаре суд вынес решение по громкому уголовному делу о картельном сговоре в медицине. Экс-заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян и директор ООО "Современные медицинские технологии" ("СМТ") Сергей Шатило получили реальные сроки — 3 и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

— Собянин поздравил москвичей с юбилеем — Главной выставке страны ВДНХ — 80 лет! В честь этого в столице стартовали торжества к юбилею исторического комплекса, пережившего со страной и социализм, и девяностые, и новую эпоху. Мэр Сергей Собянин открыл музей истории выставки, он находится в арке центрального входа. Там, где раньше были кассы.

ИЗВЕСТИЯ

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— Нашествие чужих: жуки-вторженцы из других стран вредят экосистеме — Российские ученые составили справочник особо опасных для местной флоры и фауны насекомых — Ученые предупреждают о грядущей экологической катастрофе — в России растет число жуков-вредителей из других стран. Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс. К примеру, в Краснодарском крае "вторженцы" уже уничтожают посадки сои. А на Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из соседнего Китая.

— Пилотируемый рост: "Роскосмос" значительно расширяет программу пусков — В экспертной среде это связывают с решением проблемы доступа к иностранным комплектующим — "Роскосмос" расширяет свою пилотируемую программу и планирует последовательно увеличить российский сегмент на Международной космической станции. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— Вадим Сорокин: "Москва заставила нас создать новый вид транспорта" — Президент Группы "ГАЗ" — о том, как влияет на отрасль рост производства суперсовременных автобусов — Электробусы, разработанные Группой "ГАЗ", появились на столичных маршрутах в прошлом году. Однако останавливаться на этом ведущий российский производитель автобусов не собирается — уже планируется создание индустриального парка для выпуска электротранспорта и его компонентов.

— Ямал рулит: кредитование малого бизнеса на востоке ставит рекорды — Темпы прироста займов для этого сегмента в регионе обогнали среднероссийские в 12 раз — Темпы роста выдачи займов небольшим компаниям за I квартал 2019 года на Урале и Дальнем Востоке превысили общероссийские минимум в четыре раза, подсчитали в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы специально для "Известий". В целом чаще всего в долг берут в сфере торговли, а в восточных регионах активно заимствует турбизнес, строительные микрокомпании и перевозчики, рассказали в администрации Приморского края.

— С доставкой на борт — В России хотят торговать данными автовладельцев – В России хотят торговать данными владельцев "умных" машин — это около 40% автопарка, или 20 млн штук. Такой сервис для таргетированных рекламных кампаний может заработать уже в 2021 году, рассказали "Известиям" в НП "ГЛОНАСС". Он рассчитан на автодилеров, техцентры и онлайн-магазины. Передача информации о своей машине, а также маршрутах её передвижения будет добровольной. Создание базы несёт риск утечки информации, отмечают эксперты.

— Призакрытая дверь — Москва не хоронит ДРСМД — Несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, Россия готова в любой момент вернуться к соглашению с США. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, но и делать первые шаги навстречу не собирается. Как пояснил "Известиям" источник в российских дипломатических кругах, Москва понимает, что Вашингтон не планирует возвращаться к ДРСМД на прежних основаниях.

— "Зачем стреляют родные украинцы?" — Жители прифронтового села ДНР — о перемирии, границах и самых насущных проблемах – В Донбассе после заключённого перемирия наблюдается относительное затишье. Посёлки, пользуясь передышкой, по мере возможностей приводят в порядок пострадавшие здания. Сильнее всего за последний месяц в ДНР досталось селу Красноармейское: под огонь ВФУ (вооружённые формирования Украины) попал 71 жилой дом, а также школа, амбулатория и детский сад.

— Принимают аппарат — Продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы — Ритейлеры приучили россиян продавать свои старые телефоны с меньшей выгодой, зато быстрее — обмен на новые смартфоны с доплатой (трейд-ин) набирает популярность в нашей стране.