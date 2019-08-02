МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева не набрала необходимое большинство голосов, чтобы стать главой МВФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.

По словам источника, после двух раундов переговоров правительства ЕС разделились в вопросе выбора единого кандидата.

Как отмечает агентство, кандидату необходимо набрать 55% голосов от 28 государств ЕС. Бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум остается единственным кандидатом, соревнующимся с Геогриевой после того, как три других претендента сняли свои кандидатуры.

В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ. Теперь перед фондом стоит задача выбора нового главы, которым по традиции становится представитель Западной Европы. Страны ЕС должны в пятницу согласовать общую кандидатуру, которая затем будет внесена на рассмотрение совета директоров МВФ.

В настоящее время в коротком списке ключевых кандидатур фигурируют глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Выборы единого кандидата курирует министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Вопрос был вынесен на голосование, потому что сторонам не удалось достичь широкого консенсуса.

Совет директоров Международного валютного фонда 26 июля объявил, что приступил к процессу выбора нового директора-распорядителя, этот процесс завершится 4 октября.