ВАШИНГТОН, 2 авг /ПРАЙМ/. Торгпред США, глава минфина, советник по нацбезопасности и экономический советник президента США Дональда Трампа выступали против введения новых пошлин на китайские товары, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

"Против повышения пошлин выступили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Но Трамп был непреклонен", — пишет издание.

Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью 300 миллиардов долларов.