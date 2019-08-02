МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). Эпицентр толчков располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Власти Индонезии предупредили о цунами в связи с землетрясением, сообщает Рейтер. Индонезийское Агентство по борьбе с ЧС призвало жителей провинции на острове Ява немедленно эвакуироваться после землетрясение, говорится в сообщении Рейтер.