ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Новые санкции США по делу Скрипалей могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов, говорится в заявлении госдепартамента.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия (Москва это отрицает).

"Данные санкции ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублевого суверенного долга, нерублевого финансирования долга и к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", — говорится в заявлении госдепа.

Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Также американским банкам запретят участвовать в первичном рынке размещения российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий министерства торговли (США).

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года. Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 19 августа.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.