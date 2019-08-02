ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг /ПРАЙМ/. Курильские острова нуждаются в специальном инструменте для активизации там деятельности бизнеса, правительство готово рассмотреть имеющиеся предложения властей региона, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Инициатива по обновлению налогов на Курильских островах — интересная инициатива. Сразу скажу, что нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах, они носят, вы знаете, особый характер для нашей страны", — сказал Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

"Я сейчас не предвосхищаю результаты, давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в этом регионе — в Сахалинской области и на Курильских островах", — добавил премьер.