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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Единство формы и задержания — Эксперты говорят о радикализации противостояния власти и участников акций протеста в Москве — В воскресенье правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" обновил статистику задержаний в Москве — на несанкционированной "Прогулке по бульварам" накануне был задержан 1001 человек. Следственный комитет России (СКР) вчера сообщил, что количество фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля увеличилось до девяти.

— Прогноз крепчает — ЦБ снижает прогноз экономического роста, ожидая его оживления — Июльские прогнозы аналитиков Банка России по росту ВВП второго полугодия стали очень туманны: ЦБ объявил о будущем улучшении экономической динамики и одновременно понизил прогноз роста на четвертый квартал 2019 года.

— НОВАТЭК перебежал "Газпрому" Европу — Российские СПГ и трубопроводный газ стали основными конкурентами в ЕС — Главными конкурентами "Газпрома" на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК. Именно частная российская компания в наибольшей степени увеличила поставки СПГ в Европу (на 9,5 млрд кубометров), опередив как производителей из США, так и Катар.

— Санация пропустила "Открытие" — ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка — В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к "Открытию"). По мнению экспертов, вина лежит в том числе и на ЦБ, который еще на этапе временной администрации не провел аудит информационной безопасности банка. Впрочем, у клиентов, пострадавших в результате утечки данных, есть шансы вернуть средства в суде, указывают юристы.

— Цифровой экономике добавят пиара — Минкомсвязь намерена переделить полномочия по нацпрограмме — Минкомсвязь подготовила изменения в систему управления национальной программой "Цифровая экономика" — в ведомстве недовольны отсутствием собственного проектного офиса и хотят получить больше денег и трудовых ресурсов на организационную работу, а также усилить информационное влияние. Аналитический центр при правительстве (АЦ), исполняющий функции проектного офиса нацпрограммы, свои полномочия формально сохранит — пока речь, по всей видимости, идет о перераспределении финансирования пиара цифровых достижений.

— Малому бизнесу расширяют прилавок — Белый дом договаривается с госкомпаниями об условиях закупок у МСП — Правительство увеличило квоту малого бизнеса в закупках госкомпаний с 18% до 20%. Эта мера должна поддержать рост доли МСП в экономике — профильный нацпроект требует ее увеличения в полтора раза к 2024 году. Помимо директивных мер Белому дому приходится заниматься и нормативным принуждением госкомпаний к прозрачной работе с малым бизнесом.

— Правозащитнику не дали договорить с обвиняемым — Члены ОНК подали иск к администрации СИЗО "Лефортово" — Как стало известно "Ъ", следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово" и заместитель начальника по режиму учреждения Николай Иванов станут ответчиками по иску правозащитника Евгения Еникеева. Он требует признать, что администрация СИЗО нарушила закон "Об общественном контроле", прервав его беседу с фигурантом дела о попытке устроить крушение "Сапсана" в 2017 году Фахраджоном Нозимовым. Это уже второй случай, когда члены ОНК пытаются оспорить в суде незаконность прекращения бесед в таких случаях, — ранее аналогичный иск к СИЗО "Кресты" подали петербургские правозащитники.

— В деле "Восточного" не хватает общения — Борис Титов просит СКР разрешить обвиняемым свидания с родными — Как стало известно "Ъ", уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил руководству Главного следственного управления СКР обращение, в котором содержится просьба предоставить фигурантам дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" — гражданину Франции Филиппу Дельпалю, а также Максиму Владимирову, Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну — свидания с родственниками. По данным защиты фигурантов дела, они до сих пор не могут не только увидеться со своими близкими, но и пообщаться с ними по телефону в присутствии сотрудников ФСИН. Господин Титов считает, что подобная практика не только нарушает принцип гуманности, но является и способом давления на обвиняемых.

— Банкир не стал спорить со следствием — Признав вину, бывший зампред правления банка получил три года — Как стало известно "Ъ", вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" ("Евромет") Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд руб. суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке.

— Неучастие в аукционах потребовало вознаграждения — Арестованы фигуранты дела о получении откатов — Как стало известно "Ъ", Чертановский суд Москвы арестовал финансового директора АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (НИИТФА, предприятие госкорпорации "Росатом") Владимира Щенникова и специалиста в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталия Чарушина, а главный инженер АО "Монтажная фирма "Радий" (МФ "Радий") Александр Дорошенко был помещен под домашний арест.

— ВВП болен раком — Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний — Из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15, связанные с этим экономические потери в 2011–2015 годах достигали ежегодно около $8,1 млрд. Таковы результаты исследования, проведенного, в частности, специалистами НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. В исследовании содержится прогноз до 2030 года, где отмечается, что экономические потери от рака легкого и рака молочной железы должны снизиться, а от рака шейки матки и опухолей головы и шеи — повыситься.

— За дружбу, санкции и гонку вооружений — "Ъ" разбирался в разнонаправленных сигналах из Вашингтона — Практически одновременно с тем, как Госдеп США подтвердил введение против России новых санкций по "делу Скрипалей", американский президент Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Москвой после завершения расследования спецпрокурора Мюллера. При этом накануне США окончательно вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а еще за день до этого президент Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

— Прокуратуру попросят найти орлана — "Гринпис" вновь жалуется на экологические потери при прокладке "Северного потока-2" — "Гринпис России" готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку новых фактов ущерба природе при прокладке газопровода "Северный поток-2" в Кургальском заказнике (Ленобласть). Эксперты-ботаники заявили о гибели растений, занесенных в Красную книгу, и попытках подменить их "живучими гибридами". В компании Nord Stream 2 AG заявляют, что пересадки охраняемых растений производились в соответствии с выданными разрешениями. Экологи, со своей стороны, также заявили, что свое гнездо в заказнике покинули краснокнижные орланы-белохвосты.

— Президентская команда ищет себе места — На Украине обсуждают возможные назначения и отставки — В конце минувшей недели президент Украины Владимир Зеленский побывал в Трускавце на выездных курсах государственного управления для депутатов нового созыва от партии "Слуга народа". Там ему пришлось опровергать упорно циркулирующие слухи о предстоящем увольнении главы президентского офиса Андрея Богдана, якобы уже написавшего заявление об отставке. Но это опровержение вызвало лишь новые спекуляции со стороны оппонентов главы государства.

— "Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, а Донбасс и Крым вернулись в Украину" — Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал "Ъ" о планах на ближайшее будущее — Украинская партия "Слуга народа", уверенно выигравшая июльские парламентские выборы, будет главной опорой президента Владимира Зеленского, обещавшего мир на востоке Украины, а всей стране— скорые и грандиозные перемены. Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 "слуги" с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.

— Сербия навострила прослушивание — В слежке за политиками и чиновниками обвинили и российские спецслужбы — В Сербии разгорается громкий скандал о прослушивании высокопоставленных политиков и чиновников. В ответ на прозвучавшие со стороны оппозиции обвинения в слежке за политическими оппонентами президент Александр Вучич объявил, что его незаконно прослушивали более 20 лет. В скандал оказалась косвенно вовлечена и Россия: выяснилось, что в середине 2000-х годов кто-то тайно прослушивал телефонные разговоры тогдашнего посла Сербии и Черногории в Москве.

— Поставкам угля на Украину разрешили упасть — Новый порядок экспорта из России оказался непрямым — Как выяснил "Ъ", поставки российского угля на Украину в июне, после введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%. Большинство традиционных российских экспортеров на этом направлении прекратили отгрузки, но, похоже, они были как минимум частично перенаправлены обходным путем через Белоруссию. Эксперты считают, что российские компании в условиях текущих низких цен на уголь и дальше будут искать возможности непрямого экспорта на Украину.

— "Яндекс.Такси" перерабатывать не собирается — Компания внедрит мониторинг усталости водителей — "Яндекс.Такси" нашел партнера по внедрению системы мониторинга усталости водителей — им станет компания VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система". Технология начнет тестироваться на нескольких тысячах автомобилей, включая Uber Russia, и сможет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае переработки. Подобные решения изучают и конкуренты "Яндекс.Такси", готовясь к принятию отраслевого законопроекта.

— Возвратный лизинг обернулся штрафами — Граждане жалуются на утрату автомобилей — Группа граждан обратилась с коллективными письмами в госорганы, жалуясь на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга. Проблема в том, что ряд компаний, предлагая "деньги под ПТС", оформляют куплю-продажу машины и договор лизинга и затем лишают заемщиков автомобилей. ЦБ и Минфин готовят законодательные изменения, призванные решить вопрос, однако срок их принятия пока неизвестен, а проблема приобретает массовый характер.

— Кредиты стали условно доступнее — Банки изменили подход к заемщикам — Банк России зафиксировал во втором квартале улучшение условий кредитования физлиц, которые до этого полгода ужесточались. Пока банки смягчили условия в первую очередь по ипотечным кредитам. В преддверии введения повышенных коэффициентов риска по потребительским ссудам они готовы пойти навстречу заемщикам и здесь, чтобы за оставшееся время нарастить портфель ссуд. Но потенциал снижения ставок и иных послаблений ограничен, указывают эксперты.

— Ювелиры отдали золото — Спрос поддерживают центробанки и профессиональные инвесторы — По оценкам GFMS Refinitiv, в первой половине 2019 года произошло заметное снижение спроса на золото. Однако на цене это не отразилось, котировки золота продолжили уверенный рост, закрепившись к середине года выше уровня $1400 за тройскую унцию. Спрос поддерживают институциональные инвесторы и центральные банки развивающихся стран на фоне смягчения монетарной политики ведущих финансовых регуляторов и возобновления торговых войн.

— Акционеры НПФ дождались дивидендов — Отрасль может выплатить десятки миллиардов рублей — Крупнейший негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка впервые в истории отрасли выплатил 6,3 млрд руб. дивидендов. В этом году еще ряд НПФ имеют право на выплаты своим акционерам. В результате из отрасли в виде дивидендных выплат могут уйти десятки миллиардов рублей. Это может привести к снижению доходностей, получаемых клиентами НПФ, и к сокращению инвестиций в развитие клиентских сервисов НПФ.

— "Основа" увидела себе цену — Группа инвестировала в новые технологии для ритейла — Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона". В перспективе компания хочет занять половину сегмента. Ритейлеры называют направление перспективным. А вот аналитики более осторожны в прогнозах и считают, что без снижения стоимости цифровых решений внедрение электронных ценников неэффективно.

— Возвратный лизинг обернулся штрафами — Граждане жалуются на утрату автомобилей — Группа граждан обратилась с коллективными письмами в госорганы, жалуясь на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга. Проблема в том, что ряд компаний, предлагая "деньги под ПТС", оформляют куплю-продажу машины и договор лизинга и затем лишают заемщиков автомобилей. ЦБ и Минфин готовят законодательные изменения, призванные решить вопрос, однако срок их принятия пока неизвестен, а проблема приобретает массовый характер.

— Зеленой энергетике назвали цену — Минэкономики оценило инвестиции в ВИЭ до 2030 года — По данным "Ъ", Минэкономики оценивает общий объем допустимых инвестиций в развитие зеленой генерации в РФ в 2025–2030 годах в 659,29 млрд руб. Указанный объем средств превышает предварительно обсуждавшийся правительством порог инвестиций в 400 млрд руб. и позволяет, по оценкам аналитиков, построить 24 ГВт мощности вместо 7,5 ГВт. Между тем в министерстве видят возможности и увеличения суммы, если темпы инфляции и энергопотребления опередят прогнозы.

— Атомным ледоколам нашли теплое место — Плавучий док для них могут построить в Крыму — По данным "Ъ", входящий в "Росатом" ФГУП "Атомфлот" может уже в августе объявить конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60. Его стоимость может составить около 8,5 млрд руб. Основным претендентом на получение заказа в отрасли называют керченский "Залив". Эксперты говорят, что такое решение будет логичным как с точки зрения рациональной загрузки Балтзавода, так и для обеспечения заказом верфей Крыма.

— Минпромторг поддержал резиносмешение — Критерии признания продукции российской дошли до химпрома — Правительство готовится распространить на химическую отрасль критерии признания продукции российской, которые уже существуют для машиностроения. Соответствие этим критериям, разработанным Минпромторгом по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, даст компаниям доступ к господдержке экспорта. По мнению участников отрасли, выполнить критерии им будет несложно, и нововведения имеют значение в основном для небольших сегментов рынка с высокой долей иностранной продукции — например, для производителей пестицидов.

— "Первый" заговорит с Accent — Канал меняет партнера в Молдавии — "Первый канал" может сменить партнера в Молдавии — его ретрансляцией хочет заняться Accent TV, принадлежащий советнику президента Игоря Додона. Ранее депутаты российской Госдумы призывали "Первый" расторгнуть контракт с Prime TV молдавского политика Владимира Плахотнюка, который начал заменять российские новости местными. Бизнес-составляющая смены партнера не так существенна из-за небольшого рекламного рынка в стране, уверены эксперты.

— "Р-фарм" теснит иностранцев — Компания замещает их препараты аналогами — Один из крупнейших операторов госзаказа — "Р-фарм" Алексея Репика расширяет свою линейку аналогов иностранных лекарств. Компания разработала собственный вариант дорогостоящего анестетика "Севоран", выпускаемого американской AbbVie на мощностях "Р-фарм" в Ярославле. Проект может быть частью соглашения компании с зарубежными производителями, которые выводят свои лекарства с российского рынка взамен на роялти от продаж аналогов.

— Samsung пойдет по адресам — Компания требует заблокировать сайты неавторизованных продавцов — Южнокорейская Samsung Electronics инициировала в России волну судебных разбирательств с неавторизованными продавцами и сервисными центрами ее техники. За незаконное использование товарного знака компания требует блокировки доменных имен сайтов и выплаты компенсации. В рунете почти 900 доменов, содержащих слово Samsung, предупреждают эксперты.

— Торгцентры пригрели покупателей — Их посещаемость выросла из-за холодного лета — Плохая погода сыграла на руку московским торговым центрам: посещаемость многих объектов выросла из-за отсутствия конкуренции со стороны парков и летних веранд ресторанов. Но привлечь дополнительный трафик удалось в основном крупным объектам, а районные торгцентры могут столкнуться с падением посещаемости на 10–15%.

— Регионы вдохнут Ozon — Онлайн-ритейлер продвинется за счет "Обуви России" — Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Они появятся на базе магазинов ГК "Обувь России", которая предлагает собственные площади для выдачи заказов другим игрокам розничного рынка. Для обувного ритейлера это неплохая прибавка к выручке, так как он получает за свои заказы комиссию.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Жесткое подавление протестов в Москве может иметь неожиданные последствия — Протестная активность может усилиться после окончания сезона отпусков, прогнозирует эксперт — Несогласованная акция протеста в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму, в субботу снова столкнулась с жесткими действиями правоохранителей. Начиная с 14 июля это уже четвертая подобная акция, и лишь одна из них, 20 июля, была согласована с мэрией. Оппозиционеры требуют зарегистрировать их на выборах, настаивая, что большинство подписей было забраковано незаконно.

— За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на $572 млн — Банки "Траст" и "Открытие" обвиняют бизнесмена и его сыновей в замене и выводе активов — В июне банки "Траст" и "ФК Открытие" подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. "Ведомости" ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.

— Памфилова пообещала реформировать институт сбора подписей на выборах — Эксперты Центризбиркома считают лучшим вариантом использование портала "Госуслуги" — Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова считает возможным упростить процедуру сбора подписей кандидатами на выборах. Об этом она заявила на заседании ЦИК в пятницу. По ее словам, предложения, которые позволят сделать механизм "более определенным, чтобы было меньше возможностей интерпретировать те или иные статьи, чтобы не было возможности по надуманным поводам отторгать кандидатов", уже подготовлены экспертами ЦИК и будут обсуждаться на рабочей группе в администрации президента, но уже после осенних выборов.

— Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской — Этот расклад мнений сохраняется даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи — Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса "Левада-центра", проведенного в рамках долговременной исследовательской программы "Советский простой человек".

— Договор СССР и США о ракетах средней дальности официально аннулирован — Но шанс сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях все еще остается — МИД России разместил в пятницу на портале regulation.gov.ru сообщение о том, что "2 августа 2019 г. по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД. – "Ведомости"), подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 г.". Заявление о выходе из ДРСМД сделал также госсекретарь США Майк Помпео. Тем самым Россия официально вышла из этого договора, запрещавшего разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км.

— Инвесторы испугались новых пошлин США — Рынки упали из-за заявлений Трампа — Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

— Санкции США добрались до российского госдолга — Запаса прочности у бюджета достаточно, считают эксперты — Указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей президент США Дональд Трамп подписал в пятницу. Ограничения вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год. Госдепартамент США планирует отменить их, только если Москва докажет, что отказалась от использования химического оружия, и выплатит компенсацию жертвам нападения в Солсбери.

— Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валюте — Средняя максимальная ставка топ-10 банков приблизилась к 7% и может опуститься ниже — Падение ставок вкладов в рублях и валюте в крупных розничных банках ускоряется. Это спровоцировано повторным снижением ключевой ставки ЦБ (26 июля снижена на четверть процентного пункта, п. п., до 7,25% годовых) и первым за последние 11 лет падением учетных ставок ФРС США (31 июля на четверть пункта до 2–2,25% годовых).

— Фонд ВТБ расширяет портфель жилой недвижимости — Он инвестировал в проекты Виктора Вексельберга у "Москва-сити" и группы "Самолет" — Фонд под управлением "ВТБ капитал управление активами" купил площади в жилом комплексе Headliner, строящемся в Шмитовском проезде, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам сделки. Она была закрыта в июле, добавили они.

— Рубль не устоял перед новостями из США — Доллар за два дня подорожал на 1,5 рубля, евро – на два — Первые дни августа заставили понервничать участников российского рынка. Курс доллара в пятницу впервые с начала июня превысил 65 руб., всего же за 1 и 2 августа доллар подорожал на 1,64 руб. до 65,27 руб. Курс евро за два дня подскочил на 1,98 руб. до 72,48 руб.

— Бизнес дата-центров растет за счет государства и иностранных компаний — Выручка компаний по хранению данных растет на 30% ежегодно — В 2018 г. выручка российских коммерческих дата-центров увеличилась на 29% и достигла 28,5 млрд руб., сообщил "Ведомостям" ведущий консультант агентства iKS-Consulting Станислав Мирин. По словам эксперта, облачный сегмент услуг дата-центров рос заметно быстрее – на 47%. Прирост числа серверных стоек на российском рынке он не раскрывает.

— Держатель бумаг Utair заблокировал реструктуризацию бондов на 13,3 млрд рублей — Ранее большинство владельцев облигаций согласились перенести выплату на 35 лет — 30 июля Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа по иску предпринимателя Альберта Ерицяна запретил компании "Финанс-авиа" (100%-ная "дочка" Utair) проводить сделку по реструктуризации двух выпусков облигаций на 13,3 млрд руб. Решение о реструктуризации бондов приняли общие собрания держателей облигаций 15 июля.

— Почему плохие парни быстрее продвигаются по службе — Лучшую карьеру делают психопаты, макиавеллисты и нарциссы — "Не все психопаты сидят в тюрьмах, некоторые из них заседают в советах директоров", – провозгласил Роберт Хейр в своей лекции, названной "Хищники среди нас". Психопатия относится к так называемой темной триаде личностных черт наряду с нарциссизмом и макиавеллизмом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Алло, зарплата! — Работники смогут получать зарплату по номеру телефона — Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

— Заплатят американцы — Трамп вернулся на тропу торговой войны с Китаем — Осторожный оптимизм по поводу возобновления переговоров между Китаем и США о прекращении торговой войны стремительно улетучился после того, как глава Белого дома заявил об очередном повышении пошлин на импорт из Поднебесной. Трамп всего спустя сутки после окончания консультаций пообещал с 1 сентября ввести 10-процентный сбор на товары из Китая, объем импорта которых в США составляет около 300 миллиардов долларов в год. По его словам, такая ставка вводится "на короткий период времени".

— Бензин, керосин, билет — "Российская газета" публикует закон о стабилизации цен на топливо и авиабилеты — Российских нефтяников простимулируют поставлять топливо на внутренний рынок через донастройку топливных льгот. Это позволит сдерживать рост оптовых и мелкооптовых цен на бензин и, следовательно, не давать повода для разгона розничных. Для Дальнего Востока устанавливается особый механизм льгот из-за особенностей логистики в регионе. Также с августа начал действовать аналогичный механизм для авиакеросина, его цель — сдержать рост цен на авиабилеты.

— Встретимся в буфете — Минкультуры поручит театрам самим решать, как кормить зрителей — Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, по которому театрам предоставляется право самим заключать договоры "возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли", упрощающими условия открытия кафе и новых точек питания. Новый договор не требует проведения конкурса и согласования этого договора с учредителем, например с минкультуры.

— "Мир" без контакта — В банковских картах появятся новые российские чипы — У банков появилась возможность выдавать бесконтактные карты "Мир" с чипом российской разработки.

— Ставка на помощь — Владимиру Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области — Владимир Путин поручил заняться созданием мобильных медпунктов в Астраханской области. Он также пообещал властям региона оказать поддержку в создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ).

— Трубы пройдут параллельно — Оператор "Северного потока-2" не остановит проект из-за санкций — Строительство газопровода "Северный поток-2" не остановится из-за введения санкций США против компаний-участников, следует из заявления представителя компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта, "дочка" "Газпрома"). Так, к началу августа было уложено уже около 1740 километров труб будущего газопровода.

— Уполномочен сообщить — Главным редактором ТАСС стал Михаил Петров — В старейшем информационном агентстве страны ТАСС сменился главный редактор. Вместо Максима Филимонова на эту позицию назначен Михаил Петров.

— На своей земле — Дмитрий Медведев оценил позитивные изменения на Курилах — Протесты Японии по поводу визитов российского руководства на российские Курильские острова Москву не беспокоят, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего пребывания на Итурупе.

— Жильем не возьмут — Росреестр не сможет принимать документы о переходе права на квартиру или дом в электронном виде, если собственник заранее не уведомил о своем согласии на подачу документов таким способом. Поправки в Закон "О государственной регистрации недвижимости" подписал президент Владимир Путин.

— И дождь не смоет все следы — Субботняя акция подтвердила: незарегистрированным кандидатам нужны не выборы, а беспорядки — Еще за полчаса до объявленной в субботу несогласованной властями акции по инициативе незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на Бульварном кольце не было никого, кроме редких прохожих. Казалось, сама дождливая погода пришла в столицу, чтобы охладить горячие головы. Но вот раздались крики, команды бригадиров, которые до сих пор призывали москвичей на улицы по интернету и стало ясно: "прогулки" (как метко назвал их известный режиссер кокетливым прикрытием беспорядков) все-таки начинаются.

— Как рождаются "мертвые души" — Элла Памфилова призвала кандидатов к диалогу — Глава ЦИК Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста. Выражать гражданское недовольство можно и нужно на согласованных площадках, а кандидатов она пригласила к цивилизованному разговору в Центризбиркоме.

— Прибыль ушла на прогулку — Рестораны и кафе столицы подсчитывают убытки — В субботу в центре столицы не открылись ряд кафе и ресторанов, а также Центральный рынок на Рождественском бульваре. Вынужденная приостановка работы предприятий торговли и общепита связана с проведением несанкционированного митинга в центре города.

— Миллиард рублей: откуда и куда — СК возбудил дело о легализации средств, полученных от преступной деятельности — Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по статье 174 Уголовного кодекса РФ. Эта статья и говорит о легализации преступных доходов.

— Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям — К такому выводу пришел ВЦИОМ в ходе опроса россиян, обнародовав цифру — 69 процентов согласных с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

— Массовые беспорядки: два человека — в тюрьму — Как законы разных стран наказывают за массовые несанкционированные акции — Законы большинства стран Запада грозят уголовной ответственностью тем, кто участвует в несанкционированных массовых мероприятиях, а тем более — осмеливается поднять руку на стража порядка. Всегда требуется заблаговременное согласование демонстраций с властями, которые имеют право отказать. Более того, зачастую законы устанавливают и довольно жесткие критерии того, что считать "массовой" акцией или "беспорядками".

— Одним выборы, для других — репетиция — Чем больше москвичей придут проголосовать 8 сентября, тем более легитимной станет Мосгордума — Традиционно на выборы в региональные парламенты ходит голосовать порядка 20% жителей — и в Москве, и в Нью-Йорке, и в других мегаполисах мира. Тем удивительнее страсти, разгоревшиеся вокруг предстоящих выборов в Московскую городскую Думу. Организаторы протестных акций уверяют, что их не пускают во власть, несправедливо отказывая в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам. Что же все-таки стоит за конфликтом? На вопросы корреспондента "РГ" ответил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— Не так положили — Честное молоко не удалось отделить от суррогатов — Месяц назад российские магазины обязаны были отдельно разместить натуральную молочную продукцию и товары с содержанием растительных жиров. Корреспонденты "Российской газеты" отправились на поиски таких полок в 17 регионов страны. И были разочарованы.

— Биржи с видом на риск — Что будет с курсом рубля и ценами на нефть из-за торговой войны и новых санкций — Обострение торговой войны между США и Китаем спровоцировало уход мировых инвесторов из рисковых активов. На этом фоне в конце недели резко подешевел рубль и просели цены на нефть. Очевидно, что в понедельник распродажа рисковых активов продолжится, она усугубится и эффектом от новых санкций США против России. При этом в августе вряд ли произойдет более глубокое снижение цен на нефть и курса рубля, чем было в пятницу.

— Антон Силуанов: Экономика выдержит — Новые антироссийские санкции, введенные США, негативно повлияют на отношения двух стран, но экономика РФ способна выдержать этот удар. Такое мнение журналистам высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

— Приехал убивать — В США произошло два массовых расстрела на почве расовой ненависти — Такого в Америке, где массовые расстрелы уже стали обыденным явлением, еще не было. В субботу с интервалом в 12 часов страна испытала шок, узнав о бойнях сразу в двух штатах — Техасе и Огайо.

— Чемоданы остались на земле — В аэропорту Брюсселя застряли 6 тысяч мест багажа — Из-за технической неисправности транспортной ленты тысячи пассажиров, вылетевших из международного аэропорта Брюсселя, остались без своего багажа. Проблема возникла в 6 утра, через три часа она была решена, но к тому моменту уже порядка 30 самолетов отправились к пунктам своего назначения с пустыми или полупустыми багажными отсеками. А оставшиеся в воздушной гавани сумки и чемоданы создали такой хаос, что в итоге ситуация затронула около 100 из 650 рейсов, осуществленных 3 августа (аэропорт в тот день принял 83 тысячи пассажиров).

— Пострадает меню — Британских школьников оставят без привычной еды — Многие британские школы будут вынуждены урезать меню своих столовых, отменить экзамены и даже закрыться, если Лондон все же выйдет из Евросоюза без соглашения. О таком тревожном сценарии сообщила газета The Guardian со ссылкой на секретный доклад министерства образования.

— Личико не открывается — В Европе не знают, как на практике исполнять закон о запрете паранджи — Голландия стала шестой страной Евросоюза после Франции, Бельгии, Австрии, Болгарии и Дании, где вступил в силу общенациональный запрет на ношение паранджи, а заодно и любых светских аксессуаров, полностью закрывающих лицо. Законопроект ждал своего часа четырнадцать лет, но за это время нидерландские власти так и не придумали, как обеспечить его исполнение.

— Меры для мира — США вышли из ДРСМД — Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение Белого дома, озвученное в пятницу госсекретарем США Майком Помпео, "Российской газете" комментирует председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Поющие в Коломенском — Баста, The Cure и Royal Blood — на "Пикнике "Афиши" — Этот фестиваль притягателен и тем, что каждый год здесь многое внове: артисты, сцены, музыкальные конкурсы, городские спортивные и интеллектуальные развлечения для зрителей.

— Хан станцевал — В Москве показали Xenos — Это событие плохо укладывается в рамки. Уроженец Лондона хореограф Акрам Хан исправно приезжает в Россию уже 17 лет, но именно сейчас его приезд вызвал страшный ажиотаж. Только что на Чеховском фестивале Английский Национальный балет показал его "Жизель", взорвавшую тихую балетную обитель. Теперь фестиваль "Территория" затактом к основной программе в октябре привез его Xenos ("Чужой"), последний исполняемый автором полномасштабный спектакль.

— Выходной со вкусом — Парк Горького и ВДНХ предложили горожанам новый формат отдыха — Десятки тысяч москвичей в выходные стали соавторами нового формата отдыха в городских парках. На фестивале "Шашлык Live" и юбилее ВДНХ все было организовано так, чтобы заряд на всю неделю получили и малыши, и студенты, и их родители.

— Зона без жилья — Застройку на подтопленных территориях Иркутской области запретили — Все территории Иркутской области, которые были подтоплены в ходе первой и второй волны паводков, будут включены в зону затопления, где запрещена любая застройка. Сейчас ведется постановка на кадастр границ этой зоны. Как сообщил губернатор региона Сергей Левченко, такое решение принято по итогам визита в область заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

— Угловое ищет сухое место — Как подтопленные поселки в Приамурье возвращаются к жизни — Когда тонули лошади, они кричали как люди. "Крик стоял на все село. Тяжело вспоминать", — Игорь Смирнов, красивый молодой мужик, отворачивается и машет рукой. Игорь Николаевич — старший группы спасателей МЧС, которые больше недели несут вахту в поселке Норск Селемджинского района.

— Миллион для "скорой" — В Кузбассе расширили меры финансовой поддержки сельских медиков — На дополнительную выплату в размере одного миллиона рублей теперь могут рассчитывать врачи и фельдшеры службы скорой помощи из деревень и малых городов Кемеровской области. Соответствующие поправки внесены в региональный закон о поддержке сельских медиков.

— Помощь приходит с неба — Авиация МЧС и минобороны помогает бороться с лесными пожарами — В тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке задействованы более 10 тысяч человек, около 3 тысяч единиц техники и 70 самолетов и вертолетов. Спасатели МЧС совместно с подразделениями Российской армии пытаются противостоять огненной стихии.

— Снова дома — Найденные истощенными балтийские тюлени прошли реабилитацию и отправились в море — Сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в море двух балтийских тюленей. Этих животных, раненых и истощенных, обнаружили на калининградских пляжах туристы. Найденыши прошли реабилитацию в "тюленьем санатории", который финансируется за счет пожертвований.

— Тариф отменяется — Кого освободят от счетчиков — Жильцы ветхих и аварийных многоквартирных домов теперь не должны будут устанавливать у себя дома индивидуальные приборы учета электроэнергии и воды.

— Блеск брони и мастерства — Стартовали рекордные по масштабам V Армейские международные игры-2019 — Торжественная церемония открытия игр прошла 3 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" под Москвой. И они начались практически сразу. На полигоне в Алабино, который буквально примыкает к парку "Патриот", в поединки вступили танкисты из 24 стран мира. Танковый биатлон, пожалуй, самый зрелищный вид соревнований.

— 24 минуты Фрэнки — "Летающий француз" покорил Ла-Манш — Двадцать четыре минуты — время, которое понадобилось французскому изобретателю Фрэнки Запата для того, чтобы осуществить давнюю мечту — покорить Ла-Манш на Flyboard Air, летающей платформе собственной конструкции. Сорокалетний уроженец Марселя стартовал с пляжа Сангат, что в западном департаменте Па-де-Кале, в воскресенье в 8.15 (9.15 мск), а уже в 8.39 (9.39 мск) приземлился по другую сторону канала, разделяющего Францию и Великобританию, в окрестностях городка Сент-Маргарет Бэй рядом с Дувром.

— Учение с мучением — Бывают новости, на которые не обращают особого внимания, хотя они чрезвычайно важны — Во всяком случае, меня поразило известие, которое никто, по-моему, не обсуждал. ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии, на первом месте по невостребованности: учитель средней школы.

ИЗВЕСТИЯ

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— Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка — Заработок сотрудникам смогут перечислять с помощью системы быстрых платежей ЦБ — Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом "Известиям" рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью. Заработок сотрудникам могут перечислять с помощью системы быстрых платежей (СБП). Мнения банков о предложенных новшествах разделились.

— Минские разобщенности: РФ не будет торопиться с нормандской встречей — Несмотря на желание Киева скорее провести саммит "четверки", Москва призывает для начала выполнить прежние договоренности — Москва пока не видит причин для встречи лидеров стран "нормандской четверки", хотя на этом настаивает Киев при поддержке Парижа и Берлина. Об этом "Известиям" рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. По его словам, для подобных переговоров необходимо наличие конкретной повестки, а без ощутимого прорыва в реализации Минских соглашений нет смысла собираться. Как пояснил другой источник, близкий к урегулированию в Донбассе, нормандская встреча станет ближе, если Украина и самопровозглашенные республики хотя бы обменяются пленными по формуле "всех на всех".

— Единая дата: банки и компании обменяются личными данными клиентов — На пользователях хотят опробовать сервисы Big Data — Информацию о клиентах российских банков, платежных систем и операторов связи начнут обрабатывать на единой платформе. Реальные, хотя и обезличенные данные будут использоваться для тестирования связанных с Big Data сервисов. Это предусматривает проект ассоциации, в которую входят Сбербанк, "Мегафон", Qiwi и другие крупные игроки.

— Сухой загон: лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей — В восточных регионах идет активная фаза тушения в 174 очагах — Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. По данным МЧС, активными остаются 470 очагов. Дым накрыл сотни населенных пунктов в пяти регионах, Минздрав рекомендовал населению принять особые меры для защиты здоровья. Экологи говорят, что полностью победить стихию помогут лишь осенние дожди.

— Эмиссия выполнима: выпуски "народных" облигаций станут беспрерывными — Возможность купить ОФЗ-н в любой момент должна повысить привлекательность бумаг — Выпуск модифицированных "народных" облигаций (ОФЗ-н) этой осенью будет осуществлен в новом формате. Планируется, что инструмент станет доступен для покупки в любой момент, а не с перерывами между выпусками. Об этом "Известиям" рассказали в Минфине. Возможность приобретения ОФЗ-н на постоянной основе позволит банкам-агентам более системно подойти к их предложению.

— Неликвидная акция: "прогулка" оппозиции собрала вдвое меньше участников — Протестующие вышли на улицы столицы с ножами и перцовыми баллончиками, а некоторые взяли с собой детей — "Прогулка по бульварам", как назвали очередную несогласованную акцию в центре Москвы, завершилась вполне ожидаемо. По данным столичного ГУВД, из полутора тысяч человек, которые 3 августа вышли на улицы, около 600 были задержаны за различные нарушения общественного порядка. Для кого-то так называемая борьба за честные выборы в Мосгордуму закончилась селфи на фоне ОМОНа, а кто-то прихватил на прогулку травматические пистолеты, ножи и перцовые баллоны.

— По газам: санкции США не повлияют на "Северный поток – 2" — Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства — Санкции, одобренные профильным комитетом сената США, не помешают реализации "Северного потока – 2" (СП-2). Так прокомментировали американскую инициативу опрошенные "Известиями" эксперты. При этом они подчеркнули, что оценивать последствия этих ограничений преждевременно, поскольку вообще не ясно, подпишет ли документ Дональд Трамп.

— Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых — Отпуск на отечественных курортах обходится организованным путешественникам в 46 тыс. рублей на человека — Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом "Известиям" сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тыс. рублей.

— Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты — Правительство планирует стимулировать бизнес нанимать медиков для сотрудников — В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили "Известия". Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

— Тюремная слепота — Заключённые вынуждены месяцами обходиться без очков — Заключённые в столичных СИЗО, имеющие проблемы со зрением, вынуждены месяцами обходиться без очков из-за строгих ограничений в отношении таких изделий и огромной очереди к тюремным офтальмологам. А у многих просто нет денег, чтобы заказать себе "правильные" оправу и стёкла. По этой причине заключённым сложно знакомиться с документами следствия, что нарушает их гражданские права, рассказал "Известиям" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, необходимо обеспечить нуждающихся заключённых бесплатными очками за счёт бюджета. В столичном управлении ФСИН "Известиям" сказали, что сейчас на московские СИЗО приходится два офтальмологических кабинета, но запланировано открытие третьего — в "Бутырке".