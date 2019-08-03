ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Второй пакет санкций, введенный США против России в связи с "делом Скрипалей", может быть отменен только через год при условии допуска международных инспекторов и выплаты компенсаций пострадавшим, сообщили в госдепартаменте.

"Санкции могут быть сняты только по истечении этого 12-месячного периода, если исполнительная власть (США) определит и подтвердит Конгрессу, что Россия выполнила ряд условий, описанных в законе "О контроле над химическим и биологическим оружием", включая предоставление надежных гарантий того, что 1) она не готовится к применению химического оружия; 2) она предоставила гарантии того, что она не будет применять химическое оружие в будущем; 3) она позволила международным инспекторам проверить эти гарантии; и 4) она выплатила возмещение жертвам нападения в Солсбери", — говорится в сообщении госдепартамента.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.