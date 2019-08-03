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ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Госдепартамент США в ночь на субботу официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".

"Сегодня (2 августа – ред.), в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW), США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества "Новичок" при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Соединенном Королевстве (Великобритании) 4 марта 2018 года", — говорится в сообщении ведомства.

В госдепартаменте отмечают, что эти действия "поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии умер от ее воздействия".

"Как и в случае с первым пакетом санкций, эти меры вступят в силу после 15-дневного периода уведомления Конгресса и после этого будут действовать в течение как минимум 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Позднее в госдепе уточнили, что санкции вступят в силу после публикации официального уведомления в федеральном регистре США, что ожидается "19 августа 2019 года или около того".

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.