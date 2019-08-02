ВАШИНГТОН, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.

"Теперь мы введем 10% на товары стоимостью близкой к 350 миллиардам долларов. Это огромные деньги. Китай должен будет сделать много вещей, чтобы избежать этого", — сказал он журналистам. Трамп также добавил, что США могут "значительно повысить пошлины" в случае необходимости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай предпримет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары. Хуа Чуньин подчеркнула, что решение США идет вразрез с договоренностями, которые достигли лидеры США и КНР на встрече в Осаке в июне, "мы решительно осуждаем это".

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.